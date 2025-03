Le superbe tifo des fans lucernois pour le match contre YB en novembre dernier. Image: KEYSTONE

Ce club de foot suisse est victime de son succès

La demande est tellement forte pour assister aux matchs du FC Lucerne que pour le choc contre Bâle, dimanche après-midi (16h30), le club a écoulé des places qui ont un gros défaut.

Jeanne Kaufmann

Ce dimanche, le FC Lucerne reçoit le FC Bâle pour un match au sommet du championnat de Suisse. L'intérêt pour ce rendez-vous est tel que le FCL a décidé d'ouvrir des rangées de sièges et des secteurs de la Swisspor Arena inhabituels.

Les places au premier rang, et celles situées près du secteur visiteur (en haut à droite de l'image), étaient disponibles en exclusivité pour le match contre le FCB.

Si ces places n'apparaissent d'ordinaire pas sur la billetterie du club alémanique, c'est parce quelles ont un défaut: une «vue limitée» (en allemand: «Sichtbehinderung»), comme on peut le lire sur le site du FC Lucerne pour les places concernées.

Ces billets ont toutefois un avantage: ils sont nettement moins chers. Une place au premier rang avec une visibilité limitée coûte ainsi 31.30 francs, alors que quelques rangées plus haut, pour une place «normale», les supporters paient 56.30 francs. Dans le secteur D2, derrière le but, on paie également 31.30 francs au premier rang, et 44.85 francs un peu plus haut.

La différence de prix est énorme dans la tribune principale: les places du rang 1, qui ne sont normalement pas disponibles, y coûtent également 31.30 francs, tandis que les places à partir du rang 2 coûtent soit 69.90 soit 93.90 francs.



Les places de la première rangée ont une visibilité partiellement limitée en raison du mur de béton qui les précède et ne sont normalement pas vendues. Image: René Meier

«Nous ne libérons ces places au 1er rang qu'en cas de demande exceptionnellement élevée. Nous avons pris cette décision jeudi» Dennis Linsi, porte-parole du FCL

Mais qu'entend-on exactement par «entrave à la visibilité»? Celle-ci est causée par un mur en béton qui sépare le terrain des places assises, comme on a pu le voir sur l'image précédente. «En raison de la visibilité réduite, ces places assises conviennent surtout aux personnes adultes. Plus la personne est grande, moins la vue est limitée», poursuit Linsi. Pour les places situées derrière les bancs des joueurs, il y a en plus une restriction due au plexiglas. Toutefois, par beau temps (c'était le cas ce dimanche), la visibilité est relativement bonne.



Et pourquoi y a-t-il une rangée avec une visibilité réduite dans le stade? «C'est dû à la technique de construction», explique Linsi. Il n'est pas possible de modifier la hauteur des sièges de la première rangée, car cela nuirait à la visibilité de la deuxième rangée.



L'ouverture du premier rang n'est pas la seule mesure prise par le FCL pour augmenter la capacité de spectateurs dans le stade lors du choc contre Bâle. La grande affiche publicitaire de BMW, qui recouvre normalement tout le secteur à côté des supporters visiteurs, a également été retirée. Une action qui a nécessité quelques efforts (et dépenses), mais Linsi a expliqué que si les places de ce secteur pouvaient être remplies avec un degré de probabilité élevé, l'effort en valait la peine.

Avec ces deux mesures, toutes les places qui pouvaient être attribuées étaient disponibles avant le coup d'envoi et le porte-parole du FCL avait de bonnes raisons de penser que le choc au sommet de Super League se disputerait à guichets fermés.