La confusion règne autour de la 6e joueuse de tennis mondiale

Elena Rybakina veut à nouveau s'attacher les services de son entraîneur Stefano Vukov, pourtant suspendu par la WTA.

Elena Rybakina et Stefano Vukov ont vécu de grands moments ensemble. Pendant cinq ans, le Croate a été l'entraîneur de la joueuse de tennis kazakhe. Sous sa houlette, Rybakina a remporté Wimbledon en 2022 et a atteint la finale de l'Open d'Australie un an plus tard. En août dernier, l'actuelle numéro 6 mondiale a toutefois annoncé qu'elle se séparait de Vukov, sans donner de raison précise. Puis quelques mois plus tard, Rybakina a engagé Goran Ivanisevic, l'ex-coach de Novak Djokovic, comme entraîneur.

La Kazakhe semblait donc avoir tourné la page avec Vukov, un homme de 37 ans dont les méthodes auraient provoqué à plusieurs reprises des problèmes physiques et psychiques chez Rybakina. «Il l'a vraiment "dévorée"», a révélé une journaliste russe. Ce n'est que lorsque les parents de la joueuse sont intervenus que Rybakina a pu se résoudre à une séparation.

Début janvier pourtant, surprise: la 6e mondial a annoncé le retour de...Vukov dans son équipe. Une information qui a aussitôt fait réagir la WTA: l'association de tennis féminin a expliqué que Vukov faisait l'objet d'une enquête indépendante sur une violation potentielle du Code de conduite de la WTA. Le Croate est donc provisoirement suspendu et ne recevra pas d'accréditation pour les prochains tournois, dont l'Open d'Australie, qui débute dans un peu plus d'une semaine.

Vukov s'est malgré tout rendu en Australie, assurant n'avoir jamais enfreint un quelconque code de conduite.

«Je n'ai maltraité personne» Stefano Vukov au New York Times

Rybakina a également répété à plusieurs reprises dans des interviews que l'entraîneur croate ne s'était jamais mal comporté à son égard. La Kazakhe est même allée jusqu'à menacer de boycotter les tournois qui refuseraient l'accréditation à Vukov. Elle serait même prête à lui acheter des places comme simple spectateur pour qu'il puisse être avec elle lors des tournois. Mais la situation pourrait se décanter prochainement. Selon le New York Times, l'enquête indépendante serait dans sa phase finale.

Mais même si Vukov est autorisé à reprendre son poste d'entraîneur, il y a encore un gros point d'interrogation dans l'équipe de Rybakina. Qu'en est-il de Goran Ivanisevic? Selon plusieurs médias, ce dernier aurait été complètement pris de court par l'annonce de Rybakina de faire revenir Vukov. Nul ne sait si l'homme de 53 ans restera dans l'équipe d'Elena Rybakina.