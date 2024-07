Le karma a rattrapé ce sprinter: «Il a été puni pour son arrogance»

«Tout va bien. Je veux dire, c'est ma faute donc je ne peux être triste que pour moi-même. Je viens juste d'arriver, c'est ma première course sur cette compétition, j'ai juste essayé de me relever, rien ne me fait mal ou rien de tout ça.»

Cet ex-arbitre de Super League se lance dans un défi fou

Ludovic Gremaud, qui a sifflé dans l'élite du foot suisse entre 2009 et 2012, part à l'assaut d'un terrible trail dans les Alpes, la course Crossing Switzerland 390 (20 au 28 juillet). Et le Romand courra pour une belle cause.

Ludovic Gremaud aura à nouveau un sifflet sur lui dès ce samedi. Mais pour cet ancien arbitre de Super League, l'objet a, cette fois, une tout autre fonction: il fait partie de la liste du matériel obligatoire imposé à tous les participants de la course Crossing Switzerland 390. Ceux-ci peuvent l'utiliser en cas de détresse. Parce que, oui, cette épreuve de trail a un côté terrifiant.