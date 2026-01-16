brouillard-2°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Open d'Australie: Federer bat Ruud lors d'un tie-break

Vidéo: twitter

Federer réalise un exploit à l'Open d'Australie

L'homme aux 20 titres du Grand Chelem, retraité depuis 2022, a rejoué sur la Rod Laver Arena ce vendredi. Avec un sacré résultat!
16.01.2026, 09:3716.01.2026, 09:38
Yoann Graber
Yoann Graber

Qu'est-ce que ça fait plaisir et du bien de voir Roger Federer retaper des balles en situation de match! Plus de trois ans après sa dernière rencontre officielle (le fameux double avec Nadal à la Laver Cup 2022), le Bâlois n'a rien perdu. Ses coups sont toujours aussi élégants et puissants, et même son déplacement félin impressionne toujours, à 44 ans.

Federer a régalé à l'Open d'Australie ce vendredi, lors d'un entraînement de 40 minutes avec le Norvégien Casper Ruud. La preuve que le retraité aux 20 titres du Grand Chelem est toujours en grande forme? Il a remporté nettement le tie-break (7-2) que les deux hommes ont disputé âprement, en mode compétition. Face à un joueur de 27 ans, actuellement 13e mondial et qui compte trois finales de Grand Chelem. Impressionnant!

Le tie-break en vidéo

Vidéo: twitter

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Roger Federer s'est imposé avec la manière: un superbe revers gagnant long line, un ace, un amorti ou encore une montée au filet conclue sur un smash. Oui, l'artiste suisse a toujours de la magie dans les mains et les jambes! Et ce malgré le fait qu'il confiait, en avril 2025, n'avoir quasiment plus joué depuis qu'il avait quitté le circuit.

C'est la première fois que Federer revient à l'Open d'Australie depuis la fin de sa carrière. Son dernier match à Melbourne remonte à 2020, avec une demi-finale perdue contre Novak Djokovic. Alors forcément, après six ans d'attente, les fans l'ont accueilli comme une rockstar ce vendredi, dans une Rod Laver Arena pleine à craquer pour assister à cet entraînement.

Le Bâlois – titré six fois à Melbourne – a fait le long déplacement pour participer à la cérémonie d'ouverture ce samedi. On aura à nouveau l'occasion de le voir à l'œuvre sur la Rod Laver Arena, puisqu'il jouera un double avec trois autres légendes du tennis: Andre Agassi, Patrick Rafter et Lleyton Hewitt.

Toujours à l'Open d'Australie👇

Ce tennisman commet une erreur incroyable et la paie très cher

Les fans devront profiter de la présence du Maître, car ce n'est pas sûr qu'on le revoie de sitôt sur le circuit: à Melbourne, en conférence de presse, il a balayé l'idée de devenir coach prochainement.

«Il ne faut jamais dire jamais, mais je suis très occupé, j'ai quatre enfants. Donc pour le moment, il n'y a aucune chance»

De son côté, Casper Ruud avait peut-être la tête un peu ailleurs ce vendredi: le Norvégien est sur le point de devenir papa (une fille) pour la première fois. Il doit affronter l'Italien Mattia Bellucci (ATP 76) au 1er tour, lundi, mais a prévenu qu'il pourrait quitter les Antipodes à tout moment pour rejoindre sa fiancée Maria.

Plus d'articles sur le sport
Federer réalise un exploit à l'Open d'Australie
Federer réalise un exploit à l'Open d'Australie
de Yoann Graber
Les descendeurs suisses ont un gros problème avant les JO
Les descendeurs suisses ont un gros problème avant les JO
de Sebastian Wendel
Ces rares Suisses qui ont disputé les JO d'hiver et d'été
Ces rares Suisses qui ont disputé les JO d'hiver et d'été
de Julien Caloz
Le coiffeur d'Odermatt vise un exploit au Lauberhorn
Le coiffeur d'Odermatt vise un exploit au Lauberhorn
de Martin Probst
Servette-Lausanne a fait l'objet d'une expérimentation croustillante
Servette-Lausanne a fait l'objet d'une expérimentation croustillante
de Jakob Weber
Un grand événement ski débarque dans le Jura
Un grand événement ski débarque dans le Jura
de Romuald Cachod
Ces femmes bannies ont un plan pour participer aux JO d'hiver
Ces femmes bannies ont un plan pour participer aux JO d'hiver
de Romuald Cachod
Sinner battu par un amateur à l'Open d'Australie
Sinner battu par un amateur à l'Open d'Australie
de Yoann Graber
Après son trash-talking, Simeone n'aurait pas dû s'excuser envers Vinicius
Après son trash-talking, Simeone n'aurait pas dû s'excuser envers Vinicius
de Yoann Graber
Voici comment les JO 2038 peuvent encore échapper à la Suisse
2
Voici comment les JO 2038 peuvent encore échapper à la Suisse
de Rainer Sommerhalder
Voici les 10 personnes les plus puissantes du sport suisse
Voici les 10 personnes les plus puissantes du sport suisse
de Klaus Zaugg
Ce skieur japonais a volé la vedette aux Suisses
Ce skieur japonais a volé la vedette aux Suisses
de Romuald Cachod
Servette et le LS ont pris une décision historique
Servette et le LS ont pris une décision historique
Il est champion suisse et raconte sa vie de galérien du ski
Il est champion suisse et raconte sa vie de galérien du ski
de Claudio Zanini
Une infime erreur de pilotage a bousillé la santé de ce Suisse
Une infime erreur de pilotage a bousillé la santé de ce Suisse
de Jasmin Steiger
Le coach de Marco Odermatt révèle le secret de son poulain
Le coach de Marco Odermatt révèle le secret de son poulain
de Martin Probst
«Un geste laid»: Mbappé crée la polémique
«Un geste laid»: Mbappé crée la polémique
de Yoann Graber
Cette astuce pourrait éviter de graves blessures en ski
Cette astuce pourrait éviter de graves blessures en ski
de Julien Caloz
La Nati n’a quasi aucune chance de médaille aux JO
La Nati n’a quasi aucune chance de médaille aux JO
de Adrian Bürgler
Les Swiss Sports Awards sont désormais un casse-tête à organiser
Les Swiss Sports Awards sont désormais un casse-tête à organiser
de Simon Häring
Echange au LHC: des fans inconditionnels réagissent
Echange au LHC: des fans inconditionnels réagissent
de Julien Caloz
Cette équipe suisse de vélo fait un pari audacieux
Cette équipe suisse de vélo fait un pari audacieux
de Julien Caloz
Ce tournoi atypique peut offrir aux Suisses un sacre et beaucoup d'argent
Ce tournoi atypique peut offrir aux Suisses un sacre et beaucoup d'argent
de Yoann Graber
Lausanne et Berne négocient un échange spectaculaire
Lausanne et Berne négocient un échange spectaculaire
de Klaus Zaugg
Le hockey va basculer dans une autre dimension
Le hockey va basculer dans une autre dimension
de Julien Caloz
Cette Suissesse peut marquer l'histoire aux JO
Cette Suissesse peut marquer l'histoire aux JO
de daniel good
Thèmes
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps
1 / 12
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

Zoe Saldaña figure en tête de liste des acteurs les plus rentables. Ses films ont généré 15,46 milliards de dollars de recettes.
source: sda / chris pizzello
partager sur Facebookpartager sur X
Clap de fin pour MTV qui cesse de diffuser de la musique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ces femmes bannies ont un plan pour participer aux JO d'hiver
Alors que la colère gronde chez les combinardes privées de Jeux olympiques, certaines ont choisi de changer de discipline et de se tourner vers le saut à ski pour avoir une chance de participer à Milan-Cortina.
Le combiné nordique est actuellement menacé. Présent aux Jeux depuis 1924, il pourrait ne plus figurer au programme olympique en 2030. Une décision à ce sujet sera prise après les Jeux de Milan-Cortina, prévus dans quelques semaines.
L’article