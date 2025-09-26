Le président de la Fifa, Gianni Infantino, et le chef des arbitres, Pierluigi Collina (en médaillon) développent un projet concernant les penalties. image: keystone/getty

La Fifa prépare une révolution des penalties et ça va plaire aux gardiens

L'instance mondiale du football envisage de modifier un point crucial de la règle des penalties. Si cette réforme entre en vigueur, les tireurs trembleront encore plus.

Le football mondial pourrait être sur le point de connaître l’un de ses plus grands changements réglementaires depuis des années. Selon le projet de la Fifa, l'instance mondiale qui gouverne ce sport, les penalties ne seraient désormais exécutés qu’en une seule tentative. Dès que le tireur rate son essai – frappe hors du cadre ou arrêt du gardien –, il y aurait aussitôt un renvoi aux six mètres. Peu importe où le ballon a rebondi.

En clair: le tireur – ou l'un de ses coéquipiers – ne pourrait plus reprendre le ballon après que celui-ci a été renvoyé par le gardien, et ainsi tenter de marquer dans un second temps. Actuellement, les joueurs, placés en dehors de la surface au moment du tir, peuvent toucher le ballon qui est renvoyé et ainsi poursuivre l'action. Cela ne serait donc plus possible avec la nouvelle règle.

Avec la nouvelle règle sur les penalties, poursuivre le jeu après un arrêt du gardien ne serait plus possible. Image: keystone

Reste à déterminer ce qu’il adviendrait si le ballon revenait dans le jeu après avoir touché poteau ou transversale sans contact du gardien. Actuellement, dans ce cas précis, le tireur (seulement lui) n’a déjà pas le droit de rejouer.

«Ce serait une bénédiction pour les gardiens»

Derrière cette initiative se trouve Pierluigi Collina, patron des arbitres de la Fifa. Son objectif: rééquilibrer les chances entre tireurs et gardiens. Dans un entretien accordé il y a quelques mois au quotidien italien La Repubblica, l'ancien arbitre légendaire (65 ans) dévoilait déjà son idée et déclarait:

«Ce serait une bénédiction pour les gardiens, pour qui il est déjà très difficile d’arrêter un penalty»

Sur penalty, Pierluigi Collina veut donner davantage de chances aux gardiens. Image: keystone

Le Transalpin a aussi pointé le chaos dans la surface lors des penalties:

«Ça éliminerait également le spectacle auquel nous assistons avant qu'un penalty ne soit tiré, avec tout le monde qui se rassemble autour de la surface. Ça ressemble à des chevaux au départ du Palio de Sienne (une course hippique traditionnelle italienne avec des jockeys).»

Désormais, sept mois après avoir dévoilé son idée dans les médias, Collina aurait déjà trouvé un accord de principe avec le président de la Fifa, Gianni Infantino. Mais pour qu’une telle règle entre en vigueur, il faut encore le feu vert de l’International Football Association Board (IFAB), les «gardiens des lois du jeu». Ce comité est le seul habilité à valider des modifications officielles du règlement.

Si l’IFAB valide la proposition, la nouvelle règle pourrait s’appliquer dès la saison 2026-2027. Cela signifierait que la Coupe du monde 2026, organisée au Canada, au Mexique et aux États-Unis (du 11 juin au 19 juillet), serait le dernier grand tournoi disputé avec les traditionnels penalties après lesquels le jeu peut continuer. (riz/yog/t-online)