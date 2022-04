Der legendäre Kopierschutz von «Monkey Island».

Nach über 30 Jahren: Kultspiel «Monkey Island» wird fortgesetzt

Eine kleine Sensation in der Games-Branche: Der Erfinder der Spielereihe «Monkey Island» hat nach über 30 Jahren eine Fortsetzung der ersten beiden Spiele der Serie angekündigt. Fans sind begeistert.

Der Entwickler der beliebten Spielereihe «Monkey Island», Ron Gilbert, hat einen neuen Teil der Serie angekündigt. Auf Twitter schrieb er: «Eine Kleinigkeit, an der wir in den letzten 2 Jahren heimlich gearbeitet haben.» Darunter befindet sich ein Video zur Ankündigung, in dem eine Veröffentlichung des Spiels in diesem Jahr genannt wird.

Die Nachricht löste bei Fans der Spielreihe Begeisterung aus. Nachdem das Entwicklerstudio LucasArts, bei dem die «Monkey Island»-Teile entstanden, 2012 von Disney gekauft worden war, wurde nicht damit gerechnet, dass ein weiterer Teil der Reihe entwickelt werden würde.



«Disney: Rufen Sie mich an»

Gilbert selbst schrieb 2015 zum 25-jährigen Bestehen der Spielereihe auf seinem Blog: «Ich weiss nicht, ob ich jemals ein weiteres Monkey Island machen werde. Ich habe mir das Spiel immer als Trilogie vorgestellt.» Disney habe kein Interesse daran, ihm die Rechte an der Marke zu verkaufen, so Gilbert. Und er könne sich ohne vollständige Kontrolle über die Serie nicht vorstellen, ein weiteres Spiel zu entwickeln. Mit den Worten «Disney: Rufen Sie mich an» beendete Gilbert seinen Blogeintrag.



Der erste Teil «The Secret of Monkey Island» wurde 1990 für die damaligen Computersysteme PC, Amiga und Atari veröffentlicht. Den zweiten Teil «Monkey Island 2: LeChuck's Revenge» hatte Gilbert bereits ein Jahr später fertigentwickelt. An der Entwicklung der Fortsetzungen «The Curse of Monkey Island» (1997), «Flucht von Monkey Island» (2000) und «Tales of Monkey Island» (2009) war Gilbert nicht beteiligt.



(t-online)