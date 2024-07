Cristiano Ronaldo n’a toujours pas marqué en quatre matchs de l'Euro 2024. image: Keystone

En larmes, Cristiano Ronaldo est passé par toutes les émotions

Le Portugais avait l’occasion d'ouvrir le score sur pénalty et pouvait envoyer son pays en quart de finale de l'Euro. Il a échoué et n’est pas parvenu à contenir ses larmes. Après un 0-0 à l'issue du temps réglementaire, Cristiano Ronaldo est revenu à la charge et a transformé son tir au but. Le Portugal s'est finalement imposé après une succession d'exploits de Diogo Costa.

Titulaire depuis le début du Championnat d’Europe des nations, Cristiano Ronaldo n’a toujours pas marqué en quatre matchs en Allemagne. Le Portugais avait pourtant une belle occasion de faire trembler les filets lundi contre la Slovénie, face à un gardien qu’il a martyrisé durant toute sa carrière.

Le quintuple Ballon d’or a en effet passé trois triplés à Jan Oblak, le portier de l’Atlético de Madrid: deux lorsqu’il portait les couleurs du Real, dont un en demi-finale de la Ligue des champions, et un autre avec la Juventus, toujours en C1.

Mais Ronaldo vieillit et Oblak est un gardien de classe mondiale, sans doute l’un des meilleurs de cet Euro. C’est ainsi qu’il a repoussé des poings un coup-franc hasardeux de la star portugaise à la 55e minute, et qu’avec sa défense, il a frustré un joueur qui a désormais le plus frappé au but depuis le début de la compétition, d'après Opta. Durant cette partie, Ronaldo a vendangé de nombreux coups de pied arrêtés, que le Portugal aurait pu jouer autrement.

Jamais un joueur n’avait tenté autant de coups francs directs dans un match de l’Euro ou du Mondial depuis le Roumain Gheorghe Hagi en 1994, précise le statisticien.

La Slovénie - qui n’avait concédé que deux buts dans cet Euro avant son huitième de finale contre le Portugal - a continué sur sa lancée et a prouvé qu’elle était difficilement manoeuvrable. CR7, parfaitement lancé dans la profondeur, a ainsi manqué son duel contre Oblak à la 89e minute, alors qu’il se présentait seul face au gardien.

Il était écrit que ce match irait en prolongations, mais personne ne se doutait que Ronaldo manquerait un pénalty décisif à la 105e minute, et qu'il serait effondré, en larmes, au changement de côté. La suite de la rencontre est de l'ordre de l'irréel.

Sur une bourde de Pepe, les Slovènes ont bien failli surprendre le Portugal dans les dernières minutes des prolongations. Mais Diogo Costa, abandonné par sa défense, a préservé le 0-0 en détournant la frappe de Sesko.

Le gardien portugais venait de s'échauffer. Il était ensuite en feu lors de la séance de tirs au but. C'est simple, il a stoppé l'ensemble des frappes slovènes. Ronaldo, lui, a transformé son tir, le premier des Lusitaniens. Ses coéquipiers ont fait de même. Tous les Portugais ont ainsi trompé Jan Oblak, qui était jusqu'alors le héros du match.

Les Lusitaniens s'imposent 3-0 dans cette séance et retrouveront la France en quart de finale, vendredi à 21h. Les deux nations se rencontrent à nouveau huit ans après cette finale de l'Euro 2016, remportée 1-0 par le Portugal au Stade de France. Cristiano Ronaldo n'est pas passé loin de la correctionnelle et peut remercier ses coéquipiers. Il est qualifié, tant pis s'il n'est pas devenu le plus vieux buteur de la compétition ce lundi soir. L'essentiel est ailleurs.

(roc)