Dschungel Tag 5: Sex-Talk (mitohne Leila) und Stress



Bild: screenshot rtl

Dschungel Tag 5: Sex-Talk (mitohne Leila), Stress (und was keinem aufgefallen ist)

helena düll / watson.de

Tag fünf im australischen Dschungel und es geht verdammt heiss her *höhö* – und zwar an allen Fronten. Und damit meinen wir ALLE! Denn: Es geht um:

Sex. Endlich!

Freundschaft und Feindschaft. Ok, das ist nicht gaaanz neu. Aber unterhaltsam.

(Verflossene) Liebe – und das hat es in sich.

Pornos.

Irgendwas mit EIERKULAT. Oder war es Ejakulat? 🤔Hätten wir mal besser im Sexualkundeunterricht aufgepasst...

In den heutigen Hauptrollen: Die Grünen (die Roten haben wir schon vergessen): Bild: screenshot rtl / montage watson.de

Die Dschungelprüfung:

Kaum hatten Gisele und der Currywurst-Mann an Tag vier als (erstaunlich gut funktionierenden Dschungelprüfungspartner und Aussenseiter-BFFs zusammengefunden, wurden sie von den Zuschauern auch schon wieder getrennt.

Stattdessen bekam Gisele mit Bastian Yotta den Erzfeind von Chris Töpperwien bei «Mitgefangen und Mitgehangen» an die Seite gestellt. Well played, ihr fleissigen Anrufer (wir erinnern uns: Bastian kann Gisele einfach nicht so gut motivieren!)!

In den Hauptrollen der Prüfung:

30.000 Kakerlaken

20.000 Grillen

15 kg Mehlwürmer

Grüne Ameisen

Spinnen

Skorpione

Fischinnereien

Also alles (fehlen nur die Schmetterlinge und die Motten), was Gisele Angst macht und ihr die Tränen in die Augen treibt. Wir spulen vor. Gisele ist Gisele. Sie weint, sie schreit und sie hat ganz doll Angst.

So zum Beispiel: «Oh mein Gott. Oh nee. So viele? Alleine, wenn ich die Menge an Viechern schon sehe. Oh, mein Gott.»

Bild: screenshot rtl

Yotta versucht Gisele zu coachen (aber wir erinnern uns: das kommt bei ihr einfach nicht sooo an!). Schliesslich will er besser sein als Chris. Klappt nicht. Gisele ruft «Ich bin ein Star, holt mich hier raus!». Zweimal. Yotta ist sauer.

Dafür gibt es null Sterne, aber dafür wenigstens auch kein Essen.

Der Dschungel-Talk des Tages:

Und wieder ein Tag, an dem unsere Gebete erhört wurden.Fünf Tage mussten wir bis zum ersten Sex-Talk im Camp warten – dabei hatten wir bei Leila mit nichts anderem gerechnet.

Die Teilnehmer der Sex-Runde:

Evelyn

Domenico

Chris

und Leila 🙌 (dachten wir)

Ort: Am Weiher

Bild: screenshot rtl

Was wir erfahren:

Chris: Er hat zum ersten Mal in seinem Kinderzimmer gepoppt. Und er war damals Fan von David Hasselhoff. Zusammenhang? Egal! Die Currywurst has been looking for freedom!

Er hat zum ersten Mal in seinem Kinderzimmer gepoppt. Und er war damals Fan von David Hasselhoff. Zusammenhang? Egal! Die Currywurst has been looking for freedom! Evelyn: Sie hat an einer Banane Küssen geübt. Nur Küssen, ihr Ferkel!

Sie hat an einer Banane Küssen geübt. Nur Küssen, ihr Ferkel! Chris ist, anders als Evelyn es denkt, da drinnen im Dschungel nicht ein «bisschen hot». Ihm wachsen auch keine dicken «Oster-Eier»🥚🥚🥚, «weil da was drin ist, was nicht raus kann». Wieder was gelernt, Evelyn.

ist, anders als es denkt, da drinnen im Dschungel nicht ein «bisschen hot». Ihm wachsen auch keine dicken «Oster-Eier»🥚🥚🥚, «weil da was drin ist, was nicht raus kann». Wieder was gelernt, Evelyn. Leila: Maaaan! Wieder nichts. Was soll das denn?

Leila. Wir haben wieder nur dieses Foto für dich: Bild: screenshot rtl

Top:

Evelyn: Sie lernt jeden Tag was Neues. An Tag fünf etwa: Einem Mann wachsen keine dicken Oster-Eier, wenn er mal ein paar Tage keinen Sex hat. Das erstaunt sie sehr: «Ich dachte, das schwellt so drei, vier Tage an und dann muss das weg.»

Sie lernt jeden Tag was Neues. An Tag fünf etwa: Einem Mann wachsen keine dicken Oster-Eier, wenn er mal ein paar Tage keinen Sex hat. Das erstaunt sie sehr: «Ich dachte, das schwellt so drei, vier Tage an und dann muss das weg.» Nochmal Evelyn: «Wie soll sich die Flüssigkeit ausdehnen, wenn die Flasche zu ist?» oder «Konrad Adenauer. Ich glaub, das ist ne Schule, oder?» Nie war – wir nennen es mal höflich Unwissenheit – unterhaltsamer!

«Wie soll sich die Flüssigkeit ausdehnen, wenn die Flasche zu ist?» oder «Konrad Adenauer. Ich glaub, das ist ne Schule, oder?» Nie war – wir nennen es mal höflich Unwissenheit – unterhaltsamer! Domenico über Sybille, die sehr schwach ist: «Für sie ist das hier eine neue Chance.»

Bild: screenshot rtl

Flop:

Yotta: Sein Coaching (das von sich selbst) und das für Gisele (es kommt doch nicht bei ihr aaaaan!) ist so ermüdend. Jetzt ist aber auch mal gut. Und dieser TON. Wie Mama schon sagte: «Der Ton macht die Musik!»

Sein Coaching (das von sich selbst) und das für Gisele (es kommt doch nicht bei ihr aaaaan!) ist so ermüdend. Jetzt ist aber auch mal gut. Und dieser TON. Wie Mama schon sagte: «Der Ton macht die Musik!» Evelyn und Domenico: Sie müssen zusammen auf Schatzsuche. Es spielen sich dramatische Szenen ab. Tränen. Gegenseitige Beschuldigungen. Und irgendwie wissen weder wir, noch die anderen Bewohner, was nun zwischen dem Ex-Paar vorgefallen ist. Übrigens alles umsonst: Am Ende beantworten sie die Frage falsch und der Schatz ist futsch.

Sie müssen zusammen auf Schatzsuche. Es spielen sich dramatische Szenen ab. Tränen. Gegenseitige Beschuldigungen. Und irgendwie wissen weder wir, noch die anderen Bewohner, was nun zwischen dem Ex-Paar vorgefallen ist. Übrigens alles umsonst: Am Ende beantworten sie die Frage falsch und der Schatz ist futsch. Nochmal Domenico (mit Evelyn): Nach der Prüfung sagt er zu Chris «Die ist so falsch. Ihr glaubt die ganze Leier von der kleinen Blondine. Sie hat versucht, mich nieder zu machen vor den ganzen Leuten. Das ist alles von der gesteuert.» Es ist ein He-Said-She-Said. Evelyn erzählt Doreen ihre Sicht. Domenico erzählt Chris seine. Wo die Wahrheit liegt, wissen wir immer noch nicht.

Nach der Prüfung sagt er zu Chris «Die ist so falsch. Ihr glaubt die ganze Leier von der kleinen Blondine. Sie hat versucht, mich nieder zu machen vor den ganzen Leuten. Das ist alles von der gesteuert.» Es ist ein He-Said-She-Said. Evelyn erzählt Doreen ihre Sicht. Domenico erzählt Chris seine. Wo die Wahrheit liegt, wissen wir immer noch nicht. Felix über Sybille, die sehr schwach ist: : «Das ist eine Selbsteinstellung und dein Charakter. Sie hat sich das Leben so ausgesucht.»

die sehr schwach ist: : «Das ist eine Selbsteinstellung und dein Charakter. Sie hat sich das Leben so ausgesucht.» Tommi ist zurück: «Den schönsten Po hat Evelyn». Puh. Wir hatten uns schon Sorgen gemacht. Und überhaupt. Bitte, bitte, bitte, lass diesen schmierigen Sex-Talk. Uahhh.

Kalenderspruch aka. Yotta des Tages:

Yotta zu sich. Als er während der Prüfung im Sarg liegt: «Du bist cool. Du bist geil. Hammer! Wirklich. Du bist so stark, du wirst immer stärker. Ich spüre das bis hier.»

Was niemanden auffiel:

Bei der Geburt getrennt:

Was wir noch gerne wüssten:

Tommis Ejakulat geht nach innen??? (und eigentlich wollen wir DAS wirklich NICHT wissen).

Ejakulat geht nach innen??? (und eigentlich wollen wir DAS wirklich NICHT wissen). Domenico denkt EIERkululat ist Urin?

denkt ist Urin? Sandra? Wo hast du dich versteckt? 👻

Was wurde eigentlich aus ... Peter?

