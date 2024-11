Un doublé pour Josi face à Winnipeg ++ Lugano-Zurich et Bâle-Servette au menu dimanche

Thierry Neuville enfin champion du monde Thierry Neuville a offert à Hyundai son premier titre mondial des pilotes Image: KEYSTONE/EPA ANA-MPA Thierry Neuville a enfin été couronné champion du monde des rallyes WRC dimanche, après avoir échoué pas moins de cinq fois à la deuxième place (et trois fois à la troisième). Il s'agit d'une consécration non seulement pour le pilote belge mais aussi pour le constructeur Hyundai pour lequel il court depuis dix ans. "Je ne sais pas trop quoi dire... Mais je pense qu'on le mérite. La saison a été très compliquée, nous avions beaucoup de pression, notamment ce week-end. Nous sommes très heureux et soulagés donc on va pouvoir pousser à fond pour espérer gagner aussi le titre des constructeurs", a déclaré Neuville après la 2e spéciale de la journée de dimanche dans le Rallye du Japon. A 36 ans, le natif de Saint-Vith, dans la région germanophone de Belgique, a remporté le titre avant même la fin d'un rallye qu'il avait abordé avec un matelas confortable de 25 points d'avance sur son équipier estonien Ott Tänak. Ce dernier, leader de la course depuis vendredi, a été victime d'une sortie de piste dimanche, offrant ainsi le titre à son adversaire. Dans l'ombre d'Ogier Agé de 36 ans, Thierry Neuville - qui a découvert le WRC en 2009 - a souffert pendant sa carrière de la domination du Français Sébastien Ogier. Avec huit titres entre 2013 et 2021 ce dernier a écrasé le rallye mondial, barrant la route à Neuville, second en 2013 puis à nouveau de 2016 à 2019. Et lorsque Sébastien Ogier a pris une semi-retraite en 2022, ne disputant que quelques rallyes dans l'année, c'est le jeune Finlandais Kalle Rovanperä qui a pris sa succession en décrochant le titre en 2022 et 2023. Mais cette année, tant Ogier que Rovanperä n'ont pas participé à la totalité des 13 manches de la saison, ouvrant la voie à Neuville. Le Français a bien décidé de participer aux six dernières manches du championnat lorsqu'il a vu que le titre était à sa portée, mais l'avance de Neuville était déjà trop grande. Fidèle Neuville a rejoint en 2014 Hyundai, à qui il est resté fidèle depuis. C'est la première fois cette année que la marque sud-coréenne remporte le titre des pilotes après s'être adjugé deux fois le titre des constructeurs en 2019 et 2020. Thierry Neuville compte aujourd'hui 21 victoires en WRC dont 2 acquises cette année. Pouvant se montrer très rapide, le Belge est aussi coutumier de petites erreurs qui lui ont valu plusieurs accidents spectaculaires. Mais après 168 départs en rallyes WRC sans pouvoir décrocher le titre, il a mis fin à la malédiction.

Un doublé pour Josi face à Winnipeg Le capitaine Roman Josi a sign Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey Roman Josi a brillé samedi en NHL. Le capitaine de Nashville a signé un doublé dans un match gagné 4-1 par les Predators face aux Winnipeg Jets de Nino Niederreiter, auteur quant à lui d'un assist. Aligné durant près de 26 minutes, Roman Josi a ouvert la marque après 9'55 sur un "slap shot" avant de sceller le score dans une cage vide à 1'20 de la fin du troisième tiers. Crédité d'un bilan de +3, il a été désigné deuxième étoile de ce match, la première revenant à son coéquipier Jonathan Marchessault (1 but, 1 assist). Les Predators, qui ont fait la différence dans un troisième tiers gagné 3-0, ont ainsi infligé à la meilleure équipe de la Ligue sa 4e défaite seulement en 21 parties. Pour Nashville, il s'agit simplement de la 7e victoire, en 21 sorties également, mais de la deuxième dans ses trois derniers matches. "Chaque match est important", a expliqué Roman Josi, cité sur le site de la NHL. "Il est encore tôt dans la saison, mais chaque match compte beaucoup pour nous. Dès demain (lundi), nous irons au New Jersey et nous affronterons une autre grande équipe. Nous devons continuer à construire et à jouer encore mieux." Un assist pour Hischier Nashville ira en effet défier lundi à Newark une autre équipe en forme. Leaders de la Conférence Est avec 30 points cumulés en 23 matches, New Jersey et sa colonie suisse ont cueilli samedi un quatrième succès dans leurs cinq dernières rencontres en allant s'imposer 3-2 à Washington. Capitaine des Devils, Nico Hischier en est désormais à 10 matches de suite sans but marqué. "Scotché" à 10 réalisations depuis le 30 octobre, le centre valaisan continue néanmoins de s'illustrer: auteur d'un assist sur le 3-1 de Dougie Hamilton à la 36e, il affiche désormais 21 points à son compteur personnel. Ses coéquipiers Timo Meier et Jonas Siegenthaler sont quant à eux restés plus discrets dans cette partie. Un autre joueur suisse s'est toutefois mis en valeur samedi, mais sur la côte Ouest: Kevin Fiala a réussi son 6e assist de la saison pour les Kings, vainqueurs 2-1 du Seattle Kraken à Los Angeles.

Lugano-Zurich et Bâle-Servette au menu dimanche Leader de Super League, le FC Zurich pourrait céder son trône dimanche à l'issue de la 15e journée. Le FCZ se déplace dimanche sur le terrain de l'un de ses trois poursuivants immédiats, Lugano, qui accuse comme Bâle et Servette un seul point de retard. Zurich et Lugano, qui en découdront dès 14h15, restent sur une sortie peu convaincante avant la fenêtre internationale. Les Zurichois s'étaient contentés d'un nul - leur deuxième consécutif - à Genève face au Servette FC, alors que les Tessinois s'étaient inclinés 2-1 face à Young Boys au Wankdorf. Les deux autres équipes de tête seront d'ailleurs également aux prises dimanche, à 16h30. Bâle, qui reste sur cinq succès dans ses six derniers matches de Super League, accueille un Servette FC en quête de revanche après l'humiliante défaite (0-6) subie face au FCB le 11 août au Stade de Genève. Le dernier match de cette 15e journée verra Yverdon se déplacer à St-Gall (16h30). Les Yverdonnois feront tout pour éviter une quatrième défaite consécutive en championnat qui les repousserait à huit longueurs des Brodeurs, 6es du classement avant la fenêtre internationale à égalité avec Lausanne.

Max Verstappen puissance 4 à Las Vegas? Dernière ligne droite pour la saison de F1 et première balle de titre pour Max Verstappen, qui a une première chance de conserver sa couronne dimanche à Las Vegas. Dans le faste des rues de la cité du jeu, qui lance le marathon final de trois Grands Prix en trois semaines, avec le Qatar puis l'ultime rendez-vous de l'année début décembre à Abou Dhabi, "Super Max" peut s'offrir son quatrième titre consécutif dans la catégorie reine du sport automobile. Pour y arriver, il lui suffit simplement de devancer le Britannique Lando Norris à l'arrivée du Grand Prix. S'il terminait derrière son concurrent, Verstappen ne devrait alors pas céder plus de deux points au pilote McLaren, tandis que 60 points resteront à distribuer à l'issue de cette 22e manche (sur 24) de la saison. Pour le retour du GP de Las Vegas l'an dernier plus de quarante ans après deux premières courses, Verstappen s'était montré peu emballé par un évènement tourné vers le showbiz à l'issue duquel il s'était imposé. En nocturne S'il ne fait quasiment plus aucun doute que Verstappen conservera sa couronne cette année, en revanche, chez les constructeurs, tout reste à jouer puisque les trois équipes de tête se tiennent en 49 points seulement. McLaren (593 points), devenue mi-septembre la première force du plateau, compte 36 points d'avance sur Ferrari tandis que Red Bull (544 points) complète le top 3 provisoire. Ce Grand Prix aura lieu non pas le dimanche comme d'habitude mais samedi et en nocturne, avec un départ à 22 heures (07h dimanche en Suisse) au coeur du célèbre Strip où des températures particulièrement fraîches sont attendues - ce qui ne manquera pas de compliquer l'exploitation des pneus.

Super League: bonne opération pour le Lausanne-Sport Okou (no 92) jubile après son but Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Lausanne-Sport a remporté le derby romand contre Sion lors de la 15e journée de Super League. Une réussite d'Okou à la 81e a fait basculer un match qui semblait destiné à se finir sur un 0-0. Ce succès du LS est précieux dans l'optique de la course aux six premières places. Avec 23 points, l'équipe de Ludovic Magnin pointe désormais du bon côté de la barre. Pour leur part, les Valaisans restent à 17 unités, au 8e rang. Sion a légèrement dominé en première mi-temps alors que le LS s'est montré plus entreprenant après le thé. Les occasions nettes ont été rares. Chouaref a eu la meilleure pour les Valaisans (35e), alors que Fayulu a effectué un arrêt magnifique sur une reprise de Sanches (55e). Mais son exploit a finalement été vain, puisqu'Okou a arraché les trois points après un service d'Oviedo, décisif quelques secondes après son entrée en jeu.

Les Romands battus Genève a eu de la peine à battre Philip Wüthrich Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI La soirée de National League ne fut pas une réussite pour les clubs romands. Genève s'est incliné 3-2 contre Berne, alors que Fribourg a été dominé 5-3 à Ambri. Il y a des choses qui ne vont pas ensemble comme l'eau et l'huile. Ou comme Genève et une victoire à domicile. Les Aigles semblent allergiques à la victoire aux Vernets depuis leur premier match contre Rapperswil. Cette défaite face aux Ours est en effet la sixième de suite aux Vernets. Et les hommes de Jan Cadieux ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas eu d'opportunités, eux qui se sont retrouvés pendant cinq minutes à 5 contre 4 à la suite de la pénalité de match envers Austin Czarnik (29e). Teemu Hartikainen a d'ailleurs pu égaliser à la toute fin, mais les Genevois auraient dû faire davantage. Revenus à 2-2 grâce à Manninen (52e), les Grenat ont vu les Bernois reprendre les devants, pour de bon, à la 58e, grâce à Untersander. Fribourg se délite Battu à domicile par Lausanne vendredi soir, Fribourg n'avait pas le droit de ne faire un week-end qu'à un point. C'est pourtant ce qui s'est passé avec une défaite 5-3 au Tessin. Après s'être répondu au cours du premier tiers, Schmid ouvrant la marque et Douay égalisant, les deux équipes ont laissé les pénalités décider de la suite du match. Ambri n'a pas su en profiter, alors que Gottéron a pu prendre les devants par De la Rose (28e). Seulement Fribourg a perdu pied au début du troisième tiers, comme la veille face au LHC, mais avec de plus graves conséquences. Les Léventins ont inscrit trois buts en moins de quatre minutes. Sur le 2-2 et le 4-2, difficile de ne pas accuser Bryan Rüegger. Le remplaçant de Berra n'a pas été à la hauteur. Diaz a redonné un peu d'espoir à la 46e, mais cela n'a pas suffi. A noter les trois assists de DiDomenico, ancien Dragon passé à Ambri. Ajoie s'incline de peu Après leur exploit de la veille et cette victoire 2-1 face à Zurich, les Jurassiens n'avaient vraiment pas la tâche facile en devant se rendre aux Grisons pour affronter Davos. Les joueurs de Josh Holden ont d'ailleurs bien pris soin d'appuyer très tôt sur l'accélérateur histoire de profiter de leur plus grande adaptation à l'altitude. Après vingt minutes, les locaux menaient 3-0 et Greg Ireland a sorti Ciaccio au profit de Benjamin Conz. Contraints de présenter un autre visage, les Ajoulots ont utilisé leur power-play pour revenir à une longueur sur deux buts de Devos. Kessler a redonné de l'air aux Davosiens et le 4-3 de Hazen à la 56e est venu trop tard. Et de quatre! Bienne a enchaîné pour sa part un quatrième revers de rang en allant s'incliner 4-3 ap à Kloten. Et les Seelandais peuvent nourrir des regrets puisqu'ils menaient 3-2 à la 45e sur un très joli but de Nicolas Müller, parfaitement servi par le jeune Niklas Blessing. Seulement les Bernois ont subi l'égalisation à la 59e lorsque les Aviateurs ont sorti leur gardien. Et lors de la prolongation, c'est le désormais meilleur buteur du championnat Miro Aaltonen qui a donné la victoire aux Zurichois en supériorité numérique à la 64e. Dans le dernier match de la soirée, Zurich a disposé de Lugano 5-1. Les Lions sont deuxièmes avec trois points de retard sur Davos, mais avec deux parties en moins.

Premier League: le champion fait du surplace Un doublé pour James Maddison Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Manchester City fait du surplace en Premier League. Les quadruples champions en titre ont concédé un troisième revers consécutif, s'inclinant 4-0 à domicile contre Tottenham lors de la 12e journée. Toutes compétitions confondues, cela fait même désormais cinq défaites de suite pour l'équipe de Pep Guardiola. Le technicien catalan n'avait jamais encore connu une telle série noire dans sa carrière. Avec Manuel Akanji, les Citizens ont rapidement été surpris par les Spurs. Un doublé de Maddison (13e/20e) a mis les Londoniens sur la bonne voie avant que Porro (52e) et Johnson (93e) ne mettent fin à 52 matches d'invincibilité à domicile pour City. Liverpool, qui se déplacera dimanche chez la lanterne rouge Southampton, aura l'occasion de faire le trou en tête. En cas de succès, les Reds prendraient huit points d'avance sur Manchester City. Chelsea (2-1 à Leicester), Arsenal (3-0 contre Nottingham) et Brighton (2-1 à Bournemouth) ont tous gagné samedi et sont sur les talons des Citizens, à une longueur.

Super League: Lucerne et YB dos à dos Thibault Klidje égalise pour Lucerne Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Les Young Boys n'ont pas décroché le succès espéré samedi lors de la 15e journée de Super League. Les Bernois ont fait 1-1 à Lucerne et restent ainsi sous la barre. Sur une pelouse débarrassée de la neige grâce aux supporters lucernois, qui ont travaillé toute la journée, le match a été très disputé, avec beaucoup d'engagement et de fautes. Les visiteurs ont ouvert le score par Males (34e), après un contre bien mené et une passe décisive de Virginius. Lucerne, qui a souvent dominé dans le jeu, a obtenu la récompense de ses efforts avec l'égalisation de Klidje (79e), validée par la VAR après un long examen. Nul entre les deux derniers Le duel entre les deux derniers s'est conclu sur un nul 1-1 au Letzigrund entre Grasshopper et Winterthour. Les Sauterelles ont cru empocher les trois points après la réussite du joker Muci à la 78e, cinq minutes après son entrée en jeu. Mais les visiteurs ont égalisé dans les arrêts de jeu par Arnold (91e). Le nouvel entraîneur de GC, Thomas Oral, a pu mesurer l'ampleur de la tâche qui l'attend. Son équipe reste dernière avec dix points, soit deux de moins que "Winti".

Coupe Davis: l'Italie en finale contre les Pays-Bas Jannik Sinner peut être satisfait Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Matteo Berrettini a préparé le travail, Jannik Sinner l'a achevé: lauréate de ses deux simples, l'Italie s'est qualifiée à Malaga pour la finale de la Coupe Davis en écartant l'Australie. Les Italiens, tenants du titre, affronteront dimanche les Pays-Bas, tombeurs vendredi de l'Allemagne (2-0) pour s'offrir la première finale de leur histoire en Coupe Davis. Après une victoire arrachée au double décisif en quarts de finale contre l'Argentine, c'est cette fois le no 1 mondial Jannik Sinner qui a entériné la qualification de l'Italie en battant pour la neuvième fois en autant de confrontations l'Australien Alex De Minaur (ATP 9), 6-3 6-4. Sinner a breaké son adversaire dès son premier jeu de service pour mener 2-0. L'Australien ne s'est pas découragé et est parvenu à recoller à 2-2, avant de perdre à nouveau sa mise en jeu à 3-2, de quoi assurer le gain du set à l'Italien (6-3). Un break à 4-4 a suffi au récent vainqueur du Masters pour s'adjuger la deuxième manche 6-4. Avec le coeur Plus tôt dans la journée, Matteo Berrettini (ATP 35) était sorti vainqueur d'une bataille de 2h43 contre Thanasi Kokkinakis (ATP 77), remportée 6-7 (6/8) 6-3 7-5. "J'ai perdu le premier set, j'aurais dû le gagner", a-t-il analysé alors qu'il a mené 6-5, service à suivre dans cette première manche. "C'était très difficile de digérer les occasions manquées dans le premier set, (mais) j'ai continué à me battre", a-t-il poursuivi. "J'ai mis mon coeur sur le court aujourd'hui (samedi), je pense que j'ai très bien joué."

Andy Murray va entraîner Novak Djokovic Andy Murray et Novak Djokovic vont faire équipe Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Novak Djokovic tente un nouveau départ après une saison décevante. Le Serbe sera désormais entraîné par l'Ecossais Andy Murray, qui a récemment pris sa retraite. Le recordman des victoires en Grand Chelem avec 24 sacres est redescendu au 7e rang mondial au terme d'une saison dénuée de titre sur le circuit ATP. "Je suis ravi d'avoir l'un de mes plus grands rivaux du même côté du filet que moi, cette fois en tant qu'entraîneur. J'ai hâte de commencer la saison avec Andy et de l'avoir à mes côtés à Melbourne, où nous avons partagé de nombreux moments exceptionnels tout au long de nos carrières", a déclaré le joueur serbe. La collaboration entre Djokovic et Murray, tous les deux âgés de 37 ans et qui comptent au total 27 Majeurs dans la besace - trois pour le Britannique qui contraria la domination quasi sans partage du Big 3 complété par Nadal et Federer - se concentrera dans un premier temps sur la phase de préparation et le déroulement de l'Open d'Australie. Le "Djoker" tentera de s'y imposer une 11e fois en simple. "Je suis très excité et j'ai hâte d'être pour une fois du même côté du filet" que Djokovic, a pour sa part réagi Murray, qui a été défait à quatre reprises en finale à Melbourne face à son futur poulain. L'Ecossais, dont la fin de carrière a été plombée par de gros pépins physiques, n'a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau, qui l'avait mené à occuper la 1re place mondiale et à remporter l'or olympique (2012, 2016) en plus de ses sacres à l'US Open 2012 et Wimbledon 2013 et 2016.

Bundesliga: le Bayer Leverkusen s'impose avec un but de Xhaka Trois buts pour Schick Image: KEYSTONE/EPA Le Bayer Leverkusen a démontré une belle capacité de réaction lors de la 11e journée de Bundesliga. Le tenant du titre a battu Heidenheim 5-2, après avoir été mené 0-2 après 21 minutes. Granit Xhaka a inscrit le cinquième but du Bayer à la 82e. Les hommes de Xabi Alonso doivent beaucoup à l'international tchèque Patrik Schick, auteur d'un triplé (32e/52e/71e). Le come-back avait été initié par Palacios à la 30e. Leverkusen occupe le 4e rang avec 20 points, loin derrière le Bayern Munich (29).

Un premier podium pour Rast, un 99e succès pour Gisin Camille Rast (10) a décroché samedi son 1er podium en Coupe du monde Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Camille Rast a cueilli à 25 ans son premier podium en Coupe du monde. La Valaisanne a pris samedi la 3e place du slalom de Gurgl, remporté par l'inévitable Mikaela Shiffrin (99e victoire à ce niveau). Wendy Holdener (4e) et Mélanie Meillard (10e) complètent l'excellent résultat d'ensemble des Suissesses. Cinquième le week-end précédent à Levi dans des conditions de neige qu'elle n'apprécie pourtant pas, Camille Rast a fait mieux que confirmer sa forme. La skieuse de Vétroz a gagné deux rangs en seconde manche pour terminer à 0''57 de Mikaela Shiffrin et à 0''02 de l'Albanaise Lara Colturi, qui décroche à 18 ans un surprenant premier podium sur le Cirque blanc. L'avènement de Camille Rast était en revanche plus attendu. La Valaisanne avait signé son premier top 10 en Coupe du monde en janvier 2017 à Plan de Corones, terminant 9e en géant, et était devenue championne du monde junior de slalom deux mois plus tard alors qu'elle n'avait que 17 ans. Souvent freinée par des blessures, Camille Rast a enfin pu donner sa pleine mesure la saison dernière, terminant 9e de la Coupe du monde de slalom grâce notamment à deux 4es places obtenues en janvier (Kranjska Gora et Janska). Ce podium vient récompenser sa persévérance et lui offre de nouvelles perspectives. Holdener manque le coche en 2e manche La joie de Rast contrastait avec l'amertume de Wendy Holdener. Deuxième de la première manche à 0''13 de Mikaela Shiffrin, la Schwytzoise a manqué le coche sur le bas du second tracé pour terminer à 0''18 de Rast. Elle ne fera néanmoins pas la fine bouche pour sa troisième course après ses dix mois de pause forcée. Septième à Levi, Mélanie Meillard a elle aussi confirmé la bonne impression laissée en Finlande sept jours plus tôt, même si elle a perdu un rang en deuxième manche samedi. La skieuse d'Hérémence n'avait plus signé deux top 10 consécutifs en slalom au cours d'un même hiver depuis la saison 2017/18. Gisin loin du compte Les six autres Suissesses en lice avaient échoué à se qualifier pour la seconde manche. La déception est grande pour Michelle Gisin, seulement 36e sur le premier tracé pour son 100e départ dans la discipline en Coupe du monde. L'Obwaldienne doit revoir sa copie: elle est toujours en quête d'un premier top 20 cette saison.

3 supporters interpellés pour racisme lors du dernier "clasico" Lamine Yamal a été victime d'insultes racistes lors du dernier clasico Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Trois supporters ont été interpellés pour avoir proféré des insultes racistes contre des joueurs du Barça Lamine Yamal et Alejandro Baldé lors du "clasico" contre le Real Madrid le 26 octobre. Ces supporters, deux majeurs et un mineur, sont accusés d'avoir "fait des déclarations xénophobes ayant porté atteinte à la dignité et à l'intégrité morale des deux footballeurs" lors de ce match, qui s'était tenu au stade Santiago Bernabeu de Madrid, indique la police espagnole dans un communiqué. Ces trois personnes avaient été filmées "par d'autres supporters" à l'aide de téléphones portables mais aussi "par l'opérateur de télévision détenteur des droits de retransmission", ce qui a permis de repérer l'endroit où elles se trouvaient et de les identifier, précise la police. Ces insultes racistes, accompagnées de gestes imitant des singes, avaient été abondamment relayées sur les réseaux sociaux à l'issue de la rencontre, remportée par le club catalan (4-0). Elles avaient donné lieu à des multiples condamnations, notamment au sein de la classe politique. Assurant condamner "fermement tout type de comportement raciste, xénophobe ou violent", le Real Madrid avait indiqué avoir "ouvert une enquête pour localiser et identifier les auteurs de ces insultes déplorables et méprisables, afin de prendre les mesures disciplinaires et judiciaires appropriées". Cas fréquents La Fédération espagnole avait elle aussi dénoncé le comportement de supporters mis en cause et assuré "travailler pour la tolérance zéro à l'égard de ce fléau social" et "mettre fin à la violence et aux insultes dans les sites et événements sportifs". Malgré les mesures prises par la Liga et les sanctions de plus en plus sévères appliquées par les clubs et les autorités, les cas de racisme sont fréquents dans le football espagnol, qui ne parvient toujours pas à se débarrasser de ces comportements.

Les Suissesses défendent victorieusement leur titre continental La Team Tirinzoni a conquis son 2e titre européen d'affilée Image: KEYSTONE/AP/Jussi Nukari Le CC Aarau a défendu victorieusement le titre européen conquis un an plus tôt à Aberdeen en Ecosse. Les Suissesses ont dominé la Suède d'Anna Hasselborg 8-4 en finale des championnats d'Europe samedi matin à Lohja. Il s'agit du huitième sacre continental pour le curling féminin helvétique. Titrées en 2023 sans avoir perdu le moindre match, la skip Silvana Tirinzoni et ses coéquipières Selina Witschonke, Carole Howald et Alina Pätz ont donc réédité cet exploit sur la glace finlandaise. Elles en sont désormais à 22 matches remportés consécutivement dans le cadre des championnats d'Europe. La Team Tirinzoni, quadruple championne du monde (2019, 2021, 2022, 2023) et médaillée d'argent des Mondiaux 2024 au Canada, a maîtrisé son sujet samedi en finale à Lohja. Un coup de deux réussi dans le premier end et un point "volé" dans le deuxième lui ont permis de prendre le large d'entrée (3-0). La formation helvétique a enfoncé le clou avec deux nouveaux coups de deux réalisés au cinquième puis au septième ends qui lui ont permis de mener 7-2. La Suède s'est donné le droit d'y croire en recollant à 7-4 mais a abandonné après qu'Alina Pätz a assuré un dernier point au terme de la neuvième manche. Les JO 2026 dans le viseur Le prochain objectif du CC Aarau est fixé au mois de mars 2025, avec des Mondiaux prévus en Corée du Sud. Mais Silvana Tirinzoni et Cie ont d'ores et déjà dans le viseur les JO de Milan/Cortina 2026, où elles espèrent partir en quête d'une première médaille olympique quatre ans après avoir échoué au pied du podium à Pékin.