Max Purcell est 12e mondial de double et deux fois vainqueur en Grand Chelem (US Open 2024 et Wimbledon 2022). Image: LightRocket

Une nouvelle affaire de dopage éclabousse le tennis

Après Iga Swiatek et Jannik Sinner, c'est le spécialiste de double Max Purcell qui est pris dans les mailles du filet. Il jure n'y être pour rien.

«Notre sport est dans la boue en ce moment.» Nick Kyrgios a résumé l'ambiance qui règne actuellement au sommet du tennis mondial d'une seule phrase, publiée lundi sur son compte «X». On savait que l'Australien était fâché contre Jannik Sinner, mais c'est désormais contre les affaires de dopage que le natif de Canberra s'élève. Il faut dire qu'elles se sont accumulées dans son sport ces derniers mois:

En mars, l'actuel numéro un mondial Jannik Sinner a subi deux contrôles antidopage positifs au clostebol , un anabolisant retrouvé dans ses urines. L'affaire est toujours entre les mains de l'Agence mondiale antidopage (AMA).

, un anabolisant retrouvé dans ses urines. L'affaire est toujours entre les mains de l'Agence mondiale antidopage (AMA). En novembre, la numéro 2 mondiale Iga Swiatek a été suspendue un mois après avoir été testée positive à une substance interdite, la trimétazidine.

Nous sommes désormais en décembre et c'est au tour d'un autre grand nom d'être empêtré dans une affaire de dopage: Max Purcell, 12e mondial de double et deux fois vainqueur en Grand Chelem (US Open 2024 et Wimbledon 2022), vient d'être suspendu provisoirement après avoir utilisé une «méthode interdite».

La suspension provisoire de l'Australien de 26 ans a pris effet le 12 décembre 2024. Depuis cette date, il est interdit à Purcell de jouer, d'entraîner ou d'assister à tout événement de tennis.

Que s'est-il donc passé pour en arriver là? Max Purcell a déclaré avoir reçu à son insu une perfusion intraveineuse de vitamines dépassant la limite autorisée de 100 ml.

«J'avais pourtant expliqué au médecin de la clinique que j'étais un athlète pro et que je ne pouvais pas dépasser les 100 ml» Max Purcell, dans un message publié sur son compte Instagram

Quand il a appris que sa consigne n'avait pas été respectée par le médecin qui l'a pris en charge, le tennisman australien, qui se présente sur les réseaux sociaux comme un homme très respectueux des règles antidopages, en a aussitôt informé l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA). «J'ai été aussi transparent que possible, pour essayer de mettre cette situation derrière moi», a-t-il ajouté, expliquant qu'il espérait revenir très vite sur les courts.

Malgré sa transparence et sa volonté de très vite oublier cet épisode, Max Purcell risque bien de manquer le premier Grand Chelem de la saison. L'Open d'Australie débute dans moins de trois semaines à Melbourne.