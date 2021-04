Le Bayern s'offre le coach le plus cher de l'histoire

Julian Nagelsmann est Allemand. Il a 33 ans. Il est né le 23 juillet 1987 à Landsberg am Lech, en Bavière.

Il n'a jamais été footballeur professionnel, et a arrêté sa modeste carrière de joueur amateur en 2008.

Nagelsmann vit dans la foulée sa première expérience sur un banc, chez les jeunes d'Augsburg. Il coache ensuite les juniors d'Hoffenheim jusqu'en 2016. Il prend les rênes de l'équipe première jusqu'en 2019. Le Bavarois entraîne ensuite Leipzig durant deux saisons (2019-2020 et 2020-2021). Lors de l'exercice 2019-2020, il mène le club est-allemand en demi-finale de la Champions League (défaite contre le PSG 3-0) et à la 3e place de la Bundesliga.