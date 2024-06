Ils mènent leur équipe à la baguette: Granit Xhaka (à gauche) et Toni Kroos. image: zvg

Granit Xhaka vs Toni Kroos, un duel de titans à l'Euro

Ils sont les métronomes de leur équipe et mènent la Suisse et l'Allemagne à la victoire. Pourtant, Granit Xhaka et Toni Kroos ont des influences différentes. Nous avons comparé ces deux joueurs qui viennent d'une autre planète.

Christian Brägger, francfort

La Suisse contre l'Allemagne. Ou David contre Goliath, du moins en temps normal. Il suffit en effet de s'intéresser aux derniers grands tournois pour comprendre que la Nati est loin d'être un nain. L'Allemagne, elle, a connu des difficultés ces dernières années. Elle a donc poussé un ouf de soulagement lorsque Toni Kroos a annoncé en février qu'il revenait en équipe nationale. Il avait fait ses adieux à sa sélection à l'issue du dernier Euro, et à l'époque, personne ne le regrettait. Du changement avait été demandé, sans qu'on s'aperçoive à quel point il était le moteur de la Mannschaft. Depuis son retour, le visage de l'Allemagne a bien changé. Désormais, tout un pays rêve de remporter le tournoi à la maison. Et en Suisse?

Cette seule phrase suffit à présenter la situation: il n’y a qu’un roi et il s'appelle Granit Xhaka. Comparons ces deux joueurs.

Les titres en carrière

Toni Kroos joue dans les meilleurs clubs depuis plus d'une décennie. Le milieu de 34 ans collectionne les trophées. C'est simple, il a tout gagné à l'exception du Championnat d'Europe des nations. Il a été champion du monde avec l'Allemagne en 2014, a remporté six fois la Ligue des champions (cinq titres avec le Real Madrid, un au Bayern) et la Coupe du monde des clubs. Il est triple champion d'Allemagne et détient quatre Liga à son palmarès. On ne compte même pas toutes les coupes nationales.

Granit Xhaka est venu, a vu et il a gagné. Cette saison, il a élevé le jeu du Bayer Leverkusen et a été la pièce maîtresse de Xabi Alonso. Résultat: une Bundesliga et une Coupe d'Allemagne. Le joueur de 31 ans dispose également de deux FA Cup avec Arsenal et de deux championnats de Suisse avec Bâle.

Xhaka peut aussi se targuer d'être champion du monde U17 avec la Suisse.

L'influence dans le jeu

On peut le tourner dans tous les sens, il en ressortira toujours que Granit Xhaka est le footballeur le plus influent et le plus marquant que la Nati ait connu. Il symbolise une époque où la Suisse a célébré des succès qui seront difficiles à reproduire à l'avenir. Depuis 2014, l'équipe nationale a non seulement participé à tous les grands tournois, mais elle a également toujours atteint les huitièmes de finale. Les Allemands ne peuvent pas en dire autant. Xhaka influence le jeu de la Nati dans le système de Murat Yakin, désormais similaire à celui de Leverkusen.

L'entraîneur et son capitaine échangent régulièrement des idées et le rôle de Xhaka ne se limite pas au terrain.

Il va sans dire que Toni Kroos a une grande influence sur l’Allemagne, car il est un vainqueur. Il a réintroduit ce gène dans l'équipe. Mais Kroos apporte surtout à la Mannschaft sécurité et stabilité par son aura et sa présence. Sa position est au centre du jeu. Comme Xhaka, il crée les connexions, vers l’avant et vers l’arrière. Le retour de Kroos en équipe nationale était également soumis à certaines conditions. Le joueur devait avoir le sentiment qu'il y avait une chance de remporter l'Euro en Allemagne cet été. C'est ce qu'a déclaré son entraîneur Julian Nagelsmann.

Kroos voulait des changements positifs et poussait pour que les bonnes mesures soient prises.

Xhaka est le capitaine de la Nati. Un leader aux 127 sélections. Si ses soutiens semblent parfois inhibés lorsqu'il est sur le terrain et que Denis Zakaria ou Remo Freuler ne s'épanouissent pas vraiment, il en va autrement avec Kroos. Robert Andrich et Ilkay Gündogan sont encore meilleurs en présence du vétéran allemand.

Le pied

Granit Xhaka est gaucher et peut tout faire avec. Jouer des passes millimétrées en profondeur ou plus courte dans de petits périmètres. Il peut être sollicité à tout moment et cela l'énerve quand le jeu ne passe pas par lui. Xhaka a une bonne frappe de balle, et il peut tout à fait marquer. Comme Kroos, il a besoin d'un contact permanent avec le cuir.

Toni Kroos est droitier et est également un leader au milieu de terrain. Avec lui, c'est toujours pareil. Le jeu doit passer par lui. Sa puissance de tir est formidable. Ses coups francs sont redoutables.

A cet égard, il est en avance sur Xhaka. Il en va de même pour les qualités d'anticipation.

Le jeu de passes et les statistiques

Les statistiques en disent toujours long. Au cours de chacune de ses dix saisons avec le Real Madrid, la précision des passes de Kroos dépassait les 92%. Et lors des deux dernières années, le pourcentage atteignait les 95%. Il a encore impressionné lors des deux premiers matchs de l'Allemagne à l'Euro. Contre la Hongrie, Toni Kroos a touché 145 ballons et effectué 124 passes. C'est le deuxième plus haut bilan pour un milieu de terrain dans un match du Championnat d'Europe des nations.

Face à l'Ecosse, son taux de réussite était supérieur à 99%, soit 101 passes réussies sur 102 tentées.

En Bundesliga, Xhaka a mené son équipe. Il est celui qui a délivré le plus de ballons. Sur 3'189 passes, 93% ont été réussies. Contre l'Ecosse, il était marqué par un homme, c'est pourquoi Xhaka n'a eu que 66 contacts avec le ballon. Il n'a effectué que 51 passes et seulement 41 sont arrivées à destination. C'était mieux contre la Hongrie, avec 99 touches de balle et un ratio de 76 passes réussies pour 85 tentées.

Les passes de 15 mètres peuvent être pressées, car on sait alors dans quelle direction le jeu va se poursuivre. Xhaka et Kroos sont des joueurs qui brisent délibérément ce pressing avec des passes courtes. En se jouant bas, ils demandent également aux adversaires de s'orienter vers eux. Toni Kroos est ici moins transparent que Granit Xhaka, car il a tendance à se replier sur l'aile gauche, quand le Suisse se rapproche de la défense centrale.

Lorsque l'Allemand voit une possibilité d'accélérer le jeu, il le fait. Le milieu de Leverkusen est un peu plus lent à cet égard, mais au final, tous deux font avancer le ballon.

Classe mondiale

Tout le monde reconnaît le talent de Granit Xhaka. Mais ce que l'on retient surtout, c'est sa volonté. Son acharnement pour arriver au sommet. Il a fallu du temps pour que l'on dise de lui qu'il était un joueur de classe mondiale. Cette progression est liée à un gain en maturité. Xhaka poursuit une formation pour devenir entraîneur et coach au SC Union Nettetal en cinquième division allemande. Il profite de cette expérience pour s'améliorer sur le terrain. Comme Kroos, il a également été déployé plus haut sur le terrain durant ses premières années. Mais ses qualités font de lui un véritable milieu défensif.

Toni Kroos est aujourd'hui glorifié. Mais à ses jeunes années, lorsqu'il ne voulait pas jouer dans la deuxième équipe du Bayern, et préférait Leverkusen en Bundesliga, il y avait aussi des critiques, notamment sur ses ambitions et sa volonté de performer. Avec le temps, il a compris qu'il devait fournir un travail assidu. Lorsque Kroos a quitté le Bayern dans une relative discorde, il l'a aussi fait pour des raisons financières.

Plus tard au Real, personne en Allemagne ne disait de lui qu'il était un joueur de classe mondiale. Il y avait toujours des critiques à l'encontre de son jeu. «Kroos n'a plus sa place dans ce football», a ainsi asséné l'ancien président du Bayern, Uli Hoeness, critique envers son manque de dynamise. Aujourd'hui, Matthias Sammer affirme, non sans raison, que Kroos pourrait être le meilleur joueur de l'Euro.

Famille et environnement

Pour Xhaka, la famille passe avant tout. Il y a son frère aîné Taulant et surtout son papa, Ragip, un leader carismatique. Granit est père de deux filles et il a épousé sa femme kosovare Leonita en 2017. Les deux se sont rencontrés grâce au football. Elle travaillait dans l'équipe administrative de Mönchengladbach et il y jouait au football. Une véritable histoire d'amour.

Kroos est originaire de RDA. Il est né à Greifswald en 1990, alors que la ville faisait encore partie de la République démocratique allemande. Il est également père de famille. Il a trois enfants et sa famille est l'une des raisons pour lesquelles il mettra un terme à sa carrière à 34 ans et en pleine forme après l'Euro. Il poursuivra cependant son engagement à travers sa propre fondation et le podcast «Einfach mal Luppen», qu'il publie avec son frère Felix.