en partie ensoleillé-2°
DE | FR
burger
Sport
Football

Cette footballeuse se prend pour une catcheuse: «Inadmissible»

Une footballeuse se prend pour une catcheuse: «Inadmissible»
Ruesha Littlejohn a vu rouge en Coupe de la ligue anglaise.Image: getty

Cette footballeuse se prend pour une catcheuse: «Inadmissible»

Ruesha Littlejohn a perdu son sang-froid en Coupe de la Ligue anglaise, projetant son adversaire au sol à la manière d'une catcheuse. Elle s’expose à une lourde sanction.
28.11.2025, 09:3228.11.2025, 09:32

L’action aurait semblé normale si elle avait eu lieu sur un ring. Or c’est bien sur un terrain de football qu’elle s’est produite, dimanche dernier.

Alors que l’équipe féminine de Crystal Palace menait 3-0 sur la pelouse de Leicester en Coupe de la Ligue, les esprits se sont soudain échauffés à la 58e minute à la suite d’une action confuse, lors de laquelle une joueuse au sol dissimulait le ballon.

Le Real Madrid a commis une bourde très malaisante

Un attroupement s’est alors formé et quelques bousculades ont suivi, dont une poussette d’Hannah Cain de Leicester sur Ruesha Littlejohn, visiblement peu disposée à laisser passer ce geste. Ni une ni deux, Littlejohn s’est retournée, a saisi son adversaire par le cou et l’a projetée au sol la tête la première, en s’entraînant elle-même dans la chute. Un «takedown façon WWE», a titré talkSPORT, évoquant une scène digne d’un combat de catch, où Cain est retombée sur le haut du dos et la tête.

Ce qu'il s'est passé ⬇️

Vidéo: twitter

Ruesha Littlejohn a logiquement écopé d’un carton rouge direct pour ce geste. Distribué pour comportement violent, il entraîne d’ores et déjà une suspension de trois matchs officiels, comme l'écrit 20 Minutes.

Cependant, la sanction pourrait bien être alourdie dans les prochains jours. Dans un communiqué, la Fédération anglaise de football a jugé que la punition n’était pas suffisante et a demandé une révision du cas. La commission de discipline est donc désormais appelée à statuer. Une nouvelle saluée outre-Manche par les supporters, nombreux à juger ce geste «inadmissible» sur un terrain de football.

(roc)

Plus d'articles sur le sport
Bastardoz quitte la RTS et révèle la folle histoire qui a lancé sa carrière
Bastardoz quitte la RTS et révèle la folle histoire qui a lancé sa carrière
de Yoann Graber
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars privées d'adieux
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars privées d'adieux
de Julien Caloz
Elle réussit un record du monde fou
Elle réussit un record du monde fou
de Lucas Zollinger
Cet adversaire du LHC a une drôle de manie
Cet adversaire du LHC a une drôle de manie
de Klaus Zaugg
Franjo von Allmen: «Je ne marche pas comme Odermatt»
2
Franjo von Allmen: «Je ne marche pas comme Odermatt»
de François Schmid-Bechtel, Martin Probst
Bencic fait une confidence sur ses projets familiaux
Bencic fait une confidence sur ses projets familiaux
de Marcel Hauck
Ce mythique club suisse aura son musée
Ce mythique club suisse aura son musée
de Christoph Kieslich
Le Real Madrid a commis une bourde très malaisante
Le Real Madrid a commis une bourde très malaisante
de Yoann Graber
Les hockeyeurs auront une nouvelle obligation aux JO
Les hockeyeurs auront une nouvelle obligation aux JO
de Julien Caloz
Ce prestigieux tournoi de hockey est en grand danger
Ce prestigieux tournoi de hockey est en grand danger
Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami
Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami
de Étienne Wuillemin
Ce champion du monde avec Xhaka a eu une carrière démente
Ce champion du monde avec Xhaka a eu une carrière démente
de Robin Walz
Swiss-Ski se relève et Shiffrin flambe: les 7 enseignements de Gurgl
Swiss-Ski se relève et Shiffrin flambe: les 7 enseignements de Gurgl
de Sven Papaux
Cette pépite de la Nati suscite l’intérêt des Serbes
Cette pépite de la Nati suscite l’intérêt des Serbes
de Nik Dömer
«C'était un accident»: ce skieur romand a frôlé le pire
«C'était un accident»: ce skieur romand a frôlé le pire
«Mes pieds se sont aplatis d'une pointure»: elle filme un défi fou en Suisse
1
«Mes pieds se sont aplatis d'une pointure»: elle filme un défi fou en Suisse
de Yoann Graber
Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort
Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort
de Romuald Cachod
Gianni Infantino a gagné
Gianni Infantino a gagné
de David Digili
La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026
La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026
de Romuald Cachod
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
de Valentin Grünig
Ce coup d'envoi insolite a mal tourné
Ce coup d'envoi insolite a mal tourné
de Yoann Graber
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
de Klaus Zaugg
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
de Julien Caloz
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
de Julien Caloz
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
de Romuald Cachod
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
de Niklas Helbling
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
1
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
de Yoann Graber
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu
de Timo Rizzi
Voici pourquoi Xhaka a été sifflé par les Kosovars
Voici pourquoi Xhaka a été sifflé par les Kosovars
de Christian Brägger, Pristina
«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français
«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
de Rainer Sommerhalder
Thèmes
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
On était au 5e Mondial de Fondue
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un matériel révolutionnaire agite le monde du ski
Des bâtons censés offrir une meilleure poussée attisent la curiosité à l’aube de la nouvelle saison de Coupe du monde de ski de fond.
Eirik Mysen est un excellent fondeur. Pour preuve, il s’est classé troisième du 10 kilomètres classique lors des derniers Championnats de Norvège.
L’article