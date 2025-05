Le GC de Tomas Veron Lupi (à droite) a entamé une guerre psychologique contre Aarau. image: keystone/watson

GC a fait un sale coup au FC Aarau dans un hôtel avant le barrage

Zurichois et Argoviens s'affrontent dès ce mardi (20h30) dans le barrage de promotion/relégation. Les Sauterelles ont lancé une guerre psychologique avant cette double confrontation.

Sebastian Wendel / ch media

Deuxième de Challenge League, le FC Aarau défient GC (onzième de Super League) dans le barrage promotion/relégation. Les Argoviens rêvent de retrouver l'élite, qu'ils ont quittée en 2014.

Le match aller a lieu ce mardi (20h30) chez les Zurichois. Enfin, façon de parler: privés de leur stade du Letzigrund à cause d'un concert, ils reçoivent les Argoviens à... Lugano, à 200 km au sud de Zurich. Pour préparer au mieux ce duel, le FC Aarau a rejoint le Tessin dès lundi.

Les joueurs FC Aarau et leurs fans visent un retour en Super League. image: Keystone

Juste après ce match aller au Cornaredo, le bus des Argoviens ne repartira pas en direction d'Aarau. Sa destination? Le lac de Hallwil et l’hôtel Seerose à Meisterschwanden (AG). L’équipe y restera jusqu’à jeudi, veille du duel retour à domicile (20h30 au Brügglifeld). Objectif de cette mise au vert: échapper à l’agitation de la ville d'Aarau, où l'enthousiasme (et donc la pression) des fans est grand.

Les joueurs passeront toutefois la nuit de jeudi à vendredi chez eux. Mais les étrangers du FCA, logés dans des chambres de l’«Aarau West Hotel» à Oberentfelden, risquent bien d'avoir une surprise: le vendredi, quelques heures avant le match, ils pourraient croiser... leurs adversaires.

Car oui, en prévision d'un barrage contre le FC Aarau, GC a réservé l’établissement depuis longtemps comme hôtel de jour, pour s'y reposer et organiser les traditionnelles théories d'avant match. Fait piquant: cet hôtel est habituellement le quartier général du FC Aarau. Mais comme les Zurichois ont réservé des semaines à l’avance, le gérant – selon nos informations – a dû refuser la demande du club argovien de s'y installer.

L'«Aarau West Hotel», fief habituel du club argovien. image: tripadvisor.ch

Les vice-champions de Challenge League se sont donc rabattus sur un hôtel d'urgence, le «Bären» à Kölliken, propriété d'un ancien président du club.

Une annonce très tardive

Ce «vol d’hôtel» est un casse-tête de plus dans une préparation déjà extrêmement compliquée pour le FCA. Son adversaire pour ce barrage n'a été connu que jeudi soir n’a été connu que jeudi soir et GC a maintenu le mystère de son stade de repli jusqu’à vendredi matin (Yverdon et Winterthour avaient aussi été évoqués). La correction aurait voulu que les Sauterelles informent le FC Aarau de la fin de leur recherche de stade en même temps que la Swiss Football League. Soit jeudi à midi.

Mais Sandro Burki, directeur général du FCA, a dû appeler la direction de GC vendredi matin pour faire confirmer officiellement Lugano comme lieu du match, afin de ne pas l’apprendre en même temps que le grand public. D’après nos informations, GC disposait déjà depuis un certain temps d’un accord avec Lugano, mais a continué jusqu’au bout à explorer d’autres options plus proches de Zurich.

Le capitaine de GC Amir Abrashi a chauffé les fans du club jeudi après l'ultime journée de Super League, en vue du barrage. image: freshfocus

Les négligences et les jeux psychologiques de Grasshopper devraient aussi interpeller les responsables de la Swiss Football League. Il n’existe pas, dans le règlement, de clause imposant que les stades de remplacement soient communiqués plusieurs semaines à l’avance.

Pour facilité l'organisation et éviter ces déstabilisations avant les matchs, on peut imaginer que cette proposition de règle soit soumise au vote lors de la prochaine assemblée générale des clubs professionnels.

