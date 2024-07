Dani Olmo est l'auteur du but de l'ouverture du score contre l'Allemagne. image: Keystone

La Roja remporte un quart de finale marqué par une polémique

L’équipe d’Espagne s’est qualifiée vendredi pour les demi-finales du Championnat d’Europe des nations après sa victoire contre l’Allemagne sur le score de deux buts à un. Le match, particulièrement haché, a été marqué par une polémique autour de l’arbitrage.

Ce premier quart de finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Allemagne avait des airs de finale. On s'attendait à un jeu de qualité, mais la dureté a d'abord pris le dessus lors des premiers duels et une polémique a très vite éclaté.

Toni Kroos a blessé le jeune Pedri, 21 ans, dans un choc violent. Le Barcelonais a dû quitter ses partenaires à la huitième minute, remplacé par Dani Olmo. Selon les informations d'RMC Sport, il souffre d'une entorse. On ne devrait plus le revoir dans cet Euro.

Mais Kroos ne s'est pas arrêté là et a été l'auteur d'une semelle sur un autre Catalan, Lamine Yamal, quelques instants plus tard.

Ces excès d'engagement auraient pu coûter à l'ancien joueur du Real Madrid sa place sur le terrain, mais l'arbitre de la rencontre, Monsieur Anthony Taylor, n'a pas daigné sortir de carton à l'encontre du milieu de la Mannschaft. Ceci a provoqué la fureur des supporters espagnols et l'indignation chez certains observateurs.

Malgré la perte de Pedri dès les premières minutes du match, l'Espagne s'est procurée les actions les plus franches de la première mi-temps et a ouvert le score par l'intermédiaire de Dani Olmo au retour des vestiaires (51e). L'Allemagne n'a rien lâché et a égalisé en puisant dans ses réserves, sur un but de Florian Wirtz à la 89e minute. Direction les prolongations donc, alors que huit joueurs étaient déjà avertis, dont Toni Kroos, qui a reçu un jaune suite à une faute sur Dani Olmo en deuxième période. L'Allemand s'était déjà distingué contre ce joueur en fin de première mi-temps, mais là encore, Monsieur Taylor n'avait pas souhaité lui attribuer une biscotte.

Cet Espagne-Allemagne s'est finalement joué à la 119e minute, lorsque Mikel Merino a donné la victoire 2-1 à la Roja. Son équipe affrontera en demi-finale le vainqueur de Portugal-France. L'Allemagne n'avait jamais perdu un quart de finale à l'Euro. Elle est éliminée de son championnat d'Europe. Toni Kroos, lui, est à la retraite. Alors qu'un pénalty aurait pu être sifflé en faveur des Allemands, sur une main espagnole, ce match a, à n'en pas douter, été marqué par les décisions de l'arbitre anglais de la rencontre.