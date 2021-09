Sport

Football

Super League: match nul 1-1 entre Servette et Lausanne



image: keystone

Servette-LS: des community managers plus inspirés que les joueurs

Le Servette FC et le Lausanne-Sport ont fait match nul 1-1 samedi soir lors de la 8e journée de Super League, au terme d'un match fade. Pourtant, les responsables des réseaux sociaux des deux clubs avaient lancé les hostilités, avec humour.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Le spectacle n'a pas été au rendez-vous samedi soir au Stade de Genève. Servette et Lausanne s'y sont quittés sur un match nul 1-1, qui n'arrange aucune des deux équipes au classement.

𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛



Malgré la grande domination servettienne, il n'y aura pas de vainqueur dans le #DerbyDuLac !



Merci aux supporters pour cette ambiance de folie ♥️ pic.twitter.com/VkcScnABvR — Servette FC (@ServetteFC) September 25, 2021

Les Genevois restent quatrièmes, à trois points du leader Bâle. De son côté, Lausanne est toujours lanterne rouge. Les Vaudois n'ont pas encore gagné le moindre match depuis le début de la saison.

Le classement au soir du 25 septembre source: rts

Seule consolation pour le LS: il a réussi à éviter une deuxième déroute de suite après la claque de mercredi à domicile contre Young Boys (1-6).

Un LS très frileux

Mais la troupe d'Ililja Borenovic n'a quasiment rien montré sur la pelouse servettienne. Elle a égalisé contre le cours du jeu juste avant la mi-temps grâce à un pénalty de Stjepan Kukuruzovic. Auparavant, Miroslav Stevanovic avait ouvert le score à la 32e de la tête.

Servette, plus inspiré dans le jeu et qui s'est créé davantage d'occasions, aurait mérité la victoire. Toutefois, les hommes d'Alain Geiger ont manqué de tranchant devant le but adverse. Et aussi d'un peu de chance: la magnifique frappe enroulée de Kastriot Imeri a trouvé l'angle des buts de Diaw à la 57e.

Bataille des réseaux sociaux

Au final, ce sont les community managers des deux clubs qui se sont montrés les plus créatifs dans ce premier derby du Léman de la saison. Ils ont fait monter la tension sur les réseaux sociaux, avec un certain humour. C'est Servette qui avait lancé les hostilités jeudi, avec une première publication.

Le lancement des hostilités 𝐕𝐄𝐍𝐔𝐒 𝐃𝐄 𝐋’𝐄𝐀𝐔… 🤿



𝟏/𝟐 pic.twitter.com/J0TEGQqbb8 — Servette FC (@ServetteFC) September 23, 2021

Le LS a réagi tôt samedi matin, jour de match.

Les Genevois en ont remis une petite couche juste après, avec la suite de leur premier post.

La suite côté servettien ... 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐄𝐍𝐅𝐋𝐀𝐌𝐌𝐄𝐑 𝐋𝐄 𝐋𝐀𝐂 ! 🔥



Jour de match pour les Servettiens qui accueillent le FC @lausanne_sport au Stade de Genève pour le #DerbyDuLac ⚔️ 🇱🇻



⏱ Coup d'envoi 20h30

🍻🎧 Ouverture des portes 19h00



𝟐/𝟐#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/ZrxbTTgKhP — Servette FC (@ServetteFC) September 25, 2021

A défaut de booster les joueurs, ces publications auront peut-être eu le mérite d'attirer une jolie affluence au Stade de Genève. Ce derby s'est joué devant 11'225 spectateurs. (yog/ats)

La prof de yoga vaudoise qui a le plus beau bureau du monde 1 / 7 La prof de yoga vaudoise qui a le plus beau bureau du monde