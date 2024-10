L'équipe adultes du Sport Genève Benfica évolue en cinquième ligue. image: dr

Ce club amateur romand porte un glorieux héritage européen

Le Sport Genève Benfica, équipe de cinquième ligue, représente bien plus que sa position dans la hiérarchie du football suisse pourrait le laisser croire.

Quand on arrive devant la Casa Benfica de Genève, une chose frappe: les stores, barrières et cadres de fenêtre sont tous verts. Vert, comme la couleur de l'ennemi héréditaire, le Sporting. «J'ai demandé à la gérance si on pouvait les repeindre en rouge, mais elle n'a pas accepté», rigole Frederico Ribeiro.

Comme plusieurs millions de Portugais, au pays et dans la diaspora, ce Genevois de 41 ans est un inconditionnel du Benfica, le plus titré des clubs lusitaniens (38 sacres nationaux et deux Ligues des champions). Né au Portugal et arrivé en Suisse à l'âge de huit ans, Frederico Ribeiro est aussi le président du Sport Genève Benfica.

Comme son nom l'indique, ce dernier est officiellement affilié au prestigieux club lisboète.

Et absolument tout, dans la Casa Benfica genevoise, rappelle ce lien de sang: les innombrables photos et fanions aux murs, la statue de l'aigle, symbole du club, une boutique officielle et même les sets de table.

Frederico Ribeiro est président du Sport Genève Benfica depuis 2021. image: watson

«Ce sont des architectes du Benfica à Lisbonne qui ont dessiné les plans du restaurant et qui sont venus superviser les travaux», précise Frederico Ribeiro. A l'image de McDonald's, par exemple, le club lisboète fonctionne avec un système de franchises. Le Sport Genève Benfica – fondé au début des années 1990 – et son restaurant forment l'une des plus de 200 à travers le monde.

La Suisse, l'Allemagne, le Portugal bien sûr, mais aussi le Canada: Benfica est représenté dans plusieurs pays grâce à ses fans immigrés, devenus de véritables ambassadeurs. Comme Frederico Ribeiro et ses collègues à Genève. En Romandie, deux autres entités existent: l'équipe de foot Sport Lausanne Benfica et la Casa Benfica à Romont.

Bretelles retendues et bière spéciale

Toutes ces antennes sont contrôlées par le pouvoir central à Lisbonne. Et les Aigles, soucieux de leur image, ont le regard de plus en plus perçant. «Si on fait quelque chose qui déplaît au Benfica, on peut être certain de recevoir un message dans l'heure qui suit», témoigne Frederico Ribeiro. Avec les réseaux sociaux, le flicage est devenu plus facile.

«Par exemple, cet été, on a créé, de notre propre initiative, une mascotte qui encourage nos joueurs pendant les matchs. Ils ont vu ça à Lisbonne et nous ont écrit pour nous demander, la prochaine fois, de passer par eux pour obtenir leur accord.»

Le Benfica veut avoir la situation entre ses serres. Et serre les vis. Même celles du bar. «C'est lui qui nous a imposé la couleur noire du comptoir», explique le président de la section genevoise. D'autres exemples? L'impossibilité de servir une très célèbre bière portugaise, qui est la grande concurrente du sponsor de la ligue.

Le restaurant de la Casa Benfica, à Genève. image: watson

Ou encore le changement de politique par rapport à l'utilisation du logo du club. Jusqu'à cette année, les filiales du Benfica utilisaient le même que leur grand frère. Elles ont désormais l'obligation d'employer un emblème légèrement différent, avec l'ajout d'un symbole qui les distingue (dans le cas de Genève, il s'agit du jet d'eau stylisé).

Ce contrôle accru des Lisboètes sur leurs fans-ambassadeurs s'inscrit dans la tendance des grands clubs à vouloir outrepasser leur condition de simple équipe de football pour devenir une véritable marque, qui diversifie ses activités (restauration, camps pour les enfants ou encore vêtements). Et ça passe forcément par l'image.

La visite d'une star et le plaisir des jeunes

Mais, heureusement, le Benfica n'est pas que l'œil de Lisbonne, ni ses employés un KGB 2.0 pour ses satellites. Le club est reconnaissant du travail de ses ambassadeurs à l'étranger. Une preuve: la venue en personne, pour l'inauguration officielle de la Casa Benfica à Genève cet été, du président des Aigles et ex-joueur légendaire Rui Costa.

Rui Costa (à droite), président du Benfica Lisbonne, lors de l'inauguration du local genevois. image: dr

Les Lisboètes n'aident pas financièrement leurs petits frères, mais ils leur laissent exploiter la marque gratuitement.

Et tous les membres encartés des casas et clubs reliés à Benfica bénéficient d'un accès facilité aux billets de matchs (par exemple, ceux de Ligue des champions), de rabais sur ces tickets et tous les articles des boutiques. «On est parfois aussi invité en VIP aux matchs à Lisbonne», complète Frederico Ribeiro. Plusieurs tournois «inter-benfiquistes» ont également été organisés.

Au bout du Léman, Frederico Ribeiro s'évertue à représenter son club de cœur à travers des actes et des valeurs. «On essaie d'encadrer et de développer le plus possible notre mouvement juniors, histoire que les enfants prennent du plaisir à jouer au foot chez nous», s'enthousiasme celui qui est président du Sport Genève Benfica depuis trois ans. Le club compte actuellement deux équipes de jeunes, les E (9-10 ans) et les A (17-19 ans).

Les membres de la Casa Benfica de Genève et du Sport Genève Benfica bénéficient de rabais sur les articles de la boutique. image: watson

Depuis cette saison, il aligne à nouveau une équipe adulte, en cinquième ligue.

«On s'est rendu compte que c'était quand même important d'avoir une équipe fanion pour nous représenter. On serait heureux si on arrivait à monter en troisième ligue» Frederico Ribeiro

«Nous ne voulons pas être sectaires »

Mais c'est aussi et surtout hors des terrains que Frederico Ribeiro veut faire voler les Aigles haut. Et pour y arriver, il a la chance de pouvoir compter sur ce nouveau nid douillet. La Casa Benfica, rue de Vermont 9A à Genève, a ouvert ses portes en octobre 2022. Avec son restaurant –tenus par des privés – ouvert six jours sur sept, qui y sert des spécialités portugaises, elle est un véritable lieu de rencontres.

Pour les jeunes, avec une salle de jeux. Pour la diaspora lusitanienne aussi, bien sûr, mais pas que. D'ailleurs, le président prône l'ouverture, aussi bien dans le club qu'à la Casa.

«Ces lieux doivent nous permettre de nous réunir, tous, peu importe d'où viennent les gens. Je ne veux pas d'endroits sectaires» Frederico Ribeiro

La preuve? Un fan du FC Porto, l'autre grand rival, vient régulièrement voir les matchs à la TV à la Casa Benfica vêtu de son maillot. «Un vieux supporter du Benfica m'a demandé de lui interdire l'entrée, mais j'ai refusé. Moi, je m'en fiche. Il faut arrêter avec cet esprit de clocher archaïque!», tranche Frederico Ribeiro.

L'aigle veille sur la Casa Benfica. image: watson

D'ailleurs, il est prêt à accueillir littéralement tous les Portugais de Suisse: il a proposé au consulat d'aménager l'arrière-salle de la Casa Benfica en bureau pour y recevoir les gens qui viennent faire leurs papiers. «Mais le consulat a refusé, en argumentant que cet endroit n'est pas neutre». Même les stores verts n'ont rien pu y faire.

Frederico Ribeiro et ses amis espèrent désormais accueillir prochainement un autre visiteur: Zeki Amdouni. L'attaquant genevois de la Nati a rejoint les Aigles cet été, en prêt de Burnley. A vol d'oiseau, Genève et Lisbonne n'ont jamais été aussi proches.