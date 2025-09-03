Ce fan de Jannik Sinner a dépassé les bornes

Un spectateur a tenté de voler le numéro un mondial alors que ce dernier saluait son public, après sa victoire expéditive contre Bublik en huitième de finale de l'US Open.

Plus de «Sport»

Jannik Sinner pouvait s’attendre à un huitième de finale compliqué, mardi, face à Alexander Bublik. Après tout, le Kazakh l’avait déjà battu à deux reprises avant ce match, remportant leur dernière confrontation en juin sur le gazon de Halle.

Cependant, il n’en a rien été: Sinner s’est promené, s’imposant 6-1, 6-1, 6-1. Un match à sens unique, au cours duquel il n’a donc concédé que trois petits jeux, pour rejoindre son compatriote Lorenzo Musetti au tour suivant.

Au final, au-delà de la domination de l'Italien, c’est l’incident survenu après la rencontre qui a surtout retenu l’attention.

Alors que le numéro un mondial saluait ses fans, se prêtait au jeu des photos et distribuait des serviettes, un spectateur, visiblement frustré de repartir les mains vides, a tenté d’ouvrir son sac, pour piocher dans ses affaires personnelles.

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: instagram

L’homme n’a pas eu le temps de plonger la main dedans, stoppé net dans son geste par un agent de la sécurité. Dès qu’il s’en est aperçu, Jannik Sinner a immédiatement fait demi-tour. Son regard en dit long sur la scène.

Il y a décidément de l’animation dans les travées de l’US Open. Depuis le début du tournoi, plusieurs joueurs se plaignent des effluves de cannabis émanant des tribunes. Plus récemment, un autre spectateur s’est tristement fait remarquer en subtilisant à un enfant la casquette que le Polonais Kamil Majchrzak venait de lui offrir.

(roc)