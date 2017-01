Nintendo Switch Games angeblich geleakt: Kommen diese Spiele zum Start?

Kurz vor der Enthüllung der neuen Nintendo-Konsole Switch ist auf Twitter ein Foto aufgetaucht, das eine Liste aller zum Start verfügbaren Spiele zeigen soll. Das Foto wurde sofort wieder gelöscht, allerdings konnte das Game- Portal GameTransfers zuvor noch einen Screenshot erstellen.

Auf der Liste sind folgende Spiele mit dem 17. März 2017 als Veröffentlichungsdatum eingetragen:

«The Legend of Zelda: Breath of the Wild»

«Splatoon Counterattack»

«Mario Kart 8: Switch it!»

«Super Mario RPG: Rabbids Invasion»

«The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition»

Nach dem Start sollen diese Games folgen:

«Pikmin World» (24. März 2017)

«Assassin's Creed Egypt» (24. März 2017)

«Super Mario Frostland» (2. Quartal 2017)

«Super Smash Bros. for Nintendo Switch» (2. Quartal 2017)

«NBA2K 17» (2. Quartal 2017)

«Minecraft: Nintendo Switch Edition» (ohne Datum, 2017)

«Dragon Quest XI» (ohne Datum, 2017)

«FIFA 17» (Datum nicht lesbar, wahrscheinlich 2. Quartal 2017)

«Just Dance 2017» (Datum nicht lesbar)

Da als Veröffentlichungstermin bei mehreren Spielen der 17. März 2017 auftaucht, dürfte die Switch ebenfalls an diesem Datum erscheinen. Nintendo hat bislang nur bestätigt, dass der Nachfolger der Wii U im März erscheinen wird, aber keinen konkreten Termin genannt.

Wie immer bei solchen Leaks können wir die Authentizität nicht selbst überprüfen. Alle Angaben sind entsprechend mit Vorsicht zu geniessen. Allerdings lassen weitere aktuelle Leaks erahnen, dass «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» tatsächlich ein Start-Titel für die Switch sein wird.

So hat ein französischer Twitter-Nutzer einige Bilder von internen Dokumenten zu Zubehör-Artikeln eines Drittherstellers namens Hori veröffentlicht. Die Dokumente geben Hinweise darauf, dass «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» spezielles Zubehör bekommt und im März veröffentlicht wird, schreibt das renommierte Tech-Portal Arstechnica.

Die zum Start verfügbaren Spiele wird Nintendo diesen Freitag, 13. Januar, in Tokio präsentieren. Der Event kann per Livestream mitverfolgt werden. Gleichentags präsentiert Nintendo die ersten Spiele in Frankfurt ausgewählten Journalisten. watson wird vor Ort sein und berichten.

Laut Nintendo haben 48 Game-Entwickler wie EA, Activision, Ubisoft oder Capcom ihre Unterstützung für die Switch angekündigt. Ob den Worten auch Taten folgen und die Switch zum Start sowie langfristig mit genügend Spielen versorgt sein wird, steht wie immer auf einem anderen Blatt.

So funktioniert die Switch

Der Trailer zur Nintendo Switch Video: YouTube/Nintendo Schweiz

(owi)

(oli via curved)

