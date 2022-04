Fribourg-Gottéron a battu Lausanne 5-4 après prolongation et s'est qualifié pour les demi-finales des play-off. Image: KEYSTONE

Fribourg-Gottéron bat le LHC et va en demi-finales des play-off

A domicile, les Dragons, redoutables en power-play, ont dominé les Vaudois 5-4 après prolongation et remportent la série 4-1. Ils sont qualifiés pour les demi-finales, une première depuis 2013, et affronteront Zurich ou Rapperswil.

Explosion de joie dans la BCF Arena à la 79e minute de cet acte 5 du quart de finale des play-off entre Fribourg-Gottéron et Lausanne. Killian Mottet envoie le puck dans la lucarne de Tobias Stephan et qualifie les Dragons pour les demi-finales. Une première pour eux en huit ans, après leur finale perdue contre Berne en 2013.

C'est une qualification méritée pour les hommes de Christian Dubé, qui ont dominé cette série. Mais ce samedi soir, ils ont dû retrousser les manches par rapport à jeudi, quand ils s'étaient aisément imposés à Lausanne (4-1). La faute à un LHC bien plus tranchant (qui a enfin trouvé le chemin des filets sur power-play, et même à deux reprises) et agressif.

Les meilleurs moments du match, en vidéo 📺 Vidéo: RTS

Contrairement au dernier duel, les Vaudois n'ont jamais baissé les bras, même en étant menés au score. Ils sont revenus deux fois à la marque, par Frick à la 16e pour le 1-1 et Gernat à la 24e pour le 2-2. Le défenseur slovaque a donné l'avantage aux siens deux minutes plus tard, suivant parfaitement un magnifique solo de Kenins dans la défense de Gottéron. La troupe de John Fust a aussi mené 4-3 grâce à un doublé de Frick (44e), mais Mottet égalisait d'un tir violent en power-play – comme les trois buts fribourgeois précédents – quelques secondes plus tard.

On avait senti le potentiel du numéro 71 des Dragons👇 «Killian Mottet est la bougie d'allumage des émotions sur la glace» de Yoann Graber

Les Vaudois auraient même pu arracher un 6e match chez eux lundi, s'ils avaient réussi à convertir leurs quelques occasions chaudes en prolongation, notamment sur la supériorité numérique dont ils ont bénéficié entre la 68e et la 70e. Auparavant, Gottéron aurait aussi pu valider son billet à la toute fin du temps réglementaire, quand l'attaquant des Lions Tim Bozon leur a offert une supériorité numérique pour dureté excessive.

Fribourg a donc remporté le premier duel en play-off de l'Histoire entre ces deux équipes. En demi-finale, les pensionnaires de la BCF Arena ont deux adversaires potentiels: Zurich (3e de la saison régulière) s'il remporte lundi sa série contre Bienne (3-3). Rapperswil (4e, qui a sorti Davos) si Bienne se qualifie au détriment de Zurich.