Ein Mix von Flintstones und «Star Wars» – kultige Wüsten-Villa zu verkaufen

Willkommen im High Desert in Südkalifornien! Genauer: in Joshua Tree, ehemals ein verstaubtes Wüstenstädtchen, wo sich Rednecks und Hippies gute Nacht sagten, heute ein angesagter Hipster-Hub mit Vintage-Kleiderläden und Yoga-Studios (... und weiterhin Rednecks und Hippies).

Bild: Coldwell Banker / Zillow

Knapp zwei Stunden von Downtown Los Angeles entfernt, bietet Joshua Tree heute wie damals vor allem eines: einen Rückzugsort, weg vom Trubel der Stadt. Und Platz hat’s auch, dort in der Wüste. Viel Platz. Platz, um mitunter exzentrische architektonische Ideen umzusetzen. Und exakt so was ist aktuell auf dem Markt.

Bonita Domes – ein Anwesen, das architektonisch irgendwo zwischen Fred Flintstones Haus in Bedrock und den Siedlungen des «Star Wars»-Planeten Tattooine sitzt.

Bild: Coldwell Banker / Zillow

Und deins für 2,1 Millionen Dollar. (In Zürich bekommst du für solches Geld eine 65-m2-Wohnung an der Witikonerstrasse.)

Bild: Coldwell Banker / Zillow

Das Gebäude basiert auf einem Entwurf des verstorbenen Architekten Nader Khalili, Pionier der sogenannten SuperAdobe-Bauweise, der die historische indigene Bauweise mit moderner Technik kombiniert.

Der Innenraum besteht aus mehreren kreisförmigen Kuppeln, deren grösste aus zwei Schlafzimmern, einem Wohnbereich, einer Küche und zwei Badezimmern besteht.

Bild: Coldwell Banker / Zillow

Aber die Anlage umfasst auch ein Wohnstudio, zwei weitere Schlafzimmer und eine communal bath dome, eine ‹Gemeinschaftsbadkuppel›. Die Wohnfläche (ohne Küche und Bäder) beträgt rund 130 m2.

Bild: Coldwell Banker / Zillow

Im Aussenbereich befinden sich ein Swimmingpool, eine outdoor kitchen und etwas, das als «Meditationstempel» bezeichnet wird.

Bild: Coldwell Banker / Zillow

Die Gesamtfläche der Landparzelle beträgt 8000 m2.

Wer in den Bonita Domes erst mal probewohnen möchte, kann sie über Airbnb zu einem Preis von 488 Dollar pro Nacht mieten.

