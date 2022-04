La Romandie a 15 consultants hockey à la TV: lequel est le meilleur?

Ils analysent le jeu sur les chaînes MySports (11 hommes) ou RTS (4) avec leur style, leur personnalité et leur vécu. Présentations et sondage.

Les ex-arbitres

Ils sont deux: Stéphane Rochette intervient sur MySports, Didier Massy sur la RTS.

Le premier est le consultant principal de la chaîne privée. Il est présent à chaque studio, analysant les actions des matches à l'aide de sa tablette numérique.

Stéphane Rochette.

Le second a une double casquette sur la RTS: il intervient en tant qu'arbitre mais aussi comme ancien joueur. Il est présent en plateau certains soirs de play-off et certains jours de Mondiaux.

Les ex-joueurs

Ils sont huit. Certains, comme Chris Rivera (qui va reprendre le CP Meyrin et collabore avec la RTS) ou Laurent Meunier (ex- assistant de l'équipe de France devenu consultant pour MySports) sont aussi devenus des entraîneurs après leur carrière, mais c'est surtout en raison de leur trajectoire de hockeyeurs qu'ils sont légitimes pour s'exprimer sur les plateaux.

Chris Rivera.

Tous les clubs romands de National et Swiss League sont représentés sur les écrans. Certains intervenants sur MySports ont porté le maillot de plusieurs d'entre eux.

Jérôme Bonnet (Genève, Lausanne, Sierre et le HCC) et Alain Miéville (Gottéron, La Chaux-de-Fonds, Bienne et Lausanne) ont notamment évolué dans quatre clubs différents.

(Genève, Lausanne, Sierre et le HCC) et (Gottéron, La Chaux-de-Fonds, Bienne et Lausanne) ont notamment évolué dans quatre clubs différents. Florian Conz (Ajoie, Lausanne et Genève), Fabian Guignard (LHC, Fribourg et La Chaux-de-Fonds) ainsi que Robin Leblanc (Ajoie, Fribourg et HCC) en ont connu trois.

(Ajoie, Lausanne et Genève), (LHC, Fribourg et La Chaux-de-Fonds) ainsi que (Ajoie, Fribourg et HCC) en ont connu trois. Geoffrey Vauclair a quant à lui porté les maillots d'Ajoie et de Fribourg-Gottéron.

Les entraîneurs et assistants

Ils sont cinq. Sur le plateau de MySports, on retrouve régulièrement Gary Sheehan (ex-Ajoie), Dany Gelinas (Viège) et Doug Boulanger, devenu responsable développement et recrutement au sein de l'agence THE6IX.

Gelinas et Matte ont travaillé ensemble sur le banc de Fribourg-Gottéron.

Sur celui de la RTS, Laurent Perroton (coach de La Vallée de Joux en 1re Ligue) et René Matte (entraîneur-assistant d’Ambri depuis cinq saisons).