Video: So krass sieht es im Innern eines Autoreifens aus beim Fahren



Spoo-ooky! So sieht's in einem Autoreifen von Innen aus beim Fahren

Eine GoPro auf dem Felgenbrett – und schon kann die Fahrt losgehen!

Bestimmt hast du dich schon mal gefragt, wie es in einem Autoreifen drin aussieht, wenn man fährt. Klar hast du!

Nun, schnurloser Digitaltechnologie sei Dank, wissen wir endlich Bescheid. So nämlich:

Warped Perception – verzerrte Wahrnehmung – so heisst der YouTube-Channel, der sich solche Fragen stellt. Und auch die Antwort darauf findet. Und zwar ganz einfach, eigentlich: mit einer GoPro-Kamera, die auf dem Felgenbrett montiert wird. Darüber kommt dann ganz normal der Reifen.

... Was natürlich den Vorteil hat, dass man bereits die Reifenmontage filmen kann, geiler Plop-Soundtrack inklusive.

Ohnehin ist der Sound beim Fahren ziemlich cool. Was aber am meisten auffällt ist, wie sehr der Reifen Teile der Federungsaufgabe übernimmt. Ob auf einem holprigen Hintersträsschen oder auf der glatten, frisch geteerten Strasse – die Deformierung ist beträchtlich. Und, ach ja, am Schluss die Luft zu entleeren ist auch ziemlich spacey:



BONUS:

Warped Perception spezialisiert sich in der Regel auf Hochgeschwindigkeitskamera-Filme und geht dabei Fragen auf den Grund wie: «Wie trinkt eigentlich ein Hund, weisch, so technisch gesehen?»

Oder: «Was passiert mit einer Autofederung, wenn man mit 130 km/h über eine Verkehrsschwelle fährt?»

Oder: «Wie schaffen es Hunde, so verdammt schnell aufzustehen?»

Oder: «Wie funktionieren eigentlich Bauhelme, so?»

(obi via Warped Perception/Jalopnik)

