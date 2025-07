Un «grand excès de vitesse» à l'origine de la mort de Diogo Jota

Alisha Lehmann est une Taylor Swift en shorts et crampons

Leur véhicule, une Lamborghini Huracan de location selon des médias portugais, a fait une «sortie de route» avant de prendre feu, avait précisé la garde civile au lendemain de l'accident. Diogo Jota, qui s'était marié une dizaine de jours avant l'accident avec sa compagne de longue date et mère de ses trois enfants, devait se rendre vers Liverpool en ferry depuis Santander, dans le nord de l'Espagne, quand il a eu son accident.

Le rapport d'expertise est toujours «en cours» et se penchera notamment sur «les marques laissées» par l'une des roues du véhicule. La garde civile a indiqué:

Les premiers résultats de l'enquête sur l'accident qui a causé la mort de Diogo Jota et de son frère la semaine dernière en Espagne sont connus. La garde civile évoque «un grand excès de vitesse».

Les autorités espagnoles ont diffusé les premiers détails de l'enquête sur l'accident de la route qui a provoqué la mort du footballeur portugais et de son frère, début juillet.

Une légende suisse de l'ultracyclisme partage sa mésaventure

Engagée en juin sur la mythique Race Across America, qu'elle avait remportée en 2023, la Bernoise Isa Pulver, partie à la conquête d’un nouveau succès et d'un record de vitesse, a été contrainte à l’abandon. Elle revient sur son expérience sur l’une des courses les plus exigeantes au monde.

Isa Pulver est une légende de l'ultracyclisme. Parmi ses distinctions figurent un record du monde des 24 heures dans sa catégorie d'âge (50-59 ans), un titre de championne d'Europe de la discipline, ainsi qu’une victoire aux Mondiaux en Pologne l’année dernière.