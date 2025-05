Granit Xhaka (avec le micro) a lâché une phrase qui a électrisé le Parc Saint-Jacques, lors des adieux de son frère Taulant. image: Freshfocus

Cette phrase de Granit Xhaka enflamme Bâle

Présent aux adieux de son frère Taulant, samedi après la victoire du FC Bâle contre Lucerne (4-0), le capitaine de la Nati a lâché des mots qui font naître les espoirs les plus fous chez les fans rhénans.

Christoph Kieslich / ch media

C'est une scène particulière dans un moment non moins particulier: alors que 36 000 personnes font des adieux en fanfare à Taulant Xhaka – tout frais retraité du foot pro après ce dernier match contre Lucerne – dans le Parc Saint-Jacques, son frère Granit Xhaka entre sur le terrain aux côtés de leur père ainsi que de la femme et des enfants de Taulant.

Le capitaine de la Nati passe la haie formée d'employés du FCB et de la première équipe, et se voit aussitôt tendre le micro.

Granit Xhaka (avec le micro) est venu rendre hommage à son frère Taulant à l'issue de l'ultime match de ce dernier. Image: KEYSTONE

Il suffit alors d'une seule phrase, prononcée avec le geste d'un tribun populaire, pour déclencher une réaction extatique dans les gradins:

«Je peux vous dire une chose: un Xhaka s'en va, mais bientôt l'autre sera de retour!»

Tout ça alors que le FC Bâle a retrouvé la lumière cette saison et fêté son 21e titre de champion national, grâce en grande partie au revenant Xherdan Shaqiri. Ce dernier a notamment insufflé à l'équipe une nouvelle mentalité de gagnant. On comprend dès lors facilement que les fans rhénans soient électrisés par cette annonce puissante de Granit Xhaka.

Dirigeants pris au dépourvu

Granit Xhaka a quitté le FC Bâle le même été que Shaqiri, en 2012, à 19 ans. Il a rejoint le Borussia Mönchengladbach. Ce transfert, couplé aux indemnités reçues lors du passage de Xhaka de Mönchengladbach à Arsenal en 2016, a rapporté environ 20 millions de francs au FC Bâle.

Depuis deux ans, le capitaine de la Nati joue pour le Bayer Leverkusen, et il a écrit l'histoire du club en remportant le titre de champion d'Allemagne en 2024 (le premier) avec, en plus, un doublé cette année-là avec la Coupe. Après une nouvelle très bonne saison (Leverkusen a terminé 2e de Bundesliga), Xhaka est annoncé avec insistance du côté du Galatasaray Istanbul.

Et depuis ce samedi, à Bâle aussi. Du moins parmi les supporters. Les dirigeants du FCB donnent en revanche l'impression d'être plutôt pris au dépourvu. «C'est bien sûr un honneur qu'il dise cela», se réjouit le président David Degen, «mais il a un contrat jusqu'en 2028 et il est un pilier de Leverkusen. A l'heure actuelle, ce n'est pas un sujet».

On n'a pas encore oublié les petites escarmouches sur les réseaux sociaux que Granit Xhaka a eues avec la direction actuelle du club, déclenchées par la manière dont celle-ci a traité son frère. Degen précise:

«Nous n'avons encore jamais réfléchi à une telle éventualité»

Sans compter que le «bientôt» annoncé par Granit Xhaka est bien sûr une notion élastique.

Cette saison encore, Xhaka a été un pilier de Leverkusen (33 matchs de Bundesliga, deux buts et sept passes décisives). image: Keystone

Shaqiri enthousiaste mais prudent

A 32 ans, l'ex-milieu d'Arsenal est dans la force de l'âge et, vu de l'extérieur, il est plus proche d'un transfert au Real Madrid que d'un retour au FC Bâle. Son ancien entraîneur à Leverkusen, Xabi Alonso, désormais coach du Real (il a été officialisé ce dimanche), pourrait être tenté de faire venir à Madrid son ancien chef d'orchestre. D'autant plus que Luka Modric a annoncé cette semaine son départ de la «Maison blanche».

Xherdan Shaqiri, compagnon de route de Granit Xhaka depuis les juniors du FCB jusqu'à la première équipe et la Nati, a été immédiatement questionné sur un retour de son compère au Parc Saint-Jacques:

«Ce serait bien sûr un rêve pour beaucoup et pour moi aussi. Les anciens joueurs qui viennent de la région et qui ont beaucoup apporté au FC Bâle sont toujours les bienvenus.»

Reverra-t-on Xhaka et Shaqiri ensemble avec le maillot du FC Bâle? Image: KEYSTONE

«XS» nuance toutefois:

«Ce qui est sûr, c'est que la constellation doit correspondre et je ne sais pas ce que la direction du FCB est en train de faire en coulisses. Mais je me laisse volontiers surprendre. Laissons cela ouvert pour l'avenir»

Il est donc possible que ce «Un Xhaka s'en va, mais bientôt l'autre sera de retour!» doive être interprété avec plus de prudence que ne le souhaitent les fans bâlois. Affaire à suivre.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber