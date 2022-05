Diese unglaubliche Zeitkapsel von 1971 steht zum Verkauf und wir würden sowas von

Willkommen in Sarasota, Florida, ... wo anno 1971 ein Elektriker namens Frank Williams sich ein Häuschen baute, das, naja, etwas anders war.

Von oben sieht's nämlich so aus:

Runde Sache – schon mal spannend. Grossartig ist aber die Tatsache, dass es sich um eine wahre Ikone von Mid-century architecture und Design handelt – innen wie aussen.

Guckt mal!

Vor dem komplett renovierten Haus befinden sich ein überdachter Carport und eine Sichtschutzmauer aus Malteserblock.

Innen hat es auf 120 Quadratmeter Wohnfläche eine offene Wohnküche/Stube, eine Schlafzimmer-Suite, ein Gästezimmer und ein Bad.

Stilgerecht ist das Haus mit Ära-gerechtem Mobiliar eingerichtet. Letzteres ist nicht im Kaufpreis inbegriffen, kann aber dazugekauft werden.

Womit wir beim Preis wären: Das Anwesen hat vor Kurzem einen Preisabschlag von 100'000 Dollar bekommen und steht nun für 799'000 Dollar (770'000 Franken) zum Verkauf ... was eigentlich gar nicht allzu überrissen erscheint (in der Stadt Zürich gäbe es gerade mal eine 40-Quadratmeter-1.5-Zimmer-Wohnung dafür).

In einem derartigen Designobjekt wohnen ist gewiss nicht jedermanns Sache. Aber man ist schliesslich auch nicht jedermann. Wir wären dabei. So was von.

Aber erst mal Lotto spielen, wohl.