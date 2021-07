Sport

Football

Super League: Young Boys et le FC Bâle en favoris



Super League: le FC Bâle mieux armé pour taquiner Young Boys

La nouvelle saison de première division suisse commencera samedi. Bernois et Bâlois de détachent du peloton. Leur duel pour le titre devrait être plus serré que l'année passée.

Les Young Boys réussiront-ils la passe de cinq? Titrés depuis 2018, les Bernois n'abordent pas la nouvelle saison de la Super League, qui débute ce samedi, avec les mêmes assurances que lors des exercices précédents. La saison passée, ils ont été couronnés en avril déjà (!), avec au final 31 points d'avance sur leur dauphin, le FC Bâle...

Les footballeurs de la capitale joueront jusqu'à la fin de l'année 2021 sans leurs deux leaders, le capitaine Fabian Lustenberger et le buteur Jean-Pierre Nsame, qui doivent soigner chacun une blessure au tendon d'Achille.

Un nouveau coach

Les Bernois seront dirigés par un nouvel entraîneur: David Wagner. Très proche de Jürgen Klopp, le Germano-Américain sort de deux expériences bien traumatisantes à Huddersfield en Angleterre et à Schalke 04 en Allemagne. Il succède à Gerardo Seoane, parti à Leverkusen. Faire aussi bien que le Lucernois sera difficile: il a mené YB au titre national trois fois de suite.

Le 0-0 concédé mercredi en Slovaquie face au Slovan Bratislava dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des Champions a souligné les limites actuelles du quadruple champion de Suisse en titre.

A Bratislava, David Wagner a composé sans les deux nouvelles recrues, l'international M21 Alexandre Jankewitz et l'attaquant français Wilfried Kanga, qui pourraient s'affirmer comme deux véritables renforts. En revanche, les Bernois risquent de perdre ces prochains jours Christian Fassnacht, qui suscite l'intérêt de Mayence notamment.

Le pari Esposito

Malgré une offre ferme de l'Olympiakos, Pajtim Kasami est, pour sa part, resté fidèle au FC Bâle. Le champion du monde M17 est convaincu que cette année sera la bonne pour le FCB. Nouvel homme fort du club, David Degen a eu l'intelligence de maintenir Patrick Rahmen à la tête de la première équipe. Le successeur de Ciriaco Sforza a très vite ramené la paix dans son vestiaire.

Par ailleurs, David Degen a fait le pari de miser sur l'un des grands espoirs du football italien avec le prêt par l'Inter Milan de l'attaquant de 19 ans Sebastiano Esposito. Lancé en Ligue des Champions et en Série A à seulement 17 ans, il doit toutefois faire oublier sur les bords du Rhin des expériences en demi-teinte la saison dernière en Série B à Ferrare et à Venise.

Un FC Lucerne prometteur

Détenteur de la Coupe de Suisse, le FC Lucerne a fait le choix inverse du FC Bâle. Avec Holger Badstuber (32 ans) et Christian Gentner (25 ans), Fabio Celestini pourra compter sur deux joueurs d'expérience qui ont livré au total plus de 600 matchs en Bundesliga.

L'entraîneur vaudois retrouvera également Samuele Campo qui fut son maître à jouer à Lausanne. Les Lucernois ont vraiment les moyens de s'affirmer comme la troisième force de la Super League.

Incertitudes en Romandie et au Tessin

Le trio romand nourrit sans doute la même ambition. A la vielle des trois coups du championnat, pas facile de faire un pronostic sur le Servette FC, le Lausanne-Sport et le FC Sion.

Troisième la saison dernière, le Servette FC sera-t-il en mesure d'obtenir une troisième fois de suite un classement flatteur qui n'est pas conforme à la réalité de son budget? A Lausanne, les retours à Nice – club phare d'Ineos – de Lucas Da Cunha et d'Evann Guessand ne vont-ils pas affaiblir l'équipe désormais dirigée par Ilija Borenovic?

Du côté de Sion, la seule présence de Gelson Fernandes, intronisé désormais comme le grand sage du club, permettra-t-elle d'amener de la stabilité? L'ancien international suisse devra (re)donner une âme à son club de cœur, très près de la relégation la saison passée.

A Lugano, l'entraîneur brésilien Abel Braga s'apprête, à 68 ans, à relever l'un des défis les plus périlleux de sa longue carrière: remettre le club tessinois sur le droit chemin après l'épisode tragi-comique de son vrai-faux rachat par des investisseurs peu scrupuleux.

Nostalgie à Zurich

Comme YB et Lugano, les deux clubs zurichois entameront ce championnat avec un nouvel entraîneur. L'Allemand André Breitenreiter débarque au FC Zurich – pour la dernière fois champion national en 2009 – au sein d'une équipe qui a perdu des forces avec les départs de Marco Schönbächler, Toni Domgjoni et Benjamin Kololli.

Non-reconduit à Lausanne malgré son désir affirmé de poursuivre une aventure qui restera belle, Giorgio Contini a rebondi à Grasshopper. En mains chinoises, le «Rekordmeister» aux 27 titres n'est plus que le club ferme de Wolverhampton. Mais ses dirigeants affirment que les Sauterelles, néo-promues en Super League, vont retrouver très vite leur lustre d'antan.

Pourtant, GC risque de souffrir d'un manque d'ancrage local. Mais cette problématique poursuit pratiquement tous les autres clubs de la Super League. Les effets pervers de l'arrêt Bosman – qui a permis dès la saison 1996/1997 aux clubs européens de ne plus avoir de quotas restrictifs pour engager des joueurs étrangers – ont, au fil des années, dénaturé un championnat dont le niveau contraste de plus en plus avec celui de son équipe nationale. (ats/yog)

