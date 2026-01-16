Vidéo: twitter

Federer réalise un exploit à l'Open d'Australie

L'homme aux 20 titres du Grand Chelem, retraité depuis 2022, a rejoué sur la Rod Laver Arena ce vendredi. Avec un sacré résultat!

Qu'est-ce que ça fait plaisir et du bien de voir Roger Federer retaper des balles en situation de match! Plus de trois ans après sa dernière rencontre officielle (le fameux double avec Nadal à la Laver Cup 2022), le Bâlois n'a rien perdu. Ses coups sont toujours aussi élégants et puissants, et même son déplacement félin impressionne toujours, à 44 ans.

Federer a régalé à l'Open d'Australie ce vendredi, lors d'un entraînement de 40 minutes avec le Norvégien Casper Ruud. La preuve que le retraité aux 20 titres du Grand Chelem est toujours en grande forme? Il a remporté nettement le tie-break (7-2) que les deux hommes ont disputé âprement, en mode compétition. Face à un joueur de 27 ans, actuellement 13e mondial et qui compte trois finales de Grand Chelem. Impressionnant!

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Roger Federer s'est imposé avec la manière: un superbe revers gagnant long line, un ace, un amorti ou encore une montée au filet conclue sur un smash. Oui, l'artiste suisse a toujours de la magie dans les mains et les jambes! Et ce malgré le fait qu'il confiait, en avril 2025, n'avoir quasiment plus joué depuis qu'il avait quitté le circuit.

C'est la première fois que Federer revient à l'Open d'Australie depuis la fin de sa carrière. Son dernier match à Melbourne remonte à 2020, avec une demi-finale perdue contre Novak Djokovic. Alors forcément, après six ans d'attente, les fans l'ont accueilli comme une rockstar ce vendredi, dans une Rod Laver Arena pleine à craquer pour assister à cet entraînement.

Le Bâlois – titré six fois à Melbourne – a fait le long déplacement pour participer à la cérémonie d'ouverture ce samedi. On aura à nouveau l'occasion de le voir à l'œuvre sur la Rod Laver Arena, puisqu'il jouera un double avec trois autres légendes du tennis: Andre Agassi, Patrick Rafter et Lleyton Hewitt.

Les fans devront profiter de la présence du Maître, car ce n'est pas sûr qu'on le revoie de sitôt sur le circuit: à Melbourne, en conférence de presse, il a balayé l'idée de devenir coach prochainement.

«Il ne faut jamais dire jamais, mais je suis très occupé, j'ai quatre enfants. Donc pour le moment, il n'y a aucune chance»

De son côté, Casper Ruud avait peut-être la tête un peu ailleurs ce vendredi: le Norvégien est sur le point de devenir papa (une fille) pour la première fois. Il doit affronter l'Italien Mattia Bellucci (ATP 76) au 1er tour, lundi, mais a prévenu qu'il pourrait quitter les Antipodes à tout moment pour rejoindre sa fiancée Maria.