en partie ensoleillé18°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

US Open: Un fan tente de voler Jannik Sinner

Ce fan de Jannik Sinner a dépassé les bornes

Un spectateur a tenté de voler le numéro un mondial alors que ce dernier saluait son public, après sa victoire expéditive contre Bublik en huitième de finale de l'US Open.
03.09.2025, 09:2803.09.2025, 09:28
Plus de «Sport»

Jannik Sinner pouvait s’attendre à un huitième de finale compliqué, mardi, face à Alexander Bublik. Après tout, le Kazakh l’avait déjà battu à deux reprises avant ce match, remportant leur dernière confrontation en juin sur le gazon de Halle.

Cependant, il n’en a rien été: Sinner s’est promené, s’imposant 6-1, 6-1, 6-1. Un match à sens unique, au cours duquel il n’a donc concédé que trois petits jeux, pour rejoindre son compatriote Lorenzo Musetti au tour suivant.

Au final, au-delà de la domination de l'Italien, c’est l’incident survenu après la rencontre qui a surtout retenu l’attention.

Alors que le numéro un mondial saluait ses fans, se prêtait au jeu des photos et distribuait des serviettes, un spectateur, visiblement frustré de repartir les mains vides, a tenté d’ouvrir son sac, pour piocher dans ses affaires personnelles.

Ce qu'il s'est passé ⬇️

Vidéo: instagram

L’homme n’a pas eu le temps de plonger la main dedans, stoppé net dans son geste par un agent de la sécurité. Dès qu’il s’en est aperçu, Jannik Sinner a immédiatement fait demi-tour. Son regard en dit long sur la scène.

Il y a décidément de l’animation dans les travées de l’US Open. Depuis le début du tournoi, plusieurs joueurs se plaignent des effluves de cannabis émanant des tribunes. Plus récemment, un autre spectateur s’est tristement fait remarquer en subtilisant à un enfant la casquette que le Polonais Kamil Majchrzak venait de lui offrir.

(roc)

Plus d'articles sur le sport
Indignation au passage de l'UTMB en Suisse
Indignation au passage de l'UTMB en Suisse
Quelque chose doit changer dans la lutte suisse
Quelque chose doit changer dans la lutte suisse
de Ralf Meile
Le défi ultime de Mourinho
Le défi ultime de Mourinho
de Julien Caloz
Ce cycliste amateur établit un record mythique en Suisse
Ce cycliste amateur établit un record mythique en Suisse
de Etienne Wuillemin
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
Les tests de féminité imposé aux athlètes créent le malaise
2
Les tests de féminité imposé aux athlètes créent le malaise
de Valentine GRAVELEAU
Un combat a changé la vie de deux lutteurs suisses à jamais
Un combat a changé la vie de deux lutteurs suisses à jamais
de Emil Rohrbach
Thèmes
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne
1 / 9
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

Starsky et Hutch en orange? Plutôt Vincent Ducrot, patron des CFF, et le conseiller fédéral Albert Rösti.
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
C'est la guerre des tomates en Espagne
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
15 mètres au volant lui coûtent 6 mois de retrait de permis en Suisse
2
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
3
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
Ce fan de Jannik Sinner a dépassé les bornes
Un spectateur a tenté de voler le numéro un mondial alors que ce dernier saluait son public, après sa victoire expéditive contre Bublik en huitième de finale de l'US Open.
Jannik Sinner pouvait s’attendre à un huitième de finale compliqué, mardi, face à Alexander Bublik. Après tout, le Kazakh l’avait déjà battu à deux reprises avant ce match, remportant leur dernière confrontation en juin sur le gazon de Halle.
L’article