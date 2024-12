Il pulvérise un record du monde dans le ciel fribourgeois

Le Français Julien Roux a signé une nouvelle performance de haut vol, et a considérablement amélioré le record du monde de la highline la plus haute, tendue entre deux montgolfières. Un coup réalisé dans le canton de Fribourg.

Plus de «Sport»

Julien Roux, 28 ans, pratique un sport extrêmement spectaculaire: la highline, une discipline s'apparentant à la slackline, à la seule différence qu'elle implique de marcher sur une sangle, non pas dans un parc entre deux arbres, mais dans les airs, loin du sol, par exemple entre deux montgolfières, comme Roux sait si bien le faire.

Le Français a traversé en novembre dernier la plus haute highline du monde reliant deux ballons. Cette dernière était établie à 4'255 mètres au-dessus du sol fribourgeois, à une altitude de 4'832 mètres, c'est-à-dire légèrement plus haute que le sommet du Mont-Blanc, toit de l'Europe. Sacré performance qui, une fois réalisée, s'est conclue par... un saut en parachute, le moyen le plus rapide de retrouver la terre ferme, évidemment.

Roux a livré son spectacle en fin de journée, peu avant le coucher de soleil, histoire de ramener des images somptueuses, avec vue sur les sommets enneigés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le rendu en jette.

Jugez par vous-même! Vidéo: instagram

Le précédent record, 2'500 mètres au-dessus du sol, venait d'être réalisé par deux Allemands: Friedi Kuehne et Lukas Irmler. La performance du Français est donc bien plus extrême, car accomplie à une altitude où l'air se fait encore plus rare, ce qui n'empêche pas Julien Roux de viser déjà des sphères plus élevées.

«Ce projet représente un aboutissement dans le combat quotidien que je mène pour contrôler mon corps et mon esprit face à cette sensation. Cette réalisation est bien plus qu’un exploit technique. Elle incarne la victoire sur mes peurs et la détermination à aller au bout de mes idées», a partagé l'athlète, qui a appris à vaincre le vertige sur le tard. Ski freestyleur émérite, Julien Roux a été victime d'un grave accident en compétition à l'âge de 18 ans, et s'est tourné vers la slackline lors de sa rééducation, avant de partir sur la highline, une discipline encore nouvelle, lui offrant de ce fait de multiples possibilités.

Ce n'est pas la première fois que le natif de Lyon, désormais établi à Annecy non loin de la frontière, se distingue de la sorte. En 2022, Julien Roux avait déjà battu un record du monde, cette fois-ci de longueur. Il avait effectué une traversée de 2'710 mètres au coeur des volcans d'Auvergne, et relié le Puy de l'Angle au Rox du Cuzeau. Tout cela, en un peu moins de trois heures.

(roc)