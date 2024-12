Le jeune Youssoufa Moukoko a-t-il 20 ou 24 ans? Getty Images Europe

Scandale autour de l'âge d'une star du Borussia Dortmund

L'âge du plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga est régulièrement contesté. Or le «paternel» de Youssoufa Moukoko a avoué avoir établi de faux papiers et triché sur la date de naissance. Il dénonce également l'attitude du Borussia Dortmund, où le joueur est arrivé en 2016 à l'âge de 11 ans.

Niklas Helbling

Plus de «Sport»

Les discussions sur l'âge de l'international allemand Youssoufa Moukoko ne sont pas nouvelles. Or des révélations explosives viennent de relancer le débat. Elles sont à mettre au crédit de Joseph Moukoko, le prétendu paternel de l'attaquant de Dortmund, prêté à l'OGC Nice.

«Nous l'avons rajeuni de 4 ans» Joseph Moukoko dans un documentaire sur la chaîne ProSieben

L'homme n'est pas le père biologique de Youssoufa Moukoko. Il révèle avoir fait établir un faux document et s'est en réalité fait passer pour son géniteur. «J'ai obtenu un acte de naissance bidon à Yaoundé. Je suis allé à l'ambassade avec ça. Je lui ai obtenu un passeport et je l'ai ensuite emmené en Allemagne comme mon fils», explique Joseph Moukoko, qui ajoute: «Nous l'avons rajeuni de quatre ans».

En fait, Youssoufa Moukoko serait né le 19 juillet 2000 et non pas le 20 novembre 2004, comme indiqué sur ses documents officiels. Il aurait donc 24 ans, et non pas 20.

Joseph Moukoko n'est pas le père biologique de Youssoufa Moukoko. Image: www.imago-images.de

Le Camerounais de 73 ans ne l'a pas seulement affirmé au réalisateur du documentaire. Il a prêté serment devant Bild: «Conscient de la responsabilité pénale d’une fausse déclaration sous serment, je déclare que Youssoufa Moukoko n’est pas mon fils biologique, ni même celui de mon épouse, Marie Moukoko. Il n’est pas non plus né le 20 novembre 2004 à Yaoundé». Ce discours entre en contradiction avec une précédente déclaration sous serment. Il avait certifié tout le contraire en novembre 2022 devant un tribunal allemand.

Sur la base de cette nouvelle allocution, l'ensemble du dossier pourrait être rouvert. Si Moukoko avait effectivement quatre ans de plus, non seulement ses records de plus jeune joueur et de plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga seraient perdus, mais en plus, des titres et des distinctions seraient également menacés. Youssoufa Moukoko a par exemple remporté en 2018 le championnat allemand des moins de 17 ans, alors qu'il n'avait que 14 ans.

En outre, il ne serait plus sélectionné avec les moins de 21 allemands.

Youssoufa Moukoko est apparu pour la première fois en Bundesliga le lendemain de son 16e anniversaire. Le voici ici aux côtés d'Erling Haaland. Getty Images Europe

Mais ces récentes déclarations incriminent également le Borussia Dortmund. En effet, le club aurait été au courant de la malversation et aurait appris que l'homme n'est pas le père biologique de l'avant-centre. «Ils le savaient. Lars Ricken le savait», a expliqué Joseph Moukoko. Le directeur sportif Sebastian Kehl aurait lui aussi été averti de manière personnelle.

Lars Ricken est devenu il y a peu directeur général chargé du sportif du BVB. Or il a longtemps travaillé à la relève. D'abord en tant que coordinateur, puis à partir de 2021 à un poste de responsable des équipes de jeunes du Borussia Dortmund. L'embauche de Youssoufa Moukoko en 2016 correspond donc à son mandat.

Dans le documentaire, Joseph Moukoko mentionne également des contrats fictifs conclus avec le club. Il aurait ainsi été embauché comme analyste vidéo et recruteur, tandis que sa femme aurait été engagée par une agence de publicité travaillant pour Evonik, qui était alors le sponsor maillot du BVB.

«Nous n'avons pas travaillé. Nous avons reçu l'argent de cette manière» Joseph Moukoko

Rien que de la part du Borussia Dortmund, il s'agirait dans un premier temps d'un montant de 10'000 euros par mois, réajusté ensuite à 20'000 euros. Le club jaune et noir aurait conclu ces accords parce que Youssoufa Moukoko n'avait officiellement que 11 ans lorsqu'il quitta le FC St. Pauli pour Dortmund en juillet 2016. Il n'avait donc pas la capacité de signer un contrat.

Le Borussia Dortmund a qualifié cette déclaration de «totalement inexacte» auprès de Bild. Il avait déjà démenti en fin de semaine dernière les propos de Moukoko. «Le joueur et les parents biologiques identifiés par les documents susmentionnés nous ont déclaré, ainsi qu'à des tiers, dans le cas des parents, par le biais de déclarations sous serment dans le cadre de procédures judiciaires, que les informations ressortant des documents officiels susmentionnés sont exactes», peut-on lire dans le communiqué du club.

Moukoko compte déjà deux sélections en équipe d'Allemagne. Getty Images Europe

Le club se réfère ici à l'acte de naissance allemand que Joseph Moukoko a fait établir en février 2016 par un bureau d'arrondissement de Hambourg. Les autorités ont dû se fier à l'acte existant de Yaoundé. Une nouvelle évaluation va désormais avoir lieu.

Le BVB risque de subir un important préjudice si l'âge de Moukoko est corrigé, même s'il s'avère qu'il n'était pas au courant de la fraude. Le joueur dispose aujourd'hui d'une valeur de 18 millions d'euros. Or celle-ci serait revue à la baisse dans les grandes largeurs. Il est également peu probable que l'OGC Nice lève l'option d'achat fixée à 17 millions d'euros. Dans ce cas, Dortmund devra payer une année de plus le salaire du joueur estimé à 8,5 millions d'euros.

Moukoko lui-même ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Le documentaire diffusé sur ProSieben a toutefois montré qu'il n'était pas un cas isolé. La manipulation de l'âge serait une pratique courante dans de nombreux pays africains, pour augmenter la valeur des joueurs et toucher ainsi plus d'argent.