Dani Carvajal sera absent des terrains pendant plusieurs mois. image: getty

Cette star du Real Madrid s'est blessée: les images sont glaçantes

Le latéral madrilène, Dani Carvajal, s'est gravement blessé lors du succès 2-0 des siens contre Villarreal, au Bernabeu ce samedi.

Dani Carvajal donne tout sur un terrain, même lorsque son équipe mène 2-0 et qu'il ne reste que quelques secondes à jouer. Or sa tentative de dégagement, sans fioriture et avec beaucoup d'engagement, lui a coûté cher, samedi soir à la 94e minute du match face à Villarreal.

Sous la pression d'un adversaire venu le contrer, Carvajal n'a pas seulement frappé dans le vide. Son genou droit a cédé. Les images témoignent d'une hyperextension et font froid dans le dos.

Sa blessure en vidéo Vidéo: extern / rest

C'est encore plus parlant en image image: x

Au sol, Dani Carvajal a immédiatement hurlé de douleur. Ses coéquipiers sont venus le rassurer et ont demandé au staff médical de se presser. Le joueur a ensuite tenté de quitter la pelouse en marchant, mais son genou, trop élastique et flottant dans tous les sens, l'a conduit à se rasseoir. Carvajal, âgé de 32 ans, a finalement été évacué sur civière juste avant le coup de sifflet final. Il a passé des examens à Madrid dans la nuit de samedi à dimanche.

Sa détresse et ses cris Vidéo: twitter

Il ne faisait aucun doute que le vice-capitaine du Real Madrid a subi une grave blessure. Le verdict est tombé dimanche matin, lorsque le défenseur a communiqué lui-même le diagnostic: rupture des ligaments croisés. «Une grave blessure aux ligaments croisés a été confirmée, je vais devoir subir une intervention chirurgicale et être indisponible pendant quelques mois. J'ai hâte de commencer ma convalescence et de revenir comme une bête», a écrit le joueur.

Dani Carvajal est toujours en course pour le Ballon d'or, après ses succès la saison dernière avec le Real Madrid et l'équipe d'Espagne. Il a remporté en 2023/2024 la Liga, la Ligue des champions, la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe de l'UEFA et le Championnat d'Europe des nations. Sa grave blessure attendrira-t-elle le jury? Rien n'est moins sûr...

(roc)