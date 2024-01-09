Les stars répondent présentes L'Inter a eu chaud contre Almaty Image: KEYSTONE/AP/Spada Les stars se sont illustrées lors de la 4e journée de Ligue des Champions. Haaland, Lamine Yamal, Osimhen et Lautaro Martinez ont marqué pour leurs couleurs.

Opposé au Borussia Dortmund, Manchester City n'a pas tremblé pour un succès 4-1. Erling Haaland ne s'est pas arrêté. Le cyborg norvégien, auteur de 13 buts en 10 journées de Premier League, en est désormais à 5 buts en quatre parties sur la scène européenne.

Haaland a inscrit le 2-0 à la 29e. Mais un autre joueur a capté davantage la lumière sur cette rencontre, c'est Phil Foden. Le Britannique a signé un doublé (22 et 57e) sur deux passes de Reijnders.

A Bruges, le Barça a eu bien de la peine pour ramener un point grâce à son nul 3-3. Les Belges ont joué crânement leur chance pour mener à trois reprises, mais à chaque fois les Catalans sont revenus. D'abord par Ferran Torres, puis par Yamal et un autogoal à la suite d'une balle de ce même Yamal à la 77e.

Mais Barcelone aurait pu tout perdre à la 91e lorsque le portier Szczesny a voulu dribbler Vermant et que ce dernier l'a abusé. Mais la VAR a invalidé le but pour une faute du Belge sur le gardien catalan.

Victor Osimhen y est allé de son triplé en deuxième mi-temps avec Galatasaray face à l'AJax pour une victoire 3-0. L'attaquant nigérian, ancien buteur de Naples, a ouvert le score à la 59e. Puis il a ajouté deux penalties (65 et 78e).

L'Inter de Sommer et Akanji (dès la 81e) a eu chaud pour battre Almaty 2-1. Lautaro Martinez a ouvert le score pour les Italiens. L'Atalanta a de son côté eu beaucoup de chance. A la 90e, Samardzic a inscrit l'unique but de la rencontre au Vélodrome face à l'OM. Mais juste avant cette réussite, les Marseillais auraient pu et dû bénéficier d'un penalty pour une faute de main d'Ederson dans la surface.



Rybakina et Anisimova en demies, Swiatek à terre Amanda Anisimova en demi-finales du Masters Image: KEYSTONE/AP/Fatima Shbair Amanda Anisimova a déjoué les pronostics en battant Iga Swiatek 6-7 (3/7) 6-4 6-2 à Ryad. Elle se qualifie pour les demies du Masters WTA où elle retrouvera Rybakina qui a dominé Alexandrova 6-4 6-4.

Au terme d'un combat très équilibré pendant deux manches, la 4e joueuse mondiale, menée un set à zéro, a arraché un troisième set décisif en prenant le service de la no 2 mondiale pour le gain de la seconde manche sur le fil.

Il s'agissait de la première mise en jeu perdue par l'une des deux joueuses de cette rencontre ultra serrée.

Dans la dernière manche, Anisimova a accru sa domination sur la gagnante de l'édition 2023 grâce à son jeu fait de puissance et d'audace, bien aidée par les erreurs au service de la Polonaise.

Avec cette victoire acquise après 2h37 de jeu, Anisimova termine 2e du groupe "Serena Williams" et affrontera vendredi la première du groupe "Steffi Graf".

Plus tôt, la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 6) avait pris la première place du groupe en battant la Russe Ekaterina Alexandrova 6-4 6-4, enchaînant une neuvième victoire d'affilée en cette fin de saison.

Contre Alexandrova, qui a remplacé en dernière minute l'Américaine Madison Keys, terrassée par un virus et forfait, Rybakina a été clinique: elle a exploité la seule balle de break qu'elle s'est procurée dans le premier set, à 4-4 pour remporter ensuite la manche en 35 minutes.

Elle a ensuite pris deux fois le service adverse dans la seconde manche, mais elle a laissé Alexandrova revenir à 5-4 et avoir deux balles de 5-5, avant de finir par s'imposer en 1h14.

Rybakina a été la dernière à se qualifier pour ce Masters, grâce à un mois d'octobre tonitruant où elle a enchaîné un quart de finale au WTA 1000 de Wuhan, un titre au WTA 500 de Ningbo, avant de déclarer forfait pour sa demi-finale à Tokyo, se sachant alors assurée d'aller à Ryad.

Elle affrontera vendredi en demi-finale la deuxième du groupe "Steffi Graf". Dans ce groupe, l'Américaine Jessica Pegula affronte jeudi l'Italienne Jasmine Paolini, déjà éliminée, et la Bélarusse Aryna Sabalenka est opposée à l'Américaine Coco Gauff.



Wawrinka n'est pas passé loin Stan Wawrinka battu de peu par Musetti à AThènes Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Stan Wawrinka (ATP 159) n'a pas signé d'exploit mercredi à Athènes. Le "quadra" vaudois s'est incliné dès le 2e tour de l'ATP 250 disputé dans la capitale grecque.

L'ex-no 3 mondial a été battu 4-6 7/6 (7/5) 6-4 par l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 9), qui préserve ainsi ses chances dans l'optique d'une qualification pour les ATP Finals (9-16 novembre à Turin). Musetti doit cueillir le titre cette semaine pour arracher le huitième ticket au Canadien Félix Auger-Aliassime.

Mercredi, Stan Wawrinka est passé tout près - à deux points pour être précis - de son premier succès de l’année face à un top 10. Il a mené 5/4 dans le tie-break du deuxième set avec deux points à suivre sur son engagement. Mais il a perdu les trois points suivants, avant de concéder le break d’entrée dans la troisième manche.

Le triple vainqueur de Grand Chelem en restera donc à quatre matches remportés sur l'ATP Tour en 2025, dont un au 1er tour à Athènes face à Botic van de Zandschulp et un à Bâle fin octobre. Un maigre butin en comparaison aux 10 succès obtenus au cours d'une année 2024 marquée par une demi-finale à Stockholm.

Stan Wawrinka devrait sauf surprise rempiler pour une saison. En battant Miomir Kecmanovic (ATP 52) à Bâle et en atteignant deux finales sur le circuit Challenger (Aix-en-Provence et Rennes), il a prouvé qu'il pouvait encore espérer réussir l'un ou l'autre coup d'éclat. Et sa passion semble sans limite.



Noah Dettwiler prêt pour être rapatrié Noah Dettwiler peut être rapatrié en Suisse Image: KEYSTONE/EPA EFE Noah Dettwiler, gravement accidenté il y a dix jours, peut être rapatrié en Suisse. Comme l'a annoncé mercredi son management, l'état de santé du Soleurois de 20 ans s'est amélioré ces derniers jours.

Les médecins traitants en Malaisie ont donné leur feu vert pour le rapatriement du pilote Moto3. Une équipe de la Rega a rendu visite à Dettwiler à l'hôpital de Kuala Lumpur afin de préparer son transport médical. Le vol est prévu pour jeudi, l'arrivée à Zurich est prévue en fin de soirée. Dettwiler sera ensuite directement transporté à l'hôpital, où il subira une opération de la jambe qui n'a pas encore été effectuée. Suivra ensuite une phase de rééducation.

Avant le départ de la course Moto3 à Sepang, le 26 octobre, Dettwiler roulait lentement en bordure de piste pendant le tour de chauffe. Le champion du monde espagnol José Antonio Rueda n'a pas vu son adversaire et a percuté de plein fouet l'arrière de la moto du Suisse, qui a subi plusieurs arrêts cardiaques. Les médecins ont sauvé la vie du jeune homme de 20 ans grâce à des opérations d'urgence. Rueda avait également subi un arrêt cardiaque



"Un excellent championnat": Lausanne face au défi chypriote Le coach du LS Peter Zeidler s'attend à une belle opposition des Chypriotes Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Lausanne-Sport se méfie de l'Omonia Nicosie, son adversaire chypriote qu'il accueille jeudi en Conference League (21h). Une équipe évoluant dans "un excellent championnat", selon Peter Zeidler.

"Omonia a probablement un meilleur niveau que Breidablik et Hamrun", les Islandais et les Maltais que le LS a battus lors des deux premières journées de la C4, a estimé l'entraîneur lausannois mercredi en conférence de presse d'avant-match.

Pour tenter de situer le niveau de l'Omonia, actuel leader du championnat chypriote, Peter Zeidler a évoqué la victoire de l'AEK Larnaca sur la pelouse de Crystal Palace (1-0), l'un des candidats à la victoire finale en Conference League. "D'ailleurs, Omonia est devant Paphos, une équipe qui joue la Ligue des champions", a appuyé le capitaine du LS Olivier Custodio, lui aussi présent en conférence de presse.

"Ce n'est pas le meilleur championnat d'Europe, mais c'est un excellent championnat", a jugé Zeidler. Le technicien allemand s'attend donc à affronter une "équipe forte, très forte", qui a besoin de s'imposer à la Tuilière après n'avoir récolté qu'un point en deux matches (défaite 1-0 contre Mayence, 1-1 face aux Kosovars de Drita).

Sans Gabriel Sigua Peter Zeidler se méfie surtout de l'expérimenté attaquant monténégrin Stefan Jovetic, "un très grand joueur" passé notamment par Manchester City et l'Inter Milan. "On a beaucoup de respect pour cet adversaire, mais on visera la victoire malgré tout", a lancé le coach du LS.

Jeudi, ce dernier sera encore privé de son milieu de terrain géorgien Gabriel Sigua, qui devrait toutefois être disponible pour le derby contre le FC Sion dimanche en Super League (16h30). Un match tout aussi important que le duel européen, même si "comme disent les grands philosophes, le prochain match est toujours celui qui compte le plus", s'est amusé Peter Zeidler.

Toujours aussi excité à l'idée de diriger son équipe sur la scène européenne, l'ancien entraîneur de Saint-Gall a assuré qu'il n'avait nullement besoin de motiver ses joueurs. "Le plus embêtant, c'est de devoir expliquer aux remplaçants pourquoi ils ne commencent pas le match", a-t-il lâché.

Mais la victoire arrachée sur le terrain du FCZ dimanche en championnat (2-1) a prouvé que les seconds couteaux du LS "pouvaient faire la différence". "On a fait un grand pas vers l'avant à Zurich, les remplaçants jouent un très grand rôle", a souligné Zeidler.

Reste à voir si le Malien Gaoussou Diakité (20 ans), qui a joué une mi-temps malade avant de céder sa place au Letzigrund, aura retrouvé l'entièreté de ses moyens jeudi. Le LS a de toute façon "des alternatives avec Alban Ajdini qui monte en puissance, le jeune (Enzo) Kana-Biyik ou Seydou Traoré qui revient de blessure", a encore dit le mentor de la Tuilière.

Proche d'un printemps européen En cas de victoire, Lausanne compterait 9 points et serait pratiquement assuré de disputer au moins les barrages d'accession aux 8es de finale ce printemps. L'année dernière, il fallait finir avec 7 unités pour terminer parmi les 24 meilleures équipes de la phase de ligue.

Un bel objectif pour le club vaudois, qui devrait évoluer dans d'excellentes conditions jeudi. "Il va faire beau, pas trop froid et on sera bien soutenus par notre public. On sait qu'il faut faire un très beau match pour obtenir quelque chose, mais on en est capables", a promis Peter Zeidler.



YB: Edimilson Fernandes au repos forcé pour de longs mois Edimilson Fernandes est au repos forcé pour plusieurs mois Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Young Boys devra composer pendant "plusieurs mois" sans Edimilson Fernandes, déplore mercredi le club bernois. Le milieu valaisan s'est blessé au mollet gauche dimanche face à Bâle en Super League.

L'international suisse de 29 ans, qui s'était blessé tout seul après un quart d'heure de jeu, souffre d'une "grave lésion musculaire et tendineuse dans le mollet gauche". La blessure sera traitée de manière conservatrice, souligne encore YB dans son communiqué



L'Inter et l'AC Milan officiellement co-propriétaires de San Siro L'Inter et l'AC Milan sont désormais officiellement co-propriétaires du stade San Siro Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Inter et l'AC Milan sont devenus officiellement co-propriétaires de San Siro, qui appartenait jusque-là à la ville de Milan. Il s'agit d'une étape cruciale dans leur projet de nouveau stade.

"L'AC Milan et l'Inter annoncent qu'ils ont signé ce (mercredi) l'acte de vente avec la municipalité de Milan pour l'acquisition de l'espace urbain San Siro, composé du stade Meazza et des terrains environnants", ont annoncé les deux clubs dans un communiqué commun.

La vente du stade avait été acceptée par le conseil municipal de Milan le 30 septembre dernier au terme de plus de onze heures de débats, par 24 voix pour, vingt contre et deux abstentions.

L'AC Milan et l'Inter ont déboursé 197 millions d'euros pour l'actuel stade et les parkings adjacents où ils comptent construire leur nouveau stade qu'ils continueront de partager. Le nouveau San Siro, d'une capacité de 71'500 places, doit être livré en 2031 et coûtera aux deux clubs 1,2 milliard d'euros. Il sera conçu par les cabinets d'architectes Foster + Partners et MANICA.

L'actuel stade, l'un des plus emblématiques du football européen, souvent comparé à une cathédrale de béton, est le plus grand d'Italie avec ses 75'000 places. Mais l'enceinte, inaugurée en 1926 et rénovée à plusieurs reprises depuis, n'est plus adaptée aux besoins des spectateurs comme des clubs qui veulent accroître leurs recettes tirées de l'exploitation du stade.

Des vestiges à intégrer San Siro, connu également sous le nom de stade Giuseppe-Meazza, sera détruit en grande partie une fois que les travaux de construction du nouveau stade seront en voie d'achèvement. Les vestiges du stade, dont l'une des tribunes est classée monument historique, doivent être intégrés dans un projet immobilier de bureaux et d'installations sportives.

Le stade de San Siro sera cet hiver le cadre de la cérémonie d'ouverture des JO 2026 de Milan Cortina (6-22 février).



Aebischer et Fassnacht de retour, Yakin convoque 25 joueurs Michel Aebischer fait son retour en s閘ection Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Murat Yakin a retenu 25 joueurs pour les deux derniers matches des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Sa sélection est sans surprise. Michel Aebischer et Christian Fassnacht sont de retour pour affronter la Suède le 15 novembre à Genève et le Kosovo le 18 à Pristina.

"C'est dommage que Remo (Freuler) ait dû déclarer forfait" en raison d'une fracture de clavicule, a déploré d'emblée Murat Yakin mercredi en conférence de presse. "Mais notre réservoir est suffisamment important à ce poste pour compenser son absence", a-t-il ajouté dans la foulée.

"Djibril Sow, Michel Aebischer et Vincent Sierro ont tous les trois les qualités pour le remplacer", a-t-il enchaîné. Le sélectionneur n'a en revanche pas convoqué un Ardon Jashari tout juste remis d'une fracture d'un péroné. "Ardon n'est pas encore à 100%, il doit d'abord retrouver ses marques à l'entraînement en club", a souligné Murat Yakin à propos du milieu de terrain de l'AC Milan.

Le Bâlois n'a pas non plus retenu Noah Okafor ou Marc Giger en attaque. Il redonne en revanche sa chance au milieu offensif des Young Boys Christian Fassnacht, auteur de 6 buts et 3 passes décisives cette saison en Super League. Le milieu de la Fiorentina Simon Sohm, qui avait dû renoncer au dernier moment au rassemblement d'octobre, est également bien présent.

Pour mémoire, la Suisse occupe la 1re place du groupe B des éliminatoires avec 10 points au compteur soit 3 de plus que le Kosovo qu'elle affrontera le 18 novembre à Pristina lors de la dernière journée. Les hommes de Murat Yakin espèrent valider leur ticket pour le Mondial 2026 dès le 15 novembre face à la Suède.



Venus Williams va disputer, à 45 ans, le tournoi d'Auckland Venus Williams jouera à Auckland en janvier Image: KEYSTONE/FR172147 AP L'ex-no 1 mondial Venus Williams n'a pas encore décidé de ranger sa raquette. A 45 ans, l'Américaine va disputer le tournoi d'Auckland au mois de janvier, ont annoncé mercredi les organisateurs.

L'aînée des soeurs Williams, aux sept titres de Grand Chelem, a bénéficié d'une invitation pour disputer ce tournoi au début de l'année (5-11 janvier), placé juste avant l'Open d'Australie (18 janvier - 1er février).

Absente du circuit pendant près d'un an et demi, elle avait fait son retour sur les courts en juillet au tournoi de Washington. Pour ce come-back, elle avait fait face à sa compatriote Peyton Stearns, 24 ans et 35e joueuse mondiale... qui n'était pas née lorsque Venus Williams avait soulevé son premier trophée à Wimbledon en 2000. Celle-ci avait gagné la rencontre en deux sets.

Venus Williams avait ensuite disputé deux autres rencontres en simple lors de l'été, toutes deux perdues, à Cincinnnati et à l'US Open, non sans prendre un set à la 13e joueuse mondiale, la Tchèque Karolina Muchova, à New York.

"Influence profonde" "Elle est l'une des grandes joueuses de l'ère moderne et ses performances sur le terrain parlent d'elles-mêmes", a déclaré le directeur du tournoi d'Auckland Nicolas Lamperin, assurant qu'elle était dans une "forme et une condition remarquables". "Venus a eu une influence profonde sur l'évolution du tennis féminin et a inspiré la prochaine génération par sa passion inébranlable pour ce sport", a-t-il ajouté.

Venus Williams, qui avait remporté l'Auckland Classic en 2015, a remporté cinq titres en simple à Wimbledon, deux US Open et une médaille d'or olympique à Sydney en 2000. Nicolas Lamperin a estimé que c'était un "privilège" de la revoir jouer à Auckland. "Tous les fans de sport devraient saisir cette occasion pour voir l'une des plus grandes joueuses de tous les temps en action", a-t-il dit.



OKC trop fort pour les Clippers Shai Gilgeous-Alexander (à droite) a brillé face aux Clippers Image: KEYSTONE/AP/Jayne Kamin-Oncea Champion en titre, Oklahoma City est irrésistible en ce début de saison de NBA. Le Thunder a dominé les Clippers 126-107 mardi à Los Angeles pour signer son huitième succès en autant de matches.

Mené 57-56 à la mi-temps, OKC a forcé la décision au retour des vestiaires. Le Thunder a notamment pu compter sur son MVP Shai Gilgeous-Alexander pour faire la différence: l'arrière canadien a compilé 30 points, 12 assists, 4 rebonds et 3 contres avant de rejoindre définitivement le banc à l'entame du dernier quart.

Renvoyé en G-League la veille, Yanic Konan Niederhäuser est finalement resté du côté de Los Angeles. Le "rookie" fribourgeois est entré en jeu à 6'35 de la fin du match, alors que son équipe était menée 114-92. L'intérieur a réussi 5 points (à 3/4 au lancer franc et 1/2 au tir) et 2 rebonds.



Un blanchissage pour Akira Schmid Akira Schmid (40) a signé un blanchissage mardi face à Detroit Image: KEYSTONE/AP/Candice Ward Akira Schmid a brillé mardi en NHL. Le gardien bernois a signé un blanchissage dans un match gagné 1-0 par les Vegas Golden Knights face aux Detroit Red Wings.

Auteur de 24 arrêts, Akira Schmid a été désigné première étoile de cette rencontre pour réussir son premier "shutout" sous le maillot de la franchise du Nevada. La deuxième est revenue à l'ailier russe Ivan Barbashev, auteur de l'unique but de cette partie à la 34e minute.

Ce blanchissage est le premier pour Akira Schmid en NHL depuis les play-off 2023, lorsqu'il en avait réussi deux dans une série gagnée face aux New York Rangers alors qu'il évoluait au sein des Devils. Son seul précédent "shutout" réalisé en saison régulière datait de février 2023, également avec New Jersey.

Kevin Fiala s'est également illustré mardi. L'attaquant saint-gallois des Kings a inscrit son 6e but de la saison dans une rencontre gagnée 3-0 par Los Angeles face aux Winnipeg Jets de Nino Niederreiter. Il a marqué le 2-0 à 5'00 de la fin du match, en supériorité numérique.



Ligue des champions: Dortmund et Kobel face à une machine à marquer Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel se déplace mercredi sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions. Le gardien de la Suisse tentera de stopper Erling Haaland, qui affole les compteurs.

Avec 17 buts en 13 matches, la machine à marquer Erling Haaland est lancée à plein régime avec Manchester City, mais la dépendance au Norvégien pose question avant ce choc opposant deux équipes encore invaincues en C1 (2 victoires, 1 nul des deux côtés).

A son arrivée en 2022, les observateurs avaient mis en doute la compatibilité de Haaland avec Pep Guardiola, maître-tacticien adepte d'un jeu de possession. Trois ans, 141 buts et 159 matches plus tard, l'Angleterre se demande ce que Manchester City ferait sans lui.

Déjà 26 buts cette saison Cette saison, son compteur buts affiche déjà 26 unités en incluant ses matches avec la Norvège, ou 17 si l'on se limite à Manchester City, toutes compétitions confondues. Cela représente 55% des buts inscrits par son club. Aucun coéquipier n'a réussi à en marquer plus de deux.

En Premier League, c'est encore plus frappant: Manchester City est la meilleure attaque avec 20 buts et Haaland en compte 13, en 10 matches. Derrière lui figure Maxime Estève, défenseur de... Burnley auteur de deux buts contre son camp fin septembre à l'Etihad.

Le Borussia Dortmund, pour qui Haaland a marqué 86 buts en 89 matches (2020-2022), est le prochain adversaire à tenter de stopper la machine infernale. Les hommes de Niko Kovac n'ont perdu qu'un match cette saison, sur la pelouse du Bayern Munich (2-1). Mais ils offrent deux visages défensivement parlant.

En Bundesliga, Gregor Kobel et ses coéquipiers n'ont encaissé que six buts en neuf matches. Cela n'empêche pas des gros trous d'air, comme lors de la première journée à St. Pauli (3-3) et contre la Juventus en Ligue des champions à Turin (4-4), avec deux buts encaissés dans le temps additionnel. Contre Haaland, aucun relâchement ne sera permis.

L'Inter vise un 4e succès Face au Kairat Almaty, club du Kazakhstan, l'Inter Milan visera quant à lui un quatrième succès en quatre matches de Ligue des champions. L'équipe de Yann Sommer et Manuel Akanji n'a pas le droit à l'erreur contre l'un des Petits Poucets de la compétition, qui n'a récolté qu'un point en trois parties.

En ce qui concerne les autres favoris, Barcelone se rend sur la pelouse du Club Bruges, tandis que Chelsea se déplace en Azerbaïdjan pour y affronter le FK Qarabag. L'Olympique de Marseille du Genevois Ulisses Garcia, battu par le Sporting Portugal lors de la précédente journée, tentera de rebondir contre l'Atalanta Bergame.



Luis Diaz se met en scène et le Bayern gagne à Paris Double buteur puis dangereux tacleur sur Achraf Hakimi (à gauche), Luis Diaz (à droite) a joué un bien mauvais tour au Paris Saint-Germain. Image: KEYSTONE/EPA Le Bayern Munich a remporté le choc au sommet de la 4e journée de Ligue des champions mardi. Les Bavarois ont gagné 2-1 à Paris grâce à un doublé de Luis Diaz, qui a mis le PSG dans tous ses états.

Le Colombien, arrivé à Munich en provenance de Liverpool cet été, a frappé deux fois en première période. Il a rapidement fait craquer le tenant du titre (4e) avant de doubler la mise en dérobant le cuir à un Marquinhos bien emprunté (32e).

Diaz s'est encore illustré, dans le mauvais sens, juste avant la mi-temps, en taclant dangereusement le Marocain Achraf Hakimi. Ce dernier, blessé sur le coup, a été contraint de céder sa place, tandis que Diaz a logiquement été expulsé.

C'était le deuxième coup dur de la soirée pour le PSG, qui avait déjà vu son Ballon d'Or Ousmane Dembélé rechuter un peu plus tôt. L'attaquant français, de retour dans le onze titulaire, est lui aussi sorti sur blessure alors qu'il venait de marquer un but justement annulé pour hors-jeu (22e).

A 11 contre 10, les Parisiens ont dû attendre la 74e minute pour réduire la marque, par Joao Neves. Un but qui n'a pas suffi à stopper un Bayern Munich inarrêtable: les hommes de Vincent Kompany ont remporté tous leurs matches depuis le début de la saison (16 sur 16).

Le Real battu à Liverpool Dans l'autre grosse affiche de la soirée, Liverpool est venu à bout du Real Madrid à Anfield (1-0). Les Reds ont fait la décision sur un but de l'Argentin Alexis Mac Allister à la 61e pour infliger aux Merengues leur première défaite de la saison en Ligue des champions.

Le succès des Anglais, qui retrouvent le sourire après un mois d'octobre piteux (1 victoire, 4 défaites), apparaît mérité, dans la mesure où ils se sont procuré les meilleures occasions. Ils auraient pu s'imposer plus largement sans quelques exploits du portier belge du Real Thibaut Courtois.

Un premier succès pour Monaco L'AS Monaco et son gardien suisse Philipp Köhn ont quant à eux signé leur première victoire dans cette phase de ligue. Les joueurs du Rocher se sont imposés chichement au-delà du cercle polaire, à Bodö (1-0), sur un but de l'Anglais Folarin Balogun.

Ecrasé 4-0 par Arsenal lors de la précédente journée, l'Atlético Madrid a rebondi face à l'Union Saint-Gilloise du Suisse Marc Giger (3-1). Ce dernier, auteur d'un doublé ce week-end en championnat, a dû attendre la 74e minute pour fouler le pré espagnol.

A noter enfin les matches nuls entre la Juventus et le Sporting Portugal (1-1) et entre l'Olympiakos et le PSV Eindhoven (1-1), tandis que Tottenham a réalisé le carton de la soirée contre Copenhague (4-0).



Ligue des champions: Arsenal toujours parfait Mikel Merino (à gauche), le buteur de substitution d'Arsenal. Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Arsenal poursuit son entame parfaite en Ligue des champions. Les Gunners ont signé une quatrième victoire sans encaisser de but mardi sur la pelouse du Slavia Prague (3-0).

L'équipe entraînée par l'Espagnol Mikel Arteta prend seule la tête de la phase de ligue en attendant les chocs de la soirée opposant le PSG au Bayern Munich et Liverpool au Real Madrid.

Dans la capitale tchèque, les joueurs au canon ont une nouvelle fois eu besoin d'un corner pour faire la différence. Non pas pour marquer, mais pour obtenir un penalty ensuite transformé avec autorité par le capitaine anglais Bukayo Saka (32e).

Privé de ses avants-centres Kai Havertz et Viktor Gyökeres - ce dernier manquera le Suisse - Suède du 15 novembre à Genève -, Mikel Arteta a relancé son polyvalent compatriote espagnol Mikel Merino à la pointe de l'attaque. Un choix payant, puisque Merino s'est offert un doublé de pur attaquant en deuxième période (46e/68e).

Toujours aussi solides défensivement, les Londoniens ont cueilli un 10e succès de rang toutes compétitions confondues, le 8e en gardant leur cage inviolée. Le gardien espagnol David Raya n'a plus encaissé de but depuis le 28 septembre et une victoire 2-1 contre Newcastle en Premier League.

Francfort résiste à Naples Dans l'autre affiche du début de soirée, Naples et l'Eintracht Francfort ont partagé l'enjeu en Campanie (0-0). Les champions d'Italie ont dominé mais n'ont pas su faire craquer la défense allemande, pour qui le Biennois Aurèle Amenda est entré en jeu en toute fin de match. Après quatre matches, les deux équipes comptent quatre points.

