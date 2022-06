Vettel en mode hippie, le pilote allemand traîne son spleen en fond de grille. Image: keystone

Le baba cool Vettel est en panne sèche sur les circuits de F1

Sebastian Vettel n'est que l'ombre du champion qu'il est. Depuis son passage chez Aston Martin en 2020, l'Allemand n'avance plus, il préfère parler d'écologie et d'hypocrisie. Il sera toutefois sur la grille de départ du Grand Prix d'Azerbaïdjan ce dimanche (13h00).

Il était une fois un quadruple champion du monde, un Allemand à la conduite de métronome. Fer de lance de l'écurie Red Bull de 2009 à 2014, Sebastian Vettel troque le taureau pour le cheval cabré de la Scuderia Ferrari. Toujours animal sur les circuits, il continue de régater avec les meilleurs, de gagner des Grands Prix et conclut même la saison 2015 sur la troisième marche du championnat du monde. Jusqu'en 2020, l'homme reste compétitif, malgré des saisons ponctuées de hauts et de bas. Ses coups de volant font (encore) des dégâts.

En 2021, désormais sous pavillon Aston Martin, «Baby Schumi» passe de terreur à loser. Le volant à présent, très peu pour lui. La recherche de la performance, du détail pour se frotter aux meilleurs fondus des baquets? Tout ça lui semble obsolète et éculé. Même si sa monoplace Aston Martin n'est pas un cadeau, les mains de l'Allemand semblent être en mal d'inspiration. Surtout son esprit est ailleurs, loin des circuits.

«Les temps ont changé, nous ne pouvons plus nous dérober» Sebastian Vettel au New York Times

Plus focalisé sur la construction d'un hôtel à abeilles et au ramassage de déchets à Silverstone, il préfère trimarder en Islande pour visiter une usine de captation de CO2 unique en son genre juste avant le GP d'Italie en 2021. Vettel en oublie sa conduite virtuose, peut-être conscient de la phase terminale de sa carrière.

Intraitable hier, aujourd'hui il macère dans le ventre mou du classement, très loin du leader Max Verstappen: cinq petits points engrangés au général et une 15e place. Ses tours de roues ne sont plus scrutés, c'est surtout au moment où ses commissures de lèvres se mettent à trembler que les micros se tendent.

Dans le l'univers impitoyable de la F1, l'Allemand commence à sentir l'indigestion poindre. Non pas que les virages à haute vitesse lui donne la nausée, mais surtout qu'hors du baquet, les interrogations sur son appartenance à ce monde lui embrument la tête:

«C'est ma passion de piloter une voiture, et j'adore ça. Et à chaque fois que je monte dans la voiture, j'aime ça. Lorsque je sors de la voiture, bien sûr je réfléchis et je me demande aussi si c'est quelque chose que l'on devrait faire: voyager à travers le monde en gaspillant des ressources?» Vettel sur le plateau de «Question Time» sur la BBC

A force de prendre position sur des sujets sociétaux, son rendement en prend un coup. En témoigne son look qu'on découvre moins «fit» qu'à l'accoutumée. Vettel, à bientôt 35 ans, n'est plus le pilote ultra compétitif. Cette saison 2022 prend des airs de baroud médiatico-écologico-sociétal. Dans les médias, il ne s'exprime plus sur la F1, sauf sur l'affaire des «Red Bull vertes» ou des soucis avec ses pneus pluie, mais tient le crachoir seulement pour parler de «l'hypocrisie de la discipline».

Le natif d'Heppenheim en vient presque à vomir sur sa discipline, d'un amour désormais empêché par les débordements écologiques.

S'il clame sa passion de la conduite, Vettel n'appartient plus au gratin de la F1. S'il profite encore de l'adrénaline qui lui vaut son petit shot de bien-être aux commandes de son bolide, sa parole demeure encore lucide: il parle de l'impact de la course automobile, «de la position énorme dans le monde pour offrir du divertissement». Mais ces paroles de vieux sage flairent bon la fatigue mentale. Le rythme infernal des va-et-vient à l'autre bout du monde, éreinté par le concert des moteurs rugissants dans les paddocks. En un mot: lassé.

Sebastian Vettel s'est assagi. Dans son nouveau cheminement, il s'est laissé pousser la barbe, les cheveux et sous-entend qu'il va délaisser sa combinaison de pilote pour conseiller un calendrier de courses optimisé:

«Notre calendrier, je pense qu’il pourrait être structuré raisonnablement, pour que nous ne fassions pas des allers-retours pour rien, pour avoir les courses dans des zones [géographiques] similaires. Cela risque de ne pas convenir à certains promoteurs de tenir une course à une période de l’année qui n’est pas optimale pour eux, mais [cette situation] peut évidemment contribuer à une grande partie des émissions [de CO2] que nous causons.» Propos recueillis par Motorsport.com

Des propos qui s'inscrivent dans une certaine tendance du monde automobile. Alex Würz, président de l'Association des Pilotes de Grand Prix (GPDA), confiait à Reuters que «la F1 ne peut plus se montrer neutre» et que «cette prise de position des pilotes est la clé pour la durabilité du sport.»

Vettel est donc l'une de ces nouvelles voix qui portent. Lewis Hamilton (inclusion et diversité) et Lando Norris (santé mentale) sont les autres stars de F1 qui s'affirment hors des circuits. Une différence de comportement et une prise de conscience de la part des pilotes qui se manifestent lors des réunions de la GPDA, dont Vettel est le directeur. Un rôle synonyme de première pierre dans son après-carrière?