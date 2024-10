Les Lucernois voyageront à Genève différemment, ce jeudi 31 octobre 2024. image: watson

Lucerne change une habitude lors de son déplacement à Servette

Les footballeurs lucernois innovent pour mettre toutes les chances de leur côté face aux Grenat, ce jeudi soir (20h30) au Stade de Genève.

Ce jeudi soir sur la pelouse de Servette, le FC Lucerne doit inverser une tendance négative. Encore premiers du classement le 19 octobre, les Lucernois restent sur deux défaites consécutives: à Berne face à YB (1-2) puis chez eux, samedi, contre Yverdon. Conséquence: ils sont désormais cinquièmes, à six points du leader, le FC Zurich.

Alors, pour mettre toutes ses chances de son côté à Genève, le club de Suisse centrale a changé une habitude pour ce déplacement au bout du Léman. Son équipe a pris le train, à la place de son traditionnel car. La raison est simple, comme l'explique l'entraîneur Mario Frick à Pilatus Today:

«C'est beaucoup plus agréable et confortable que de prendre le bus»

Ce changement nécessite quelques adaptations, notamment d'horaire. Les Lucernois ont quitté tôt ce jeudi matin leur fief, puisque le rendez-vous déjeuner avait déjà lieu à 8h00. De quoi prendre beaucoup de marge pour arriver sans stress au Stade de Genève, où le coup d'envoi sera donné à 20h30. Selon le site des CFF, le trajet entre Lucerne et Lancy-Pont-Rouge (l'arrêt le plus proche de l'enceinte grenat) est d'environ 3h30, changements de train compris.

Lors du dernier Lucerne-Servette le 21 juillet, Kutesa et les Genevois se sont imposés 2-1. Image: KEYSTONE

Mario Frick et sa troupe seront toutefois contraints de rentrer avec leur bus après le match, puisque la dernière correspondance de transports publics entre Genève et le stade lucernois est à 20h59, soit en plein milieu de la première mi-temps.

Du spinning et un bon souvenir

Pour optimiser cette logistique inhabituelle, le FC Lucerne a aussi réservé de nombreux vélos de spinning dans le Stade de Genève, histoire de pouvoir faire le retour au calme musculaire et la régénération d'après-match directement sur place.

La dernière fois que les Lucernois se sont déplacés en train, ça leur a réussi. C'était en août, et ils s'étaient imposés 4-1 sur la pelouse de Mendrisio (tout au sud du Tessin) en Coupe de Suisse.

Mais cette fois, il faudra plus que le confort des CFF pour venir à bout d'un adversaire autrement plus coriace et recoller au wagon de tête. Servette n'a plus perdu en championnat depuis le 11 août et reste sur deux succès, face à Sion (3-0) et sur la pelouse du FC Zurich dimanche (3-1).

Le classement de Super League image: txt

Les Grenat sont deuxièmes, à un point du FCZ mais avec un match de moins. Autrement dit: s'ils battent les Lucernois, ils reprendront la tête du classement. C'est certain, ce jeudi soir, le FC Lucerne fera tout pour éviter que Servette ne devienne la locomotive.