5G: Die Verschwörungstheorien rund um Mobilfunk-Technologie



Bild: keystone

«Frankensteins Monster fällt vom Himmel»: Die Verschwörungstheorien rund um 5G

Sekten und Verschwörungstheoretiker lassen sich wegen der neuen Handy-Technologie von einem apokalyptischen Fieber anstecken.

Die neue Mobilfunktechnologie 5G ist für Verschwörungstheoretiker, sektenhafte Gruppen und Skeptiker unterschiedlichster Couleur ein brandaktuelles Thema, das ihr Blut in Wallung bringt. Das «Internet der Dinge» enthält denn auch alle Ingredienzien, die ihr apokalyptisches Weltbild komplettieren.

In ihren Augen steuert die Welt nun endgültig dem Abgrund entgegen. Fast scheint es, als laufe das metaphysische Gruseln wie ein wohliger Schauer über ihren Rücken. Als würden sich ihre Prophezeiungen endlich verwirklichen.

Bild: Shutterstock.com

5G ist aus ihrer Perspektive in zweifacher Hinsicht Teufelszeug. Die Technologie führe zur totalen Überwachung, behaupten sie. Ausserdem löse die gefährliche Strahlung tödliche Krankheiten aus. Gelinge es nicht rechtzeitig, die zerstörerische Kommunikationstechnik zu verhindern, sei allenfalls nicht nur die Menschheit am Arsch, sondern die ganze Natur. Denn die Strahlung zerstöre auch die Blätter der Pflanzen. Wir Menschen haben demnach die Wahl, an Krebs oder Hunger zu sterben. Cholera oder Pest.

An vorderster Front kämpft KlagemauerTV gegen die neue Technologie. Das weit verbreitete Internet-Fernsehen des Sektengründers Ivo Sasek von der Organischen Christus-Generation OCG verkündete in der Nachrichtensendung vom 1. Februar, 5G ebne den Weg in eine Überwachungsdiktatur, dessen Ausmass nicht einmal George Orwell erahnt habe.

Das totale Überwachungssystem finde Eingang in unsere Häuser und führe zu einer «lückenlosen Kontrolle über jeden einzelnen Menschen». Kla.tv spricht von einem Strahlentsunami. Wir seien «in einem Mikrowellennetz gefangen, das uns geistig, psychisch und physisch lahmlegt». Es sei ein Digitalisierungswahnsinn.

So funktioniert 5G wirklich: Video: YouTube/Nice2Know

Der Erfolg des Videos ist frappant und alarmierend: In einer Woche führten es sich 350‘000 Personen zu Gemüte.

«Ärzte und Wissenschaftler schlagen Alarm: Es wird Siechtum für alles Leben auf dem Planeten bedeuten».

Das esoterische Magazin «Zeitenschrift» sprang ebenfalls auf den 3G-Zug auf. Das Blatt wird von Leuten aus dem Umfeld der Universalen Kirche (UK) des verstorbenen Sektengründers Peter Leach-Lewis redigiert. Das Blatt behauptet, «Ärzte und Wissenschaftler schlagen Alarm: Es wird Siechtum für alles Leben auf dem Planeten bedeuten».

Weiter zitiert es einen anonymen deutschen Professor, der gesagt habe, Mobilfunk sei langfristig gesehen so gefährlich wie Radioaktivität. So setzten die Journalisten den Zwischentitel: «Frankensteins Monster fällt vom Himmel.»

Sektenblog

Gemessen an früheren Prophezeiungen sind die Anhänger der UK heute vergleichsweise moderat. Vermutlich zeigten ihre früheren Fehlprognosen Wirkung. Schon 2001 schrieben sie in einem Flugblatt: «Das Handy wärmt Ihnen das Gehirn auf», und das Natel verändere die Gehirnströme und führe zum frühzeitigen Tod. Später behaupteten UK-Leute, Handystrahlen und Mikrowellengeräte seien schlimmer als der Holocaust und würden Millionen von Opfern fordern.

Hetze gegen Juden

Angesichts dieser Aussagen überrascht es nicht, dass der Sektengründer früher nach verschwörungstheoretischer Gesinnung gegen Juden hetzte. Diese hätten in ihrer satanischen Gier den Zweiten Weltkrieg angezettelt, behauptete er.

Apokalyptische Szenarien zeichnet ebenso der Verein Gigaherz.ch. Auf der Homepage schreibt er: «Die künstlich erzeugten Strahlungen zerstören alle lebensfördernden Prozesse und bedrohen ALLES natürliche Leben.»

Entlarvend ist auch ein Artikel, den die Gigaherz-Aktivisten im Mai 2009 über mich schrieben. Darin behaupteten sie: «Unter dem Vorwand, über Sekten zu informieren, diffamiert er wieder einmal husch-husch, en passant, auch die Mobilfunkkritiker, und das mit knappsten sprachlichen Mitteln. Der ehemalige Reichs-Propagandaminister und Spitzen-Rhetoriker Göbbels würde erblassen vor Neid. […] Angesichts all dieser Tatsachen ist der Vergleich von Hugo Stamms Methoden mit den Methoden der Propaganda-Schergen des 3. Reiches durchaus am Platz. Auch diese waren dafür verantwortlich, dass Regimekritiker und nicht genehme Wissenschaftler auf diese Weise verschwanden.»

Hugo Stamm Glaube, Gott oder Gesundbeter – nichts ist ihm heilig: Religions-Blogger und Sekten-Kenner Hugo Stamm befasst sich seit den Siebzigerjahren mit neureligiösen Bewegungen, Sekten, Esoterik, Okkultismus und Scharlatanerie. Er hält Vorträge, schreibt Bücher und berät Betroffene.

Mit seinem Blog bedient Hugo Stamm seit Jahren eine treue Leserschaft mit seinen kritischen Gedanken zu Religion und Seelenfängerei.



