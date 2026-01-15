bien ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Tennis: Sebastian Ofner célèbre trop tôt et perd son match

Ce tennisman commet une erreur incroyable et la paie très cher

Sebastian Ofner a été éliminé des qualifications de l’Open d’Australie après s’être trompé dans le décompte des points et avoir célébré une victoire… qui n’en était pas une.
15.01.2026, 09:2015.01.2026, 09:24

L'Open d'Australie n'a pas encore commencé, mais est déjà terminé pour Sebastian Ofner. L’Autrichien a été éliminé mercredi au deuxième tour des qualifications, battu par l’Américain Nishesh Basavareddy 6-4, 4-6, 6-7.

En temps normal, une telle défaite n’aurait guère dépassé les frontières de son pays. Mais la manière dont elle s’est produite la rend singulière, car Ofner pensait avoir remporté le match.

10 et non 7 points

A 29 ans, Sebastian Ofner a levé les bras, serré le poing et s'est ensuite dirigé vers le filet pour serrer la main de son adversaire. Dans le super tie-break du troisième set, il venait de porter le score à 7-1.

La célébration de Sebastian Ofner ⬇️

Vidéo: twitter

Sur le circuit ATP, cela aurait signifié la victoire. Mais en Grand Chelem, le tie-break décisif se joue en dix points, avec au moins deux points d’écart.

La partie s’est donc poursuivie. Et pour l’Autrichien, le fil s’est rompu. Déjà aux vestiaires sur le plan mental, il n’est plus parvenu à se reconcentrer. Malgré son avance nette de 7 points à 1, l’Américain Nishesh Basavareddy est rapidement revenu pour mener 9 à 8.

Ofner a bien sauvé une balle de match, puis s’est offert deux occasions de conclure à son tour. En vain: le tie-break est finalement revenu à Basavareddy (13-11).

La vraie balle de match ⬇️

Vidéo: twitter

Les Suisses également éliminés

Tous les Suisses encore engagés dans les qualifications ont également été éliminés. Jérôme Kym s’est incliné dans la nuit de mardi à mercredi en deux sets face à l’Australien Dane Sweeny. Leandro Riedi a quant à lui été battu par le Belge Kimmer Coppejans 6-3, 3-6, 4-6. Chez les femmes, Rebeka Masarova a été stoppée par la Polonaise Maja Chwalinska.

La Suisse comptera ainsi quatre représentants dans le tableau principal. Chez les hommes, Stan Wawrinka, bénéficiaire d’une wild-card, sera l’unique joueur en lice. Belinda Bencic, auteure de prestations convaincantes lors de la United Cup, fait partie du cercle élargi des favorites. Viktorija Golubic et Simona Waltert complètent la délégation dans le tableau féminin.

(ram/roc)

Plus d'articles sur le sport
Un grand événement ski débarque dans le Jura
Un grand événement ski débarque dans le Jura
de Romuald Cachod
Ces femmes bannies ont un plan pour participer aux JO d'hiver
Ces femmes bannies ont un plan pour participer aux JO d'hiver
de Romuald Cachod
Sinner battu par un amateur à l'Open d'Australie
Sinner battu par un amateur à l'Open d'Australie
de Yoann Graber
Après son trash-talking, Simeone n'aurait pas dû s'excuser envers Vinicius
Après son trash-talking, Simeone n'aurait pas dû s'excuser envers Vinicius
de Yoann Graber
Voici comment les JO 2038 peuvent encore échapper à la Suisse
2
Voici comment les JO 2038 peuvent encore échapper à la Suisse
de Rainer Sommerhalder
Voici les 10 personnes les plus puissantes du sport suisse
Voici les 10 personnes les plus puissantes du sport suisse
de Klaus Zaugg
Ce skieur japonais a volé la vedette aux Suisses
Ce skieur japonais a volé la vedette aux Suisses
de Romuald Cachod
Servette et le LS ont pris une décision historique
Servette et le LS ont pris une décision historique
Il est champion suisse et raconte sa vie de galérien du ski
Il est champion suisse et raconte sa vie de galérien du ski
de Claudio Zanini
Une infime erreur de pilotage a bousillé la santé de ce Suisse
Une infime erreur de pilotage a bousillé la santé de ce Suisse
de Jasmin Steiger
Le coach de Marco Odermatt révèle le secret de son poulain
Le coach de Marco Odermatt révèle le secret de son poulain
de Martin Probst
«Un geste laid»: Mbappé crée la polémique
«Un geste laid»: Mbappé crée la polémique
de Yoann Graber
Cette astuce pourrait éviter de graves blessures en ski
Cette astuce pourrait éviter de graves blessures en ski
de Julien Caloz
La Nati n’a quasi aucune chance de médaille aux JO
La Nati n’a quasi aucune chance de médaille aux JO
de Adrian Bürgler
Les Swiss Sports Awards sont désormais un casse-tête à organiser
Les Swiss Sports Awards sont désormais un casse-tête à organiser
de Simon Häring
Echange au LHC: des fans inconditionnels réagissent
Echange au LHC: des fans inconditionnels réagissent
de Julien Caloz
Cette équipe suisse de vélo fait un pari audacieux
Cette équipe suisse de vélo fait un pari audacieux
de Julien Caloz
Ce tournoi atypique peut offrir aux Suisses un sacre et beaucoup d'argent
Ce tournoi atypique peut offrir aux Suisses un sacre et beaucoup d'argent
de Yoann Graber
Lausanne et Berne négocient un échange spectaculaire
Lausanne et Berne négocient un échange spectaculaire
de Klaus Zaugg
Le hockey va basculer dans une autre dimension
Le hockey va basculer dans une autre dimension
de Julien Caloz
Cette Suissesse peut marquer l'histoire aux JO
Cette Suissesse peut marquer l'histoire aux JO
de daniel good
Thèmes
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
1 / 26
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
source: sda / michael buholzer
partager sur Facebookpartager sur X
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les Swiss Sports Awards sont désormais un casse-tête à organiser
Après le drame de Crans-Montana, la cérémonie des Swiss Sports Awards – prévue le 4 janvier – a été annulée. Trouver une nouvelle date s'avère très compliqué.
L’annulation de dernière minute de la soirée des Swiss Sports Awards, prévue le dimanche 4 janvier, était inévitable. Organiser un spectacle festif à peine trois jours après le drame de Crans-Montana aurait été totalement déplacé. D’autant plus que la SSR traverse une période délicate: le 8 mars, la population votera sur l’initiative visant à réduire de moitié la redevance. Dans ce contexte, chaque détail compte.
L’article