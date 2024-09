Une 4e médaille d'or pour Debrunner ++ Yakin titularise Nico Elvedi

A la perche, Duplantis a remporté un concours qui n'a pas atteint des sommets. La fraîcheur et le vent n'ont clairement pas servi les desseins de ceux qui aiment s'envoyer en l'air. Le Suédois s'est imposé avec un bond à 5,82 m. Sam Kendricks a fait pareil, mais il a curieusement eu besoin de deux essais pour passer 5,42 m. Les deux hommes ont ensuite buté sur une barre à 6,02 m.

Et alors que l'on pensait qu'Alison dos Santos profiterait de l'absence du Scandinave pour s'offrir un succès de prestige, le Brésilien a dû abandonner juste après la mi-course. La victoire est revenue au Jamaïcain Roshawn Clarke en 47''49. Le Valaisan Julien Bonvin a pris la 7e place en 50''04.

Brillants mercredi soir dans un 100 m parti d'un pari, Karsten Warholm et Armand Duplantis ont connu des fortunes diverses jeudi lors du Weltklasse.

Deux Helvètes peuvent par ailleurs se targuer d'avoir fait mieux que le vainqueur de l'US Open 2022 jeudi sur le Haut-Plateau. Brillants, l'amateur zurichois Nicola Gerhardsen (22 ans) et le professionnel bâlois Cedric Gugler (24 ans) figurent en 5e position à deux coups des leaders.

Principal favori pour la victoire finale, Matt Fitzpatrick (30 ans) est quant à lui parfaitement dans le coup après avoir rendu une carte de 66 (-4). Il occupe le 14e rang au terme d'une journée dans laquelle il a réussi cinq birdies et commis un bogey.

Pour Catherine Debrunner, les épreuves sur piste se terminent donc sur une note optimale. Elle a gagné toutes les courses dans lesquelles elle était favorite. Sur 100 m, sa discipline la plus faible, elle ne s'attendait pas vraiment à avoir des chances réelles de remporter l'or. L'argent la satisfait.

Le choix de laisser Daniel Zakaria sur le banc fut le seul choix "compliqué" arrêté par Murat Yakin. Le sélectionneur n’a réservé aucune véritable surprise du chef dans son équipe avec la confiance accordée à Silvan Widmer et à Fabian Rieder pour occuper le flanc doit, à Michel Aebischer et à Ruben Vargas le flanc gauche.

Denis Zakaria ne figure pas dans le onze de Murat Yakin pour affronter ce soir le Danemarl. Murat Yakin a préféré titulariser Nico Elvedi en défense aux côtés de Manuel Akanji et de Ricardo Rodriguez.

Mauro Schmid, qui avait également tenté sa chance dans le final de la 17e étape mercredi (11e place), bouclera donc probablement cette Vuelta sans avoir pu lever les bras au ciel. Mais le Zurichois sera certainement à surveiller de près sur ses routes lors de la course sur route des Mondiaux 2024 à Zurich le 29 septembre.

En surnombre avec trois hommes présents parmi les fuyards, la formation espagnole - invitée par les organisateurs - a pu fêter son troisième succès sur cette Vuelta. Le Basque Urko Berrade a fait parler ses qualités de grimpeur pour sortir de ce groupe et triompher sur ses terres dans le Parque natural de Izki.

Devancé de 4 secondes sur la ligne, Mauro Schmid était peut-être le plus fort parmi les douze rescapés d'une échappée dans laquelle figurait également le Thurgovien Stefan Küng (12e sur la ligne, à 51'' du vainqueur du jour). Mais il n'a rien pu faire face au travail de sape de l'équipe Kern Pharma.

Un deuxième succès précieux pour Alinghi

Alinghi a pris une option sur une place en demi-finale de la Coupe Louis Vuitton Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Alinghi Red Bull Racing monte bel et bien en puissance dans la Coupe Louis Vuitton.

Le défi suisse a fêté son deuxième succès dans le Round Robin, le deuxième d'affilée, en battant les Américains jeudi après-midi au large de Barcelone.

Après avoir débloqué enfin son compteur deux jours plus tôt face aux Français d'Orient Express, Alinghi a fait un pas vers les demi-finales en cueillant un deuxième point. Orient Express, qui a subi la loi de Luna Rossa jeudi, en reste à une victoire et se retrouve seul au 5e et dernier rang du classement des Challengers.

En tête dès le départ, Alinghi a maîtrisé son sujet face à NYYC American Magic. Devancés de 23 secondes à mi-parcours, les Américains ont multiplié les manoeuvres pour gêner la progression des Helvètes. Mais ce sont eux qui ont fini par partir à la faute pour perdre toute chance de revenir.

Alinghi, qui s'est imposé avec 38'' d'avance, a encore deux matches avec enjeu à disputer dans ce Round Robin, tout comme Orient Express. Le défi suisse a son destin en main. Ise frottera samedi à Britannia - puis face au Defender Team New Zealand - avant d'affronter dimanche les Italiens de Luna Rossa juste après l'ultime régate d'Orient Express face à Britannia.