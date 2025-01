Linkin Park sur scène à Los Angeles, le 5 septembre 2024. Image: AP Invision

Un célèbre groupe devrait jouer en finale de la Ligue des champions

Le groupe de rock Linkin Park est pressenti pour animer la mi-temps du plus grand match européen de la saison, fin mai 2025.

On ne connaît pas encore les deux équipes qui lutteront pour la célèbre «Coupe aux grandes oreilles», le 31 mai prochain à Munich. Liverpool et le Barça sont actuellement les deux meilleures équipes de C1, mais la saison est encore longue et beaucoup de choses peuvent se passer. Le boulot des organisateurs, d'ici là, est de préparer le show pour que cette finale de Ligue des champions soit mémorable. Et ils ont visiblement déjà quelques idées.



Selon The Sun, ils songent à Linkin Park pour animer la mi-temps. Le célèbre groupe de rock ferait ainsi une courte pause dans sa tournée mondiale 2025 pour se produire devant les fans de football. Le tabloïd estime que les artistes américaines pourraient interpréter certains de leurs plus grands hits, mais aussi quelques morceaux extraits de son nouvel opus, intitulé «From Zero».

Hasard (ou pas) du calendrier, Linkin Park termine sa tournée américaine le 17 mai en Floride. Le groupe doit ensuite se rendre en Europe pour poursuivre ses représentations, notamment en...Allemagne, où il est attendu pour quatre dates à partir de juin.

Participer à la finale de la Ligue des champions serait une belle revanche pour Linkin Park. Le groupe a su renaitre de ses cendres après le malheur qu'il a connu voici sept ans. Son co-chanteur Chester Bennington s'est suicidé, le 20 juillet 2017, laissant une fanbase, tout comme la formation, dans le désarroi le plus total.

L'année dernière, la finale de la Ligue des Champions s'était déroulée à Londres, au stade de Wembley, où Lenny Kravitz s'était produit en musique.

(jcz)