Le coach du FC Zurich a des méthodes et une réputation sulfureuses

Le sport le plus discuté aux JO est celui qui a gagné le plus de licenciés

On a visité le musée romand de l’autographe sportif et il est dingue

Mais Moniz a les qualités de ses défauts, et c'est ce qui lui permet de retrouver à chaque fois rapidement un job. Dans deux longs portraits que lui consacrent la NZZ et Blick, tous ceux qui l'ont côtoyé décrivent un «bourreau de travail», un fou de football, un motivateur hors pair et un excellent formateur, capable de faire progresser tous les joueurs qui suivent sa philosophie.

Engagé en automne 2023 dans le secteur formation, il est devenu coach par intérim de la première équipe en avril. Il l'a redressée et lui a même offert un ticket pour les qualifs de la Conference League. De quoi pousser ses patrons à le placer définitivement sur le banc cet été. Et avec succès, puisque Zurich est premier du classement après 13 journées.

Autant le dire tout de suite, Ricardo Moniz ne fait pas dans la diplomatie. Et pas besoin d'être insultant à son égard pour qu'il prenne des décisions fortes et si inhabituelles en football. Avant Bajrami, le technicien avait déjà fait le même coup cette saison à deux autres joueurs pas assez investis à son goût.

Ce sportif suisse est suspendu jusqu'en 2033 pour une raison absurde

Contrôlé positif à la testostérone et suspendu, un Argovien de 54 ans a décidé de poursuivre sa carrière malgré tout, ce qui n'a pas arrangé ses affaires.

Le vélo est toute sa vie. Cette année, il a fait plus de 100 sorties et parcouru près de 7000 kilomètres. L'homme est le plus souvent en action autour de chez lui dans la vallée inférieure de l'Aar, non loin de la frontière allemande.