Vous savez très bien comment ça va finir

Avant le match d'ouverture de l'Euro 2024 à Munich vendredi, un fan écossais cachait quelque chose sous son kilt à la TV...

David Digili / t-online

L'Euro en Allemagne n'avait pas encore commencé qu'il connaissait déjà un moment cocasse vendredi. Pour ne pas dire gênant... Ses protagonistes? Des fans écossais entourant le journaliste du média allemand Welt Steffen Schwarzkopf.

La scène: Schwarzkopf fait un reportage vendredi à midi en direct à la TV en plein milieu de la Marienplatz à Munich, avant le match d'ouverture entre l'Allemagne et l'Ecosse. Le journaliste évoque la tenue traditionnelle des supporters écossais qui l'entourent, le kilt (cette jupe à carreaux pour hommes).

Le petit groupe de fans très festifs, déjà bien dans l'ambiance, perturbe – gentiment – de plus en plus la présentation du journaliste. Ils lui collent des autocollants sur sa chemise et même sur sa tête. L'homme de TV prend cela avec humour, mais il est ensuite complètement étouffé par ses interlocuteurs. A tel point que, malgré son micro, on ne peut plus entendre que des bribes de ses paroles.

C'est alors qu'intervient le moment culte: Schwarzkopf désigne un supporter écossais combinant le maillot de l'Allemagne et un kilt. La caméra zoome sur la jupe et, à ce moment précis, un autre membre du groupe saisit le vêtement et le soulève. Fidèle à la tradition, son compère ne porte... rien sous son kilt!

La scène en vidéo 📺

Pour éviter de s'attarder sur les parties intimes du joyeux Britannique, la caméra se tourne immédiatement vers Steffen Schwarzkopf, qui peine à retenir son rire. En bon professionnel, le journaliste parvient toutefois à reprendre le fil et mener à bien son reportage. Il a réagi plus tard avec humour sur les réseaux sociaux, en écrivant sur X: «J'aime mon travail».

Dans la soirée, les footballeurs écossais se sont montrés nettement moins audacieux que leurs fans à kilt. Etouffés par une Mannschaft impressionnante, ils n'ont adressé aucun tir sur la cage allemande et se sont inclinés lourdement 5-1.