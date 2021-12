Victime de problèmes cardiaques, Kun Agüero met fin à sa carrière

GC et Zurich cartonnent, mais aucune pub sur leur maillot. Pourquoi?

Pour beaucoup, Kun Agüero restera l'homme d'un but, celui inscrit en 2012 lors du dernier match de championnat anglais face à QPR . Cette année-là, City était à la lutte avec Manchester United pour le titre. L'Argentin avait offert le trophée aux Citizens en marquant en toute fin de match.

L'attaquant argentin de Barcelone a annoncé la fin de sa carrière ce mercredi après-midi lors d'une conférence de presse. En cause: une arythmie cardiaque.

Le New York City FC, petit frère de Manchester City, a remporté samedi la MLS (Major League Soccer) en battant les Portland Timbers, chez eux, aux tirs au but. Retour sur cette finale au scénario fou, mais aussi sur la situation du soccer, à cinq ans de la Coupe du monde 2026 qui se déroulera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Un scénario de dingue samedi soir à Portland, au Providence Park, l'antre mythique des Timbers. Au programme: la finale de la MLS, la Major League Soccer (le championnat de football nord-américain).