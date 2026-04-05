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L'Inter Miami inaugure le Nu Stadium avec la tribune Leo Messi

Lionel Messi et l'Inter Miami jouent dans une nouvelle arène depuis ce samedi.
Lionel Messi et l'Inter Miami jouent dans une nouvelle arène depuis ce samedi. image: watson

Messi reçoit un hommage étonnant

L'Inter Miami a inauguré son nouveau stade, ce samedi. Avec un honneur insolite pour la star argentine.
05.04.2026, 15:5605.04.2026, 16:08

Huit ans après sa fondation, l’Inter Miami a emménagé dans son propre stade. Les travaux ont duré deux ans et demi, et le Nu Stadium est désormais terminé. Il a été inauguré samedi, lors d’un match de championnat (MLS) contre l’Austin FC, conclu sur un nul 2-2.

April 4, 2026, Miami, Florida, USA: A general view of a firework display seen at the NU Stadium prior to a MLS, Fussball Herren, USA soccer match between Inter Miami CF and Austin FC at NU Stadium in ...
Le Nu Stadium, inauguré samedi en grande pompe.Image: imago

Ce sont les deux superstars de Miami qui ont marqué pour leur équipe: Lionel Messi a égalisé à 1-1 à la 10e minute d’une tête, tandis que Luis Suarez a permis aux Floridiens d'arracher un point à la 82e.

Messi, octuple Ballon d'or, a d'ailleurs reçu un hommage très particulier dans cette nouvelle arène, située à proximité de l’aéroport international de Miami: une tribune porte désormais son nom, le «Leo Messi Stand». Il s'agit d'une des deux tribunes latérales, celle en face de la principale (qui contient notamment les loges).

Un tel honneur, c'est même une première pour un footballeur vivant, rappelle L'Equipe:

«L'Argentin devient le premier footballeur à jouer régulièrement dans un stade ayant une tribune à son nom»
Fans watch from a section of the stands named for Inter Miami forward Lionel Messi, at the start of the first MLS soccer match played in Nu Stadium, Inter Miami&#039;s new home stadium, against Austin ...
Le «Leo Messi Stand», la tribune en l'honneur de l'Argentin. Image: keystone

En principe, ce sont les athlètes à la retraite ou décédés qui ont droit à une tribune à leur nom. Mais l'Inter Miami a voulu rompre avec cet usage. «Rendre hommage à quelqu’un ne signifie pas toujours clore un chapitre. Parfois, il s’agit de reconnaître que l’on est témoin de quelque chose d’unique», a argumenté le club dans un communiqué.

Les avis des internautes, sur les réseaux sociaux, sont largement très favorables à cette décision. Florilège:

«Un hommage mérité pour le GOAT»
«L'Inter Miami a fait ce que le FC Barcelone (où Messi a écrit sa légende) aurait dû faire»
«Des génies! Il faut rendre hommage aux personnes de leur vivant. Bravo!»

D'autres commentaires – minoritaires – sont beaucoup plus sceptiques. «Deux ans et demi et déjà une tribune à son nom», s'étonne un lecteur de L'Equipe, tandis qu'un autre persifle: «Ça montre qu'il y a zéro histoire dans ce club».

MIAMI, FLORIDA - APRIL 04: General view inside the newly inaugurated stadium prior to the MLS match between Inter Miami CF and Austin FC at Nu Stadium on April 04, 2026 in Miami, Florida. (Photo by Le ...
La nouvelle arène de l'Inter Miami peut accueillir 26 700 spectateurs. Image: getty

Débarqué à l'Inter Miami en été 2023, Lionel Messi (38 ans) est déjà la légende de ce club fondé en 2018. Il est le meilleur buteur et le meilleur passeur de son histoire. Son but contre Austin était le 83e en 95 apparitions, auxquels s’ajoutent 44 passes décisives. Le champion du monde 2022 a mené Miami vers quatre trophées, dont la MLS Cup et le sacre en Conférence Est de MLS, tous deux l'année dernière.

Et vous, vous pensez quoi de cet hommage à Messi?
Au total, 25 personnes ont participé à ce sondage.

Le coût de construction du Nu Stadium s’élève à environ 350 millions de dollars (soit environ 280 millions de francs suisses). Cette arène, remplie de sièges roses, blancs et noirs aux couleurs du club hôte, peut accueillir 26 700 spectateurs. Elle a été inaugurée en présence de nombreuses stars du sport et du divertissement.

MIAMI, FLORIDA - APRIL 4: Telasco Segovia #8 of Inter Miami CF celebrates with Lionel Messi #10 of Inter Miami CF after Messi scored a goal during first half of the game against Austin FC at Nu Stadiu ...
Lionel Messi (à droite) a inauguré la nouvelle enceinte avec un but. Image: getty

Parmi elles figurait bien sûr David Beckham, copropriétaire de l’Inter Miami. «Pour nous, un rêve est devenu réalité», a déclaré l’icône du football anglais.

(ram/yog)

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