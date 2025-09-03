Fora wechselt in einem Jahr zu Lausanne +++ Ambri-Piotta verpflichtet Lukas Landry

Die neue National-League-Saison beginnt im September, derzeit beschäftigt die Klubs vor allem die Kaderplanung. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2025/26.

Sportredaktion Folge mir

Mehr «Sport»

Michael Fora wird Davos nach dieser Saison verlassen

Der nächste Transfer für die Saison 2026/27 ist Tatsache: Michael Fora wird den HC Davos verlassen und hat bei Lausanne einen neuen Vertrag unterschrieben. Der 29-Jährige hat bei den Waadtländern einen fünfjährigen Vertrag unterschrieben.

Damit wird Fora den HCD nach vier Saisons verlassen. 2018, 2024 und 2025 gewann der Verteidiger mit der Schweizer Nationalmannschaft die WM-Silbermedaille.

Ambri-Piotta verpflichtet Lukas Landry

Ambri-Piotta verpflichtet nach Manix Landry auch dessen jüngeren Bruder Lukas. Der 20-jährige kanadische Stürmer mit Schweizer Lizenz unterschrieb für drei Jahre, wie der Tessiner Klub bekannt gab. Lukas spielte zuletzt drei Jahre in einer kanadischen Junioren-Liga. Manix Landry war vor zwei Jahren zu Ambri-Piotta gestossen. Vater Eric spielte von 2010 bis 2012 für die Leventiner. (sda)

Jeremy Wick zum HC Ajoie

Jeremy Wick schliesst sich mit einem Einjahresvertrag dem HC Ajoie an. Der 36-jährige Stürmer, nach fünf Jahren bei den Rapperswil-Jona Lakers zuletzt ohne Verein, hat in den vergangenen zwei Wochen bei den Jurassiern ein Probetraining absolviert. (riz)

Lugano verpflichtet amerikanischen Stürmer Zach Sanford

Der HC Lugano verstärkt sich mit dem erfahrenen amerikanischen Stürmer Zach Sanford. Der 30-Jährige unterschrieb für eine Saison, teilen die Tessiner mit.

Sanford bringt die Erfahrung von 359 Spielen in der NHL mit. Für sieben verschiedene Klubs gelangen ihm in der nordamerikanischen Topliga insgesamt 112 Skorerpunkte. Mit den St. Louis Blues gewann er 2019 den Stanley Cup. In der letzten Saison kam Sanford nur noch in der zweitklassigen AHL zum Einsatz (51 Skorerpunkte in 77 Partien für die Rockford IceHogs). (riz/sda)

Ken Jäger kehrt in einem Jahr zum HCD zurück

Ken Jäger spielt ab der übernächsten Saison – wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt – wieder für den HC Davos. Der gebürtige Davoser kehrt dannzumal zu seinem Stammverein zurück. Wie der Schweizer Rekordmeister bekannt gab, unterschrieb der 27-jährige Stürmer einen für sieben Saisons gültigen Vertrag.

Jäger, der die Nachwuchsabteilung des HCD durchlaufen hatte, debütierte in der Saison 2016/17 in der höchsten Schweizer Liga. Nach einem zweijährigen Abstecher nach Schweden spielt er seit fünf Jahren für den Lausanne HC, mit dem er zuletzt zweimal den Playoff-Final erreichte. (abu/sda)

Berra ersetzt Waeber bei Kloten

Die Verantwortlichen des EHC Kloten reagieren auf den Abgang von Torhüter Ludovic Waeber am Ende der kommenden Saison. Sie nehmen – wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg spekuliert – Reto Berra ab Sommer 2026 unter Vertrag.

Der 38-jährige, derzeit noch bei Fribourg-Gottéron tätige Berra, geht mit seinem zukünftigen, auf zwei Saisons ausgelegten Engagement im Vergleich zu Waeber den umgekehrten Weg. Waeber kehrt mit Blick auf die übernächste Meisterschaft zu seinem Stammverein zurück. (abu/sda)

SCB bestätigt Bemström-Zuzug

Wie von Eismeister Zaugg vor einer Woche angekündigt, verstärkt sich der SC Bern mit Emil Bemström. Der schwedische Stürmer hat sich gemäss einer Medienmitteilung für eine Saison verpflichtet.

Bemström verbrachte den Grossteil seiner bisherigen Karriere in Nordamerika. In der NHL spielte der 26-Jährige für die Columbus Blue Jackets und die Pittsburgh Penguins. In der vergangenen Saison kam er zuletzt bei den Wilkes-Barre/Scranton Penguins, dem Farmteam der Pinguine, zum Einsatz. Die Berner vermelden zudem die vorzeitigen Vertragsverlängerungen von Simon Kindschi und Louis Füllemann. Die Verteidiger sind somit mindestens bis zum Ende der übernächsten Saison für den SCB tätig. (ram/sda)

Bild: keystone

Torhüter Waeber ab übernächster Saison zurück bei Gottéron

Die Verantwortlichen von Fribourg-Gottéron planen bereits über die bald beginnende neue Meisterschaft in der National League hinaus. Mit Blick auf die übernächste Saison vermelden sie die Verpflichtung von Torhüter Ludovic Waeber.

Für den 29-jährigen Waeber, der einen Vierjahresvertrag unterzeichnet hat, ist es eine Rückkehr zu seinem Stammverein, bei dem er die Nachwuchsstufen durchlaufen und für den er auch schon in der höchsten Schweizer Liga gespielt hat. Seit dem vergangenen Jahr und nach einem Abstecher nach Nordamerika ist der mehrfach ins Schweizer Nationalteam berufene Waeber beim EHC Kloten tätig. (abu/sda)