Thomas devient directeur sportif ++ La Suisse se sépare de Stauch

Ineos: Geraint Thomas nommé directeur de course Un nouveau travail pour Geraint Thomas Image: KEYSTONE/EPA Le Gallois Geraint Thomas (39 ans) a été nommé directeur de course de l'équipe Ineos. Le vainqueur du Tour de France 2018 a mis fin cet automne à sa carrière de coureur.

Dans son nouveau poste, il aura pour mission principale d'accompagner les coureurs de l'équipe et de leur transmettre sa vaste expérience. Il travaillera en étroite collaboration avec Dave Brailsford, de retour à la tête de la formation.

Comme coureur, Thomas a aussi brillé sur les routes suisses. Il a ainsi remporté le Tour de Romandie 2021 et le Tour de Suisse 2022.



Lara Gut-Behrami: opération du genou et fin de saison Lara Gut-Behrami ne skiera pas cet hiver Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lara Gut-Behrami (34 ans) a annoncé la fin de sa saison après sa récente blessure au genou gauche. La Tessinoise n'a cependant pas totalement fermé la porte à une suite de carrière.

Blessée à l'entraînement jeudi dernier à Copper Mountain, Lara Gut-Behrami devra être opérée la semaine prochaine. Les examens pratiqués à son retour en Suisse ont montré que le genou de la championne avait souffert, avec des ruptures du ligament croisé antérieur et du ligament latéral interne, ainsi qu'une lésion du ménisque.

"Je me faisais une tout autre idée des prochains mois et me réjouissais de cette saison de ski", a déclaré la Tessinoise dans un communiqué de Swiss-Ski. Alors qu'elle avait annoncé que cet hiver serait le dernier de sa carrière, elle laisse désormais son avenir sportif ouvert. "Pour l'instant, mon objectif est de me remettre de cette blessure et de retrouver toutes mes capacités. Seulement à ce moment-là, je saurai ce que la suite me réserve."



L'équipe de Suisse M21 se sépare de Sascha Stauch Fin de parcours pour Sascha Stauch avec la Suisse M21 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sascha Stauch n'est plus le sélectionneur de l'équipe de Suisse M21. L'Allemand était en poste depuis deux ans et demi. L'équipe est troisième des qualifications de l'Euro 2027 après cinq matches.

La sélection a besoin de nouvelles impulsions pour continuer son développement, a indiqué le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami dans un communiqué de l'Association suisse de football (ASF). Un nouvel entraîneur devra "renforcer de manière décisive le développement de l'équipe", a-t-il expliqué.

Pour se qualifier pour l'Euro 2027, la Suisse doit finir en tête de son groupe ou au moins deuxième afin d'avoir une chance via les play-off. Lors des derniers mois, l'équipe n'a pas répondu aux attentes. Un nouveau sélectionneur devrait être nommé au plus tard en janvier.



NHL: les Swiss Devils en verve Nico Hischier est en grande forme Image: KEYSTONE/AP/SETH WENIG Nico Hischier et Timo Meier brillent avec les New Jersey Devils en NHL. Les deux attaquants suisses ont chacun marqué un but pour le troisième match consécutif lors du succès 3-2 ap contre St-Louis.

Hischier a été impliqué dans les trois réussites de son équipe face aux Blues de Pius Suter. Il a inscrit le 2-2 et été crédité d'un assist sur les buts de Meier (1-1) et Nemec, inscrit après 2'58 de prolongation.

Le Valaisan mène le classement des mercenaires helvètes avec 21 points (8 buts/13 assists) devant son coéquipier appenzellois, qui en compte 19 (8/11).

Les Nashville Predators ont amorcé un réveil en allant gagner 6-3 sur la glace des Detroit Red Wings. Le capitaine Roman Josi a marqué le 3-2, signant son deuxième but de l'exercice.

Les Winnipeg Jets traversent une passe difficile, avec une troisième défaite de suite, cette fois 4-3 à Wahington contre les Capitals. Nino Niederreiter attend depuis sept matches de retrouver le chemin des filets.

Avec le gardien Akira Schmid, les Vegas Golden Knights ont été battus chez eux 4-3 tab par les Ottawa Senators. Le portier bernois a connu une soirée mitigée avec un taux d'arrêts de 87%.



Genève-Servette: un quatrième trio de choc Mardi soir à Fribourg, Genève a renversé une situation compromise. Menés 2-0 à la mi-match, les Aigles ont fini par s'imposer 5-2 avec notamment quatre buts dans le troisième tiers.

Et dans le rôle des "sauveurs", on retrouve le capitaine Noah Rod et son coéquipier Matthew Verboon. Deux membres d'une quatrième ligne décisive face aux Dragons. Le vétéran a montré la voie et l'ancien junior s'est engouffré dans son sillage, bien aidés par Marco Miranda. "Le premier but de Noah nous a fait du bien, analyse-t-il. Et dans le troisième tiers, on marque à nouveau sur notre premier ou deuxième shift et on se dit qu'on a pu faire la différence."

La différence, justement, elle s'est faite quelques minutes plus tard et alors que les Grenat évoluaient avec un homme de moins sur la glace. Mais sur un engagement en zone défensive à la droite de Reto Berra, le portier fribourgeois, Matthew Verboon a saisi sa chance. Henrik Borgström fait une petite erreur d'appréciation de la situation et Verboon en profite: "En fait, je vois qu'il essaie de gagner son engagement au milieu et c'est le truc parfait pour tenter le tir direct, et ça a marché cette fois."

Un tir soudain pour battre Berra Une première même à en croire le principal intéressé: "Je n'avais jamais marqué comme ça. Je pense que j'ai eu trois tirs sur le but en carrière dans cette position. Ce tir, tu ne vas pas vraiment contrôler où il va, il faut juste avoir un peu de chance. Cette fois-ci, j'en ai eu."

Celui qui est né voici 25 ans à Richmond Hill en Ontario a ajouté un deuxième but sur une belle passe de Marco Miranda, comme pour bien montrer le rôle importantissime de la quatrième ligne ce soir-là, dans une équipe genevoise qui compte souvent sur ses Finlandais ou sur un Jimmy Vesey pour se sortir des moments plus compliqués. "Je pense qu'on a bien joué toute la saison ensemble, estime Verboon. Ca fait vraiment plaisir que Miranda a pu revenir de blessure parce qu'on sait qu'on a vraiment une bonne ligne. On peut vraiment faire la différence en match et là on a pu le prouver pour aider l'équipe."

Placé au début entre Luca Hischier et Miranda, Matthew Verboon a vu le capitaine le rejoindre sur une aile à la suite de la blessure d'Hischier. Le centre reconnaît qu'il a fallu un temps d'adaptation: "Ils m'aident beaucoup en zone défensive et sur le travail défensif en général. Et au final, c'est ce qui va nous aider à marquer."

Une 4e ligne...sur le papier Sans aller dire que parler de quatrième ligne est "péjoratif", Matthew Verboon explique comment il voit la chose: "Tout le monde parle de la quatrième ligne, mais nous on essaie de dire qu'on a deux troisièmes, voire même plus. On ne veut pas être labellisé comme la quatrième juste parce que c'est écrit comme ça sur la feuille de match."

Cet état d'esprit permet certainement au trio de faire les bonnes choses en ce moment. Pour que les équipes aillent loin en play-off, il faut des joueurs de soutien capables de prendre le match sur leurs épaules de temps en temps. L'avenir dira si la ligne Miranda-Verboon-Rod peut continuer à grandir et à aider les Aigles, mais sur le papier et après une telle prestation, elle en a clairement les moyens.



Franjo von Allmen: "Je n'ai plus rien à prouver à personne" Franjo von Allmen est la nouvelle star de l'équipe de Suisse de vitesse. Le super-G de Copper Mountain de jeudi marque le début de la saison de confirmation pour le champion du monde de descente.

Il y a un an, lors de la descente de Beaver Creek, la première épreuve de vitesse de l'exercice, Franjo von Allmen était encore loin du compte. Frôlant l'élimination à plusieurs reprises sur la mythique "Birds of Prey", le Bernois avait finalement terminé au 28e rang, à plus de deux secondes de ses deux coéquipiers Justin Murisier (1er) et Marco Odermatt (2e).

Beaucoup de choses ont changé dans la vie du skieur du Simmental depuis ce jour de décembre 2024. Il est monté sept fois sur un podium de Coupe du monde, dont trois fois sur la plus haute marche, il est devenu champion du monde de descente à Saalbach et a décroché un autre titre mondial en remportant le combiné par équipe avec Loïc Meillard.

Kitzbühel, le globe et les JO "Les attentes sont désormais différentes", explique Franjo von Allmen, conscient que la pression extérieure a monté d'un cran après une telle saison. "Mais je dois être gentil avec moi-même et essayer de ne pas trop laisser cette pression m'atteindre. J'essaie simplement d'être à la hauteur de mes propres exigences", dit-il.

Mais quels sont donc les objectifs d'un champion du monde de descente pour une saison olympique ? Lors de la journée des médias de Swiss-Ski début octobre, von Allmen a été invité à choisir entre une victoire à Kitzbühel, l'or olympique et un petit globe de cristal. Sa réponse: "si je suivais le plan, ce serait Kitzbühel, le globe, et les Jeux olympiques". Dans cet ordre.

Le bolide de 24 ans sait ce dont il est capable, mais dans le ski alpin, sport à haut risque, tout ne se passe pas toujours comme prévu, comme l'ont montré les nombreuses chutes aux conséquences parfois graves de ces dernières années. C'est pourquoi il veut "tout prendre avec sérénité", même lors d'une saison marquée par un grand événement. "Les Jeux olympiques sont encore trop loin, je veux prendre la saison étape par étape", appuie-t-il.

En été comme en hiver Le risque fait partie du jeu, aussi bien en hiver qu'en été. Le natif de Boltigen est un passionné de motocross et il n'est pas rare de le voir rouler à toute vitesse dans la boue sur ses réseaux sociaux. Franjo von Allmen est conscient des dangers, c'est pourquoi une fois l'automne arrivé, il "laisse la moto au garage", comme il l'explique en souriant.

Ses succès de l'hiver dernier ont également comporté leur lot de revers. "La saison dernière m'a demandé beaucoup d'énergie, elle était remplie d'émotions. Cela m'a fait du bien de prendre un peu de distance pendant l'été et de mettre certaines choses de côté", raconte-t-il. Il a ainsi délibérément refusé les demandes de partenariat commercial pour vraiment profiter de son temps libre.

Le champion du monde de descente n'a toutefois pas passé son été à bronzer. En plus de rouler à moto et de passer du temps avec ses collègues, il a dû s'astreindre à l'habituelle préparation physique. Une corvée pour certains, un effort bienvenu pour lui. "Cela m'a fait du bien de pousser mon corps à la limite, de m'aérer la tête", explique-t-il.

"Je veux me faire plaisir" Franjo von Allmen est désormais prêt pour la saison de la confirmation, même s'il tient à préciser "qu'il s'agissait déjà l'année passée de confirmer les performances de l'année précédente." Le fait qu'il sera maintenant jugé sur les podiums et les victoires et non plus sur les tops 10 ne l'inquiète pas. "Je n'ai plus rien à prouver à personne, je veux juste me faire plaisir", assure-t-il.

Jeudi (19h00, heure suisse), le super-G de Copper Mountain lancera officiellement la saison de vitesse avant la descente de Beaver Creek la semaine suivante. Le peu de neige et les températures élevées dans le Colorado compliquent la vie des organisateurs et rendent les conditions d'entraînement plus difficiles pour les skieurs.

Mais s'il y en a un que cela ne devrait pas perturber, ce serait Franjo von Allmen. "Je suis plutôt du genre à aimer le temps chaud", disait-il début octobre - même si sa déclaration se référait bien sûr à l'été.



Conference League: Lausanne en déplacement à Poznan Le Lausanne-Sport se déplace jeudi (18h45) en Pologne pour son quatrième match de Conference League. Après deux victoires et un match nul, la tâche s'annonce un poil plus relevée face au Lech Poznan.

Le champion en titre de Pologne s'est retrouvé en C4 après avoir échoué au 3e tour de la Ligue des champions et en barrages de l'Europa League. Quart de finaliste de la dernière-née des Coupes d'Europe en 2023, Poznan affiche toutefois un moins bon bilan que le LS à mi-chemin de la phase de ligue.

Victorieux du Rapid Vienne en ouverture (4-1), le club polonais a concédé une surprenante défaite face aux Lincoln Red Imps de Gibraltar (2-1) avant de gâcher une avance de deux buts contre les Madrilènes du Rayo Vallecano (3-2).

Avec ses 7 points obtenus contre Breidablik (3-0), Hamrun (1-0) et l'Omonia Nicosie (0-0), Lausanne figure à la 5e place du classement, synonyme de qualification directe pour les 8es de finale. Un ou deux points supplémentaires permettraient sans doute aux Vaudois de s'assurer une place dans les 24 premiers et avec, la certitude de vivre un printemps européen.

Les hommes de Peter Zeidler devront pour cela afficher un bien meilleur visage que dimanche à Saint-Gall, où ils se sont piteusement inclinés 1-0 après avoir joué à 11 contre 10 pendant plus d'une mi-temps. Une grosse performance en Pologne confirmerait que l'Europe leur convient décidément mieux que la Super League cette saison.

YB et Bâle en déplacement En Europa League, Bâle et Young Boys font face à des défis différents. Les Bernois se mesurent à Aston Villa, actuel quatrième de Premier League, à Birmingham (18h45). Ils tenteront de prendre leur revanche sur les Anglais, qui s'étaient imposés sans trembler au Wankdorf l'année passée en Ligue des champions (3-0).

La tâche est sur le papier un peu plus simple pour les Rhénans, qui se rendent en Belgique sur le terrain du RC Genk (21h00). Les Bâlois n'ont toutefois pas encore gagné à l'extérieur depuis le début de la phase de ligue. Leurs deux victoires contre Stuttgart (2-0) et le Steaua Bucarest (3-1) ont été acquises au Parc Saint-Jacques.

Avec six points chacun, les deux clubs suisses de C3 ont encore besoin de quelques points pour espérer terminer dans le top 24.



Début des épreuves de vitesse à Copper Mountain Les skieurs de Coupe du monde entament la saison de vitesse jeudi à Copper Mountain. Un super-G est organisé dans la station américaine une semaine avant les traditionnelles épreuves de Beaver Creek.

Marco Odermatt s'avance comme le favori de ce premier super-G, comme du géant qui aura lieu le lendemain au même endroit. Champion du monde de la discipline en février à Saalbach, le Nidwaldien a parfaitement lancé sa quête d'un cinquième gros globe de cristal consécutif en remportant le géant d'ouverture de Sölden fin octobre.

Dans les disciplines de vitesse, son principal rival cette année devrait être Franjo von Allmen. Le Bernois de 24 ans a explosé la saison dernière, décrochant le titre de champion du monde de descente à Saalbach.

Le super-G de Copper Mountain pourrait également marquer le retour en Coupe du monde, après près de deux ans d'absence, du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde. Ce dernier avait chuté lourdement lors de la descente de Wengen en janvier 2024, avant que son retour sur les pistes soit longuement retardé en raison de graves infections.

Remis sur pieds, il a indiqué lundi qu'il déciderait seulement mercredi soir de prendre ou non le départ du super-G. Jeudi, le premier coureur s'élancera à 19h00 heure suisse (11h00 au Colorado).



Tänak prend la tête en Arabie saoudite devant Ogier Sébastien Ogier peut encore décrocher un 9e titre mondial Image: KEYSTONE/EPA LUSA/PAULO NOVAIS Ott Tänak (Hyundai) a pris la tête du rallye d'Arabie saoudite, 14e et dernière manche du championnat du monde WRC. Il devance Sébastien Ogier (Toyota), jeudi à l'issue de la première spéciale.

Sur une boucle de 5,22 kilomètres disputée en nocturne sur un des parkings du circuit de Formule 1 de Jeddah, le champion du monde 2019 a devancé d'un peu plus d'une seconde le Tricolore, qui vise un neuvième sacre mondial ce week-end dans le Royaume du Golfe.

Le Britannique Elfyn Evans (Toyota), principal adversaire du Gapençais dans la course au titre, a pris la 5e place à neuf dixièmes de son coéquipier, alors que le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), qui peut encore mathématiquement décrocher la couronne, a réalisé le sixième temps.

Le Letton Martin Sesks, qui évolue habituellement en WRC2, l'antichambre de l'élite, a créé la surprise en prenant la troisième place au volant d'une Ford/M-Sport.

Les choses sérieuses vont vraiment commencer jeudi avec sept spéciales, dont six disputées dans le désert, représentant un total de 106,84 kilomètres chronométrés.

Trois pilotes Toyota se disputent ce week-end la couronne de champion du monde des rallyes WRC 2025: Evans (272 points), Ogier (269 pts) et Rovanperä (248 pts). S'il remporte un neuvième titre, le Français rejoindrait au palmarès une autre légende de la discipline, son compatriote Sébastien Loeb.



Pluie de buts, Mbappé s'offre un quadruplé Kylian Mbappé a été irrésistible face à l'Olympiacos Image: KEYSTONE/EPA Plusieurs grosses cylindrées étaient en lice pour la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Le PSG (5-3 face à Tottenham) et le Real (4-3 au Pirée) l'ont notamment emporté.

Le champion d'Europe en titre a quand même connu un petit moment de malaise lorsque Randal Kolo Muani, un ancien de la maison, a permis à Tottenham de passer devant 2-1 aux Parc des Princes. Seulement la troupe de Luis Enrique en avait encore sous la semelle et à la 53e c'est Vitinha qui a pu inscrire le 2-2 avec un doublé pour le Portugais.

Puis à la 59e, c'est Fabian Ruiz qui a donné l'avantage à ses couleurs. Et à la 65e, c'est Willian Pacho qui a sonné les Londoniens. Kolo Muani a planté un doublé (72e), mais un penalty de Vitinha à la 76e - pour un triplé - a définitivement coupé les ailes des Spurs.

Mbappé x4 Au Pirée face à Olympiacos, le Real a pu compter sur un Kylian Mbappé concerné. Le Français a tout simplement inscrit les quatre buts de son équipe.

Le duel au sommet entre le leader de Premier League et celui de Bundesliga a souri aux Britanniques. Arsenal s'est défait du Bayern 3-1. Timber a ouvert le score (22e), alors que Karl (32e) lui a répondu. Et finalement en milieu de deuxième mi-temps, les Londoniens ont fait la différence par Madueke (69e) et Martinelli (76e).

L'Inter de Sommer et Akanji croyait ramener le point du nul à Madrid face à l'Atletico. Mais dans les arrêts de jeu, c'est Gimenez qui a surgi sur un corner pour battre Sommer et offrir les trois points aux joueurs de Diego Simeone (2-1).

Liverpool continue de montrer un visage que l'on ne lui connaissait pas. A domicile, les joueurs d'Arne Slot ont sombré 4-1 face au PSV Eindhoven. Champion d'Angleterre la saison dernière pour sa première année à la tête des Reds, le Néerlandais va-t-il résister à cette nouvelle défaite?

Arsenal domine le classement avec 15 points en cinq matches, devant un quatuor à 12 points composé du PSG, du Bayern, de l'Inter et du Real.



Lausanne se fait peur mais s'impose Erik Brännström a inscrit un triplé pour aider Lausanne à dominer Langnau Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne a eu chaud en match décalé de National League. A Malley, les Vaudois ont dominé Langnau 6-4 grâce notamment à un triplé d'Erik Brännström.

Après avoir battu Zoug et Rapperswil, Lausanne avait envie de poursuivre cette série positive face à Langnau. Et c'est bien ce qui s'est passé. La bougie d'allumage a eu pour nom Erik Brännström. Celui qui est le meilleur défenseur offensif de National League s'est à nouveau signalé avec un triplé pour les deux premiers buts de la partie (12e et 28e). C'est encore lui qui a sauvé les Lions à la 59e sur l'unique power-play vaudois d'un tir aussi puissant que précis.

Sauvé car comme la veille contre Rapperswil, le LHC a concédé de bêtes pénalités lors de la troisième période et Langnau en a profité au maximum. De 4-1, le score est passé à 4-4 grâce, sans surprise, aux étrangers de l'Emmental. Pesonen et Petersson, trois fois, ont su faire le boulot.

Hormis Brännström, qui avait d'ailleurs disputé dix matches avec Langnau pendant un bout de saison covid en 20/21, les autres buts lausannois ont été inscrits par Sami Niku, Théo Rochette (15e goal de la saison) et Ahti Oksanen.

Avec 53 points, le LHC reprend ses distances par rapport à ses poursuivants directs que sont Genève et Fribourg, même si les Lions comptent deux matches de plus. Ils possèdent surtout dix points d'avance sur la 7e place.



Trois victoires pour les Suisses et les Suissesses Benoit Schwarz-van Berkel a réussi un dernier coup magnifique pour donner la victoire contre l'Italie Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Les curleurs suisses ont fait le job mercredi aux Championnats d'Europe en Finlande. Ils ont remporté leurs deux matches, battant le Danemark 9-3 et l'Italie 9-8.

Le quatuor du CC Genève composé de Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, de Benoît Schwarz-Van Berkel et du skip Yannick Schwaller n'a pas été inquiété par des Danois qui n'ont pas encore gagné dans ce tournoi. Ils ont forcé leurs adversaires à l'abandon après un coup de trois au 9e end.

Ce fut nettement plus disputé face aux Transalpins. Menés 8-6 au 9e end, les Suisses ont réussi à faire un coup de trois pour enlever le match 9-8 grâce à pierre parfaite de Schwarz-Van Berkel.

Les Genevois conclueront le round robin jeudi contre la Norvège (13h) pour une place en demi-finale qui aura lieu vendredi.

Les Suissesses ont elles aussi signé un cinquième succès, mais en huit matches. Face aux Tchèques, qui n'avaient encore remporté aucune victoire dans le tournoi, Celine Schwizgebel, Stephanie Berset, Marina Loertscher et la skip Corrie Hürlimann se sont imposées difficilement 7-5. Avant la dernière manche, dans laquelle les Suissesses avaient l'avantage de la dernière pierre, le score était de 5-5.

Les Zougoises disputeront leur dernier match du round robin jeudi dès 8h contre la Norvège qui compte le même nombre de victoires et de défaites.



Bonne opération pour St-Gall Lukas Daschner et ses coéquipiers jubilent Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay St-Gall a réussi une bonne opération dans cette partie à rejouer de Super League comptant pour la 12e journée. A Lugano, les joueurs de Suisse orientale se sont imposés 3-1.

Ce succès leur permet de revenir à quatre longueurs de Thoune, toujours solide leader. Cette partie, programmée le 2 novembre, n'avait pu aller à son terme en raison de la pluie.

Pas de souci cette fois avec un bon début des Tessinois. Ces derniers ont ouvert le score à la 33e par Koutsias. Les Brodeurs ont répondu à la 42e par Boukhalfa. Ils ont pris les devants à la 62e par Daschner et ont scellé le score à la 95e par Baldé.

Entre ces deux réussites, Lugano pensait bien avoir égalisé à la 87e, mais après visionnage de la VAR, l'arbitre a annulé le but pour une faute de main de Papadopoulos.



Kilde confirme son retour sur les skis jeudi à Copper Mountain Aleksander Aamodt Kilde est de retour à Copper Mountain Image: KEYSTONE/AP/MARCO TROVATI Aleksander Aamodt Kilde a confirmé mercredi qu'il reprendrait la compétition jeudi, à 33 ans, lors du Super-G de Copper Mountain. Ceci après près de deux ans d'absence en raison d'une lourde blessure.

Le skieur norvégien Aleksander Aamodt Kilde a confirmé mercredi qu'il reprendrait la compétition jeudi, à 33 ans, dans le Super-G de Copper Mountain. Ceci après près de deux ans d'absence en raison d'une lourde blessure.

Vice-champion du monde en Super-G et en descente en 2023, il avait lourdement chuté lors de la descente de Wengen en janvier 2024. Opéré à un genou et une épaule, il avait pu reprendre l'entraînement quelques mois plus tard mais avait ensuite dû être réopéré en raison d'une grave infection à l'épaule qui s'est transformée en septicémie.

Très affaibli, il avait dû renoncer totalement à l'hiver 2024-2025.

"Deux ans, ça paraît une éternité. Mais je refuse d'abandonner. Et cette période sombre est maintenant derrière moi", a déclaré le colosse norvégien aux 12 victoires en Coupe du monde dans une vidéo savamment montée sur son compte Instagram. "C'est pour ce jour que je me suis battu, c'est là que je dois être. Demain, je cours à nouveau", a-t-il ajouté.

Lors d'une conférence de presse lundi, le Scandinave avait déjà annoncé qu'il envisageait de prendre le départ du Super-G de Copper Mountain.

