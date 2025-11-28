Ruesha Littlejohn a vu rouge en Coupe de la ligue anglaise. Image: getty

Cette footballeuse se prend pour une catcheuse: «Inadmissible»

Ruesha Littlejohn a perdu son sang-froid en Coupe de la Ligue anglaise, projetant son adversaire au sol à la manière d'une catcheuse. Elle s’expose à une lourde sanction.



L’action aurait semblé normale si elle avait eu lieu sur un ring. Or c’est bien sur un terrain de football qu’elle s’est produite, dimanche dernier.

Alors que l’équipe féminine de Crystal Palace menait 3-0 sur la pelouse de Leicester en Coupe de la Ligue, les esprits se sont soudain échauffés à la 58e minute à la suite d’une action confuse, lors de laquelle une joueuse au sol dissimulait le ballon.

Un attroupement s’est alors formé et quelques bousculades ont suivi, dont une poussette d’Hannah Cain de Leicester sur Ruesha Littlejohn, visiblement peu disposée à laisser passer ce geste. Ni une ni deux, Littlejohn s’est retournée, a saisi son adversaire par le cou et l’a projetée au sol la tête la première, en s’entraînant elle-même dans la chute. Un «takedown façon WWE», a titré talkSPORT, évoquant une scène digne d’un combat de catch, où Cain est retombée sur le haut du dos et la tête.

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: twitter

Ruesha Littlejohn a logiquement écopé d’un carton rouge direct pour ce geste. Distribué pour comportement violent, il entraîne d’ores et déjà une suspension de trois matchs officiels, comme l'écrit 20 Minutes.

Cependant, la sanction pourrait bien être alourdie dans les prochains jours. Dans un communiqué, la Fédération anglaise de football a jugé que la punition n’était pas suffisante et a demandé une révision du cas. La commission de discipline est donc désormais appelée à statuer. Une nouvelle saluée outre-Manche par les supporters, nombreux à juger ce geste «inadmissible» sur un terrain de football.

(roc)