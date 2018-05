Test: Bestehst du die Polizeiprüfung?



Bestehst du die Polizeiprüfung? Ab 8 Punkten darfst du Parkbussen verteilen Bild: geralt / pixabay

Kritisiert ist immer schnell. Natürlich auch wenn's um die Polizei, deinen Freund und Helfer geht. Aber weisst du was? Mach's besser! Besteh die Polizeiprüfung!

jodok meier

Es ist tatsächlich äusserst überraschend, was an der Polizeiprüfung alles gefragt ist. Inspiriert von Vorbereitungsfragebögen und Tipps aus einem Schweizer Blog (die du alle hier findest) haben wir für dich eine Polizeiprüfung zusammengestellt. Mal sehen, was so in dir steckt ...

Den Sportteil haben wir übrigens grosszügigerweise weggelassen. Gern geschehen.

1. Es beginnt mit der deutschen Sprache: Welche der folgenden Schreibweisen ist korrekt? Vehicel Wehikel Vehikel Veehikel Keine der Antworten ist korrekt. 2. Noch ein weiteres Deutsch-Schmankerl: Welche ist hier die orthografisch korrekte Schreibweise? Protokol Prottokol Protokoll Prottokoll Leider ist hier keine der Schreibweisen korrekt. 3. Weiter mit den Sprachkenntnissen und zwar mit einem Sprichwort: «Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot» bedeutet in etwa... ... dass man nie genug Freunde haben kann. ... dass Freunde immer für einen da sind. ... dass Freunde etwas Wichtiges sind. ... dass Freundschaften durch schwere Zeiten bestärkt werden. ... dass man in schweren Zeiten nur wenige echte Freunde findet, die einem beistehen. 4. Noch ein Sprichwort, das womöglich etwas gängiger ist: «Eine Schlange am Busen nähren» bedeutet in etwa... ... dass Nächstenliebe ohne Vorurteile erfolgen soll. ... dass man nicht mal den Nächsten trauen soll. ... dass man keine Angst und Furcht vor gefährlichen Tieren hat. ... dass Vertrauen das Allerwichtigste ist. ... dass man jemandem vertraut hat, der einem eigentlich böse gesinnt ist. 5. Was ist schon ein guter Polizist oder eine gute Polizistin ohne eine gehörige Portion an Allgemeinwissen? Einfach so für den Smalltalk während der Personenkontrolle. Darum: Was geschah am 9. November 1989? Französische Revolution Tag des Mauerfalls Tag der Deutschen Einheit Einführung des Euros Grossbrand im Buckingham Palace 6. Falls die Überprüfung etwas länger andauert, hier noch etwas mehr Allgemeinwissen zum Smalltalken: Welches ist das Symbol für die Olympischen Spiele? Sechs bunte Ringe Fünf Sterne Vier farbige Kreise Globus von zwei Lorbeer-Zweigen eingemittet Fünf verschlungene Ringe 7. Ist man am Ende mit den Diskussionsthemen, schadet es nicht, wenn man als Polizist/in auch Kenntnisse bezüglich rechtlicher Regelungen hat. Darum: Welche rechtlichen Beziehungen regelt das Privatrecht? Beziehung des Einzelnen zum Staat Beziehungen zwischen gleichberechtigten Rechtssubjekten Beziehungen juristischer Personen des öffentlichen Rechts Beziehungen der Körperschaften untereinander Keine Antwort ist korrekt 8. Natürlich werden auch grundlegende Mathematikkenntnisse vorausgesetzt. So zum Beispiel Aufgaben wie diese: 20 : 0,5 + 20 = ? 20 30 40 60 Keine Antwort ist korrekt. 9. Auch stets gerne gesehen sind Textaufgaben. Zum Beispiel so: Das alte Motorrad von Herrn Wolff hat einen Verbrauch von 3,2 Liter pro 100 Kilometer. Das neue Motorrad verbraucht dagegen nur 2,4 Liter pro 100 Kilometer. Wie viel % verbraucht das neue Motorrad weniger? 10 % 15 % 20 % 25 % Keine der Antworten stimmt (und Prozentrechnen ist eh unnütz!) 10. Nun eine hübsche Logik-Aufgabe. Du erhältst ein paar Zahlen und musst dann entscheiden, welche Zahl die nächste ist. Deine Zahlen hierzu sind diese: 6, 18, 21, 63, 66. Die nächste Zahl wäre... 69 198 98 163 Kein direkter Zusammenhang, der anhand der gegebenen Zahlen erkennbar wäre. 11. Natürlich gehört auch etwas Staatskunde zur Polizeiprüfung: Welche Kammer des Bundesparlaments ist nach der Bevölkerungsstärke der Kantone zusammengesetzt? KEYSTONE Der Kantonsrat Die Bundesversammlung Der Bundestag Der Nationalrat Der Ständerat 12. Weltpolitisch sollte man als wahrer Freund und Helfer auch stets im Bilde sein. Was denkst du, in welcher dieser Vereinigungen ist die Schweiz offizielles Mitglied? KEYSTONE WHO NATO EU TTIP In keiner der hier erwähnten Organisationen. 13. Eine letzte Frage sei gestellt – einfach weil wir können. Für welche Art von Kunst ist Alberto Giacometti vor allem bekannt? Skulpturen Theater Architektur Musik Film

Falls du dich über die Fragen genüsslich aufgeregt hast («Ja, wieso soll ich sowas wissen?!»), so sei dir bewusst: Mit dem nächsten Polizisten, der dich nervt, kannst du nun wunderbar smalltalken. Oder Prozentrechnen. Viel Spass!

Beifang: Die Polizei beweist Taktgefühl Video: watson

Auch Normalsterbliche können ziemlich coole Freunde und Helfer sein – wenn sie Tiere retten:

