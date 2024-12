Le joueur de 33 ans n'a pas apprécié les décisions arbitrales du week-end et l'a fait savoir. Image: KEYSTONE

Xherdan Shaqiri pousse un violent coup de gueule

Le milieu de terrain a fortement critiqué l'homme qui a dirigé dimanche le match opposant Saint-Gall à Bâle. Il va jusqu'à remettre en question le niveau des arbitres en Suisse.

Céline Feller

Xherdan Shaqiri n'a pas daigné échanger avec les journalistes de presse écrite, dimanche après le match nul 1-1 du FC Bâle à Saint-Gall. Le joueur était passablement irrité, suite à un match féroce, marqué par les décisions arbitrales.

Deux buts ont été refusés au FCB et Bénie Traoré a écopé d'un carton rouge, moins d'une demi-heure après son entrée en jeu. Shaqiri portait le brassard de capitaine à cet instant. Il n'a cessé de manifester son mécontentement auprès de l'arbitre Lionel Tschudi.

Avant de regagner les vestiaires la tête basse à l'issue de la rencontre, Xherdan Shaqiri a tout de même exprimé publiquement son opinion au micro de la chaîne blue Sport, diffuseur de la Super League. «Pour moi, ce sont clairement de mauvaises décisions, le fait que le but ne compte pas et que Bénie Traoré ait été expulsé du terrain. Il y aurait dû avoir but», a-t-il déclaré. Le joueur fait référence ici à l'action de la 72e minute. Celle où le but d'Anton Kade a été annulé suite à l'intervention de la VAR, parce que la passe décisive signée Bénie Traoré, un tacle achevé sur la cheville de Jordi Quintillà, a été jugée illicite et sanctionnée d'un carton rouge.

On aperçoit sur cette image le geste de Bénie Traoré. Il vient de tacler le ballon en direction d'Anton Kade et termine son geste en attrapant la cheville de son adversaire. image: capture d'écran rts

«C'est incroyable», a pesté Xherdan Shaqiri. «Il touche clairement le ballon en premier. Il se jette bien. C'est une action tout à fait normale. C'est naturel de toucher l'adversaire», a-t-il ajouté. Rappelons que la pelouse du Kybunpark était détrempée après les fortes pluies du week-end.

L'entraîneur bâlois, Fabio Celestini, partage le même avis: «Quand on a joué au football, on sait que ça ne mérite pas un carton rouge. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais pour moi, on ne peut pas se freiner». Le technicien a joué au plus haut niveau durant 17 ans et sait de quoi il parle.

Celestini n'accuse pas seulement Lionel Tschudi. «Peut-être que la règle n'est pas bonne», dit-il, tout en regrettant un véritable manque de sensibilité de la part de l'arbitre. La sensibilité, justement: elle a cruellement fait défaut à l'entraîneur lorsqu'il a été averti peu avant la fin de la rencontre. «Je plaisantais et j'ai dit que j'espérais que nous n'allions pas recevoir un autre carton rouge. Mais apparemment, l'arbitre n'a pas pris cela pour une plaisanterie», explique Celestini.

Mais revenons au terrain. L'expulsion de Bénie Traoré dimanche a fait suite à un autre mauvais choix, aperçu la veille lors de la partie opposant le FC Lucerne à Lugano: un pénalty accordé pour une faute commise en dehors de la surface de réparation. Fabio Celestini n'est pas allé sur ce terrain là, au contraire de Shaqiri, qui a déclaré lors de son interview télévisée, en référence à cette décision:

«Nous devons nous poser cette question: avons-nous les meilleurs arbitres? Nous devons évoluer, nous améliorer encore. Il y a beaucoup trop d'erreurs d'arbitrage» Xherdan Shaqiri au micro de blue Sport

Le message du joueur de 33 ans est on ne peut plus clair. Or sa frustration était aussi liée à l'issue du match, achevé sur un nul. Selon lui, le carton rouge a été décisif. «Sans ça, la partie aurait été différente par la suite», a estimé l'homme aux 125 sélections en équipe nationale.