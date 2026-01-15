Ce tennisman commet une erreur incroyable et la paie très cher

Sebastian Ofner a été éliminé des qualifications de l’Open d’Australie après s’être trompé dans le décompte des points et avoir célébré une victoire… qui n’en était pas une.



Plus de «Sport»

L'Open d'Australie n'a pas encore commencé, mais est déjà terminé pour Sebastian Ofner. L’Autrichien a été éliminé mercredi au deuxième tour des qualifications, battu par l’Américain Nishesh Basavareddy 6-4, 4-6, 6-7.

En temps normal, une telle défaite n’aurait guère dépassé les frontières de son pays. Mais la manière dont elle s’est produite la rend singulière, car Ofner pensait avoir remporté le match.

10 et non 7 points

A 29 ans, Sebastian Ofner a levé les bras, serré le poing et s'est ensuite dirigé vers le filet pour serrer la main de son adversaire. Dans le super tie-break du troisième set, il venait de porter le score à 7-1.

La célébration de Sebastian Ofner ⬇️ Vidéo: twitter

Sur le circuit ATP, cela aurait signifié la victoire. Mais en Grand Chelem, le tie-break décisif se joue en dix points, avec au moins deux points d’écart.

La partie s’est donc poursuivie. Et pour l’Autrichien, le fil s’est rompu. Déjà aux vestiaires sur le plan mental, il n’est plus parvenu à se reconcentrer. Malgré son avance nette de 7 points à 1, l’Américain Nishesh Basavareddy est rapidement revenu pour mener 9 à 8.

Ofner a bien sauvé une balle de match, puis s’est offert deux occasions de conclure à son tour. En vain: le tie-break est finalement revenu à Basavareddy (13-11).

La vraie balle de match ⬇️ Vidéo: twitter

Les Suisses également éliminés

Tous les Suisses encore engagés dans les qualifications ont également été éliminés. Jérôme Kym s’est incliné dans la nuit de mardi à mercredi en deux sets face à l’Australien Dane Sweeny. Leandro Riedi a quant à lui été battu par le Belge Kimmer Coppejans 6-3, 3-6, 4-6. Chez les femmes, Rebeka Masarova a été stoppée par la Polonaise Maja Chwalinska.

La Suisse comptera ainsi quatre représentants dans le tableau principal. Chez les hommes, Stan Wawrinka, bénéficiaire d’une wild-card, sera l’unique joueur en lice. Belinda Bencic, auteure de prestations convaincantes lors de la United Cup, fait partie du cercle élargi des favorites. Viktorija Golubic et Simona Waltert complètent la délégation dans le tableau féminin.

(ram/roc)