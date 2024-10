Camille Herron et son mari ont créé un scandale dans le milieu de la course à pied. image: wikipédia/instagram

Cette athlète a détruit ses concurrents d'une manière très sournoise

Camille Herron, star de la course à pied, et son mari sont accusés d'avoir décrédibilisé d'autres cracks de la discipline en maîtrisant parfaitement la technologie.

Les créateurs de la célèbre et très utilisée encyclopédie en ligne Wikipédia n'avaient sans doute pas imaginé cela. Que l'usage de leur outil, à vocation pédagogique, puisse être pareillement détourné. Parce que pour faire ce dont la star de la course à pied Camille Herron (42 ans) et son mari sont accusés, il faut avoir un sacré problème d'égo.

C'est le magazine Canadian Running qui a révélé la semaine dernière, après ses investigations, le scandale autour de la coureuse américaine, spécialiste des très longues distances (sur route comme en trail) et détentrice de plusieurs records du monde. Avec son mari et entraîneur, Conor Holt, Camille Herron s'est, selon Canadian Running, affairée ces sept dernières années à modifier les pages Wikipédia de ses concurrents (parfois même indirects, car masculins) en supprimant de leur biographie des phrases positives.

Camille Herron et Conor Holt traînent désormais une sale réputation. image: instagram

Pour rappel, n'importe qui peut se créer un compte d'utilisateur sur Wikipédia et, ainsi, éditer les pages sous certaines conditions. Le couple Herron/Holt – sous pseudonyme – a par exemple effacé plusieurs fois des affirmations telles «largement considéré comme l’un des meilleurs coureurs de trail de tous les temps» des biographies de Kilian Jornet, Courtney Dauwalter, Desiree Linden ou Yiannis Kouros. Qui sont tous, au même titre que Camille Herron, des vedettes du marathon et ultramarathon.

Mais l'Américaine – qui a apporté plus de 300 «contributions» à des pages Wikipédia entre 2017 et septembre 2024 – ne s'est pas contentée d'enlever des mérites aux autres pour tenter, elle, par contraste, de briller.

Elle ajoutait à sa propre page les mêmes éloges qu'elle supprimait chez les autres.

Son mari assume l'entière responsabilité



Il précise que ses agissements sur Wikipédia étaient de nature défensive, servant à «protéger Camille des brimades, du harcèlement et des accusations constantes qu'elle a subies au cours de sa carrière de coureuse, ce qui a eu de graves répercussions sur sa santé mentale». Le mari de Camille Herron, Conor Holt, a reconnu les faits dans le média Run Ultra. Mais il affirme: «Camille n'a rien à voir avec ça. J'en suis 100% responsable et je m'excuse auprès des athlètes concernés et des torts que j'ai causés.»Il précise que ses agissements sur Wikipédia étaient de nature défensive, servant à «protéger Camille des brimades, du harcèlement et des accusations constantes qu'elle a subies au cours de sa carrière de coureuse, ce qui a eu de graves répercussions sur sa santé mentale».

Avertissement, récidive et consternation

Cette auto-glorification a valu à Camille Herron la suppression, en février dernier, de son premier compte. Une décision des administrateurs de Wikipédia, qui ont jugé ces louanges abusives. Ceux-ci avaient déjà mis en garde Herron (ou plutôt le pseudonyme qu'elle utilisait, «Temporun73») en janvier, avec le message suivant, cité par Canadian Running:

«Utiliser des termes tels que "légendaire", "prestigieux" et "une ténacité d’acier" n’est pas le genre de ton neutre qui est autorisé dans les écrits ici. Wikipédia est une source de contenu factuel, pas une plateforme promotionnelle pour les athlètes.»

Mais la suppression de leur compte n'a pas empêché Camille Herron et son mari de mettre fin à leurs agissements sournois. Bien au contraire!

Camille Herron est la seule athlète à avoir gagné sur les trois distances des Mondiaux d'ultramarathon. image: instagram

Seulement trois jours après la fermeture de leurs accès, ils ont créé un nouveau compte, «Rundbowie». Et ils ont poussé le vice encore plus loin. Cette fois, c'est directement la page générale «Ultramarathon» qu'ils ont estropiée. Comment? En effaçant, le mois dernier, les références à des records mondiaux de la Danoise Stine Rex, qui venait de battre... les marques établies par Camille Herron, évidemment!

Ce méfait devrait toutefois être le dernier du couple sur Wikipédia, démasqué à cause de ses adresses IP et e-mail. Même si les deux Américains n'ont rien fait d'illégal (éthiquement, par contre, c'est une autre histoire...), ce scandale a de quoi leur créer de gros soucis. Depuis qu'il a été révélé, Camille Herron a déjà été lâchée par l'un de ses sponsors.

Un dirigeant de l'ultramarathon a exprimé «sa consternation» face à «ce comportement antisportif, intimidant et mesquin».

Cette histoire nous rappelle aussi combien l'image sur le web ou les réseaux sociaux est devenue importante pour les cracks du sport. Mais il y assurément mieux à faire, pour l'embellir, que les agissements de Camille Herron et/ou son mari.