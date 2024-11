Madeleine Boll pose avec «Maddli».

«Je suis touchée que la mascotte de l'Euro 2025 me représente»

Elle est enfin dévoilée, et elle est toute choupi. La mascotte de l'Euro 2025 se présente sous la forme d'un chiot Saint-Bernard. Mais surtout, elle est un hommage à la Valaisanne Madeleine Boll, pionnière du foot féminin suisse. Sa réaction à chaud.

Ils ont choisi un design bien sage, et qui rassemble.

La mascotte de l’Euro 2025 de football féminin, qui aura lieu en Suisse, est un chiot Saint-Bernard prénommé Maddli. Petites marques particulières: Maddli a de longs cils, et des yeux qui lui sortent de la tête (mais de façon trop chou). Elle a aussi des mèches rebelles comme Titeuf. Elle a été présentée officiellement ce vendredi à Genève.

Chien d’avalanche, le Saint-Bernard est reconnu pour son courage dans des situations périlleuses et aussi pour la douceur de son caractère. «L’énergie, la passion et l’amour du football que l’on perçoit avec Maddli illustrent parfaitement l’esprit de cet Euro et de notre beau pays», se félicite Lara Dickenmann, l’ambassadrice du tournoi et sans doute la plus grande joueuse de l’histoire du football suisse.

«Ce choix me parle»

Ce nom de Maddli est un hommage à Madeleine Boll, la pionnière du football féminin en Suisse. La Valaisanne avait été la première femme à prendre une licence en 1964 avant de partir jouer en Italie.

Ça joue déjà! Madeleine Boll challenge Maddli, la mascotte du prochain tournoi de football féminin de l'UEFA EURO 2025. Keystone

Nous l'avons contactée pour recueillir ses ressentis à chaud. Selon ses mots, ce choix de mascotte la touche profondément. «Pour commencer, le Saint-Bernard représente le Valais, région que je connais bien. Il se trouve en outre que le prieur en haut du col est un ami, donc c'est doublement symbolique», sourit-elle.

De plus, la pionnière partage avec le héros des montagnes de profondes valeurs altruistes.

«Plus jeune, j'aimais dépanner les autres. On disait de moi que j'étais un vrai Saint-Bernard»

Enfin, et pour revenir sur le plan sportif, Madeleine Boll dit se reconnaitre dans le symbole rassembleur du Saint-Bernard. «En tant que capitaine d'équipe, je devais fédérer, soutenir, et me mettre au service des autres».

On se réjouit donc de voir Maddli à l'oeuvre!