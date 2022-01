Pourquoi il ne faudra absolument pas rater la CAN

«Le cirque qui a entouré la tenue de la CAN ces dernières semaines, c'est normal, car la Confédération africaine de football (CAF) est une confédération redevable et faible aux yeux de la Fifa. Elle est forte, parce que c'est la plus grande et donc celle qui possède le plus de voix. Sepp Blatter (ndlr: ex-président de la Fifa) l'avait très bien compris et il s'est mis l'Afrique dans la poche en injectant des millions dans des programmes d'aide au développement du football. Le problème, c'est qu'ensuite, l'Afrique est redevable à la Fifa et se laisse faire, contrairement aux autres confédérations. J'espère qu'avec l'arrivée d'anciens joueurs comme Samuel Eto'o à la tête des fédérations du continent, les choses évolueront dans le bon sens.»