Surfin' USA: wunderschöne Vintage-Fotos der kalifornischen Surfer-Szene

Surfin' USA – so schön war die kalifornische Surfer-Szene anno dazumal

Bild: www.imago-images.de
21.08.2025, 04:5121.08.2025, 04:51
Oliver Baroni
Oliver Baroni
Mehr «Leben»

Eine verhältnismässig kleine, verschworene Gemeinschaft war das, jene kalifornische Surfer-Szene Anfang der Sechzigerjahre. Und diesen historischen Fotos nach zu urteilen, muss es eine wunderbare Zeit gewesen sein.

Bildnummer 60023090 Datum 01011900 Copyright imagoUnited Archives InternationalGirl watching surfers on the beach kbdig 1900 quadrat Activity Beach Beauty Bikini Fashion Holiday Model Ocean Sand Sea S ...
Huntington Beach, 1964.bild: imago

Nun, die Beschreibung «verhältnismässig klein» ist mit Bedacht gewählt, denn Anfang der Sechzigerjahre erlebte der Sport tatsächlich so etwas wie ein Boom, angefeuert durch Film, TV und – natürlich – Musik.

Ach, kommt – bringen wir gleich jetzt die passende Playlist, damit ihr einen Soundtrack zu den Bildern habt:

Der Sport des Wellenreitens in seiner heutigen Form stammt von den Inseln Hawaiis. Es waren auch die Hawaiianer – allen voran die Sportler George Freeth und Duke Kahanamoku –, die Anfang des 20. Jahrhunderts das Surfen nach Kalifornien brachten.

George Freeth (l.) und Duke Kahanamoku – zwei Hawaiianer brachten Anfang des 20. Jahrhunderts das Surfen nach Kalifornien.
Die Väter der Californian Surf Culture: George Freeth (l.) und Duke Kahanamoku aus Hawaii.Bild: wikicommons

Lokale Sportvereine wie der Los Angeles Athletic Club trugen nach und nach zur Popularität des Sports bei, und Mitte Jahrhundert war Surfen in den Küstengemeinden Südkaliforniens fest verankert.

RECORD DATE NOT STATED 40 s photography at the surf museum in santa cruz. 40 s, photography at the surf museum in santa cruz, california, USA. Copyright: 972_ML_05_W317730
... Und auch in ausgewählten Küstenstädten im Norden Kaliforniens, wie dieses Foto aus Santa Cruz aus den Vierzigerjahren beweist. Bild: www.imago-images.de
Beach holidays Riding the crest of a rolling wave , poised on along polished board and hurtling before the sweeping surf is the majestic of the ancient Hawaiian Kings and one that has captured the fan ...
San Onofre Beach, Anfang der Fünfzigerjahre.Bild: www.imago-images.de

Der Einzug des Surfens in die Populärkultur begann mit Frederick Kohners Roman «Gidget, the Little Girl with Big Ideas» aus dem Jahr 1957, dessen Protagonistin seiner jugendlichen Tochter Kathy nachempfunden war. Das Buch beschreibt die Abenteuer einer Teenagerin und ihren Surfer-Freunden am Strand von Malibu.

16 yr. old surfer Kathy (Gidget) Korner, while loading board into family car. (Photo by Allan Grant/The LIFE Picture Collection via Getty Images)
Die echte «Gidget»: Die 16-jährige Kathy Kohner, 1957. Bild: Getty
GIDGET, Sandra Dee, 1959 Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHƒTZT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx M4DGIDG EC002
Die erste Film-«Gidget»: Sandra Dee in der Verfilmung von 1959. Es sollten noch weitere FIlme folgen, mit diversen Darstellerinnen in der Hauptrolle. Bild: www.imago-images.de
GIDGET, Sally Field 1966, 1965-1966. ph: Sheedy Long /TV Guide /Courtesy Everett Collection Ref:TSDGIDG EC015 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xx TSDGIDG EC015
Die erste TV-«Gidget»: Sally Field in der erfolgreichen TV-Serie, die 1965-1966 lief. Bild: www.imago-images.de

Nach dem Erfolg des Romans wurde dieser mehrfach verfilmt und als Fernsehserie adaptiert. So wusste alsbald jeder Teenager in den USA, was dieses «Surfing»-Dingsda war, das die coolen kalifornischen Kids machten.

GIDGET, 1959, directed by PAUL WENDKOS. Copyright COLUMBIA PICTURES. Credit: COLUMBIA PICTURES / Album
Die Hollywood-Version: Szene aus «Gidget», 1959.Bild: www.album-online.com
Surfing Surfing in the 1960s in California , USA United States PUBLICATIONxINxAUSxGERxSUIxONLY Copyright: xTopFotox 1336409
Die echte Version: Szene am Redondo Beach, 1960.Bild: www.imago-images.de

Jede Subkultur braucht ihren eigenen Soundtrack, und im Falle des Surfs entwickelte sich dieser aus dem südkalifornischen Garagen-Rock'n'Roll – so genannt, weil die Teenager, die versuchten, den Rock'n'Roll-Sound aus dem Radio nachzuahmen, oft in den Garagen ihrer Eltern probten. Da es oft keine vernünftige Gesangsverstärkung gab, wurden die Lead-Melodien auf der E-Gitarre gespielt – oft auf den vergleichsweise billigen, massenproduzierten Modellen von örtlichen Herstellern wie Fender aus Fullerton in Orange County. Somit war Surf-Musik geboren.

Fender Surf Guitar – the sound of Surf Music in the 1960s.
Dermassen prägend für Surf-Musik war der Fender-Gitarrensound, dass der Hersteller gleich eine ganze Werbekampagne damit fuhr. Bild: fender

Als der Surf-Trend weiter an Attraktivität gewann, begannen junge Songwriter wie die Wilson-Brüder aus West LA, ihren mehrstimmigen Gesangsstil mit Liedtexten zu kombinieren, welche die Surfkultur beschrieben. Um daraus weiteren Nutzen zu ziehen, nannten sie sich The Beach Boys.

LOS ANGELES - AUGUST 1962: Rock and roll band &quot;The Beach Boys&quot; pose for a portrait with a vintage station wagon in August 1962 in Los Angeles, California. (L-R) Carl Wilson, Mike Love, Denni ...
Obwohl sie aus Südkalifornien waren und obwohl der Bandname anders vermuten lässt, waren die Beach Boys keine Surfer. Sie waren einfach eine verdammt gute Band. Einzig Drummer Dennis Wilson konnte surfen. Und er verstarb schliesslich bei einem Tauchunfall. Bild: Michael Ochs Archives
MUSCLE BEACH PARTY, Dick Dale, Stevie Wonder, 1964 Courtesy Everett Collection PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx MBDMUBE EC001
Ganz anders Dick Dale, bekannt als «King of the Surf Guitar». Als leidenschaftlicher Surfer ging er zuweilen direkt vom Meer mit nasser Badehose auf die Bühne. Als Sohn eines libanesischen Einwanderers war er zudem für den Einzug von nahöstlichen Volksmelodien in den rockigen Sound der Surfmusik verantwortlich. Hier ist er (l.) zusammen mit einem jungen Stevie Wonder in einer Filmszene aus «Muscle Beach» (1964) zu sehen. Bild: imago

In der Folge wurden Songs wie «Surfin' USA» von den Beach Boys zu Welthits – obwohl kaum wer ausserhalb Kaliforniens überhaupt wusste, dass mit «down Doheney way» ein Surf-Spot gemeint war. Oder Santa Cruz, Trestles, Haggerties, Swamis, Pacific Palisades, San Onofre, Sunset, Redondo, oder La Jolla, die allesamt im Song aufgezählt werden? Das sind alles südkalifornische Küstenabschnitte, die fürs Surfen optimale Wellen bieten.

An unidentified male and female model carry yellow surfboards across the sand at Surfrider Beach, Malibu, California, January 1966. The photo was taken as part of a fashion shoot for Glamour Magazine. ...
Surfrider Beach, Malibu, 1966.Bild: Archive Photos
Surfing Surfing in the 1960s in California , USA United States PUBLICATIONxINxAUSxGERxSUIxONLY Copyright: xTopFotox 1336413
Nur für Mutige: Surfen zwischen den Pfeilern des Huntington Beach Piers, 1962. Bild: www.imago-images.de

Doch egal wie gross der Einfluss des Surfens auf die Populärkultur in den frühen 60er Jahren war, blieb die Szene an den vergleichsweise wenigen Surfspots in Südkalifornien eine lokale, überschaubare Angelegenheit. Und – nach diesen Fotos zu urteilen – eine, die wunderschön war.

CALIFORNIA SURFERS 1964 PUBLICATIONxNOTxINxUSAxCANxUKxFRAxESPxJPN Copyright xGRANGERxxGRANGERx 0076292
bild: imago
View of two male surfers stand facing the ocean, holding their surfboards vertically beside them, while watching other surfers on the water, California, 1965. (Photo by Tom Kelley/Getty Images)
bild: getty
Surfboards planted in the sand at the Long Beach Surf Club in Long Beach, California, circa 1965. (Photo by American Stock Archive/Archive Photos/Getty Images)
Long Beach Surf Club, zirka 1965.bild: getty
FASHION: WOMEN S SWIMSUITS. California beachwear in 1964. PUBLICATIONxNOTxINxUSAxCANxUKxFRAxESPxJPN Copyright: xGRANGERx/xGRANGERx 0045527
Dieselbe Beach, 1964.Bild: www.imago-images.de
UNITED STATES - CIRCA 1960: Circa mid 1960s, Southern California, Surfer Girl. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
«Waxing the board» – damit es nicht unter den Füssen wegrutscht, 1960.Bild: Michael Ochs Archives
MALIBU BEACH, CA - CIRCA 1965: Cindy Brown 15, from San Franando Valley poses at Malibu Beach, Malibu, California.(Photo by Earl Leaf/Michael Ochs Archives/Getty Images)
Die Jungs nannten sich «Dudes»; die Surfer-Mädels nannten sich «Honeys». Im Bild Cindy Brown, 15-jährige Surferin aus dem San Fernando Valley, 1965 am Strand von Malibu fotografiert. Bild: Michael Ochs Archives
MALIBU BEACH, CA - CIRCA 1965: Sue Bennett, 16, of San Fernando Valley watches surfers at Malibu Beach, Malibu, California.(Photo by Earl Leaf/Michael Ochs Archives/Getty Images) *** Local Caption *** ...
Sue Bennett, Malibu Beach, ebenfalls 1965. Bild: Michael Ochs Archives
Surfing Surfing in the 1960s in California , USA United States PUBLICATIONxINxAUSxGERxSUIxONLY Copyright: xTopFotox 1336414
Bei gutem Wellengang konnte es durchaus verkehrsreich sein.Bild: www.imago-images.de
Jan 1, 1963 - Oceanside, California, U.S. - A rare photograph of MIKI DORA surfing somewhere other than his beloved Malibu. Pictured 1963. Oceanside Pier. Oceanside U.S. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONL ...
«Ein seltenes Foto von Miki Dora, der an einem anderen Ort als seinem geliebten Malibu surft», so die Originalbildlegende. Foto von 1963, Oceanside Pier.Bild: imago stock&people
UNITED STATES - JULY 25: Merle Smith - Model A Woody - Beach - Surf Boards (Photo by Eric Rickman/The Enthusiast Network via Getty Images/Getty Images)
Vorkriegs-Autos mit Holzverkleidung – im Volksmund «Woody» genannt – wurden zu einem Markenzeichen der Surfer-Subkultur. Anfangs, weil sie die billigsten aller damals erhältlichen Occasionsautos waren. Bald jedoch wurden sie zum Kultfahrzeug, das als fixer Bestandteil des Lifestyles begehrt war. Bild: The Enthusiast Network
SANTA MONICA, CA - CIRCA 1965: A surfer rides his bike as he tows his surf board at the Santa Monica Beach in Santa Monica, California. (Photo by Earl Leaf/Michael Ochs Archives/Getty Images)
Momentaufnahme am Santa Monica Beach, 1965.Bild: Michael Ochs Archives
American actress and singer Annette Funicello (1942 - 2013) poses with a surfboard with her name on it, circa 1965. (Photo by Silver Screen Collection/Getty Images)
Annette Funicello, der Superstar der «Beach Party»-Filmreihe der Sechzigerjahre. Bild: Getty
Paar Sonnenbaden am California Beach 10 August 1968 Kalifornien USA Datum unbekannt Ein Paar sonnt sich am Strand whrend es sich mit Babyl einschmiert um eine tiefe dunkle Brune zu bekommen und gesund ...
Anfänglich war die Sonnenbräune eine Begleiterscheinung des Lebens am Strand und im Wasser. Später, wie hier anno 1968, gehörte ein gebräunter Körper zum Surfer-Look. bild: imago
SANTA MONICA, CA - CIRCA 1965: Surf girl Pam Hicklin,13 carries her board at the Santa Monica Beach in Santa Monica, California. (Photo by Earl Leaf/Michael Ochs Archives/Getty Images)
«Surfer girl Pam Hicklin», so die Bildlegende, am Santa Monica Beach, 1965.Bild: Michael Ochs Archives
Meyers Manx Dune Buggy Der neueste Autotrend f¸r das With It -Set: Die neuste Entwicklung im Bereich neuartiger Transportmittel ist ein Do It Yourself -Auto, das so leistungsstark ist, dass es abheben ...
Auch dies ein Auswuchs der Surfer-Kultur: Der originale 1964er Meyers Manx Beach Buggy auf Basis des VW Käfers, entwickelt und gebaut in Newport Beach, Kalifornien. Bild: www.imago-images.de
UNITED STATES - CIRCA 1960: Surfer Girl C. mid 1960s, Southern California, Surfer Girl. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)
So sahen kalifornische Teenager 1964 aus.bild: getty
Surfing Surfing in the 1960s in California , USA United States PUBLICATIONxINxAUSxGERxSUIxONLY Copyright: xTopFotox 1336410
Surf-Turniere gab es seit den späten Vierzigerjahren. Hier ein junger Teilnehmer im Jahr 1960 bei Huntington Beach. Bild: www.imago-images.de

Vielleicht bringen Brian Wilson und Mike Love von den Beach Boys den Vibe am besten auf den Punkt in «Do It Again» – einem Song, der 1968 veröffentlicht wurde und somit lange nachdem die Surf-Welle in der Popkultur abgeebbt war:

It's automatic when I talk with old friends
The conversation turns to girls we knew
When their hair was soft and long
And the beach was the place to go

Suntanned bodies and waves of sunshine
The California girls and a beautiful coastline
Warmed up weather let's get together and do it again

With a girl the lonely sea looks good in the moonlight
Makes your nighttimes warm and out of sight
It's been so long

Well I've been thinking about
All the places we've surfed and danced
And all the faces we've missed
So let's get back together and do it again

(Song ist in obiger Playlist enthalten.)

Bildnummer 55860088 Datum 01012011 Copyright imagoUnited ArchivesA woman sunbathing at the seaside with her boyfriend USA Mono Print kbdig 2011 quer 1950 s 1950s 50 s 50s Fifties 1960 s 1960s 60 s 60s ...
bild: imago

