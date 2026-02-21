ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

JO 2026: le relais mixte suisse de ski alpinisme en argent

Switzerland&#039;s Jon Kistler, left, and Switzerland&#039;s Marianne Fatton, right, celebrate their silver medal during the Ski Mountaineering mixed relay finals at the 2026 Olympic Winter Games at t ...
Jon Kistler et Marianne Fatton «argentés» lors du relais mixte des JO de Milan-Cortina. image: Keystone

La star romande du ski alpinisme gagne sa deuxième médaille

La Neuchâteloise Marianne Fatton, associée au Zurichois Jon Kistler, a remporté la médaille d'argent du relais mixte, samedi aux JO de Milan-Cortina. Elle avait déjà glané l'or en individuel.
21.02.2026, 14:2421.02.2026, 14:25

La Suisse a remporté la médaille d'argent du relais mixte en ski alpinisme. Marianne Fatton et Jon Kistler n'ont été devancés que par la paire française Harrop/Anselmet.

C'est donc une deuxième médaille olympique en ski alpinisme pour la Suisse, après l'or de Marianne Fatton en sprint jeudi. Au total, il s'agit de la 21e breloque pour notre pays dans ces Jeux olympiques.

Pour une première, ce format de relais a donné de quoi se réjouir au public présent dans les tribunes. Dès le départ, la Française Emily Harrop a donné le ton en montrant qu'elle était certainement un peu vexée d'avoir manqué l'or du sprint qui lui tendait les bras.

epa12764664 Marianne Fatton of Switzerland in action during the Mixed Relay Ski Mountaineering competition at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Stelvio, Italy, 21 February 2026. EPA/GUI ...
Marianne Fatton lors du relais mixte, ce samedi à Bormio. Keystone

Partie un peu plus tranquillement, Marianne Fatton a perdu près de dix secondes sur son premier relais. Jon Kistler, brillant lors des séries du sprint mais malheureux en finale (6e), a repris du temps sur Thibault Anselmet. Insuffisant toutefois pour mettre Fatton dans des conditions idéales.

Il y a tout de même eu du suspense car la Neuchâteloise a profité de mauvaises transitions de Harrop à moins de deux secondes! Kistler a tout tenté dans le dernier relais, mais Anselmet n'a pas manqué ses transitions et a pu conserver suffisamment d'avance pour l'emporter avec plus de 11 secondes de bonus.

Malgré une pénalité de trois secondes, les Espagnols ont pris la troisième place à 26''50.

En parlant de ski alpinisme👇

Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»

Cette première de ski alpinisme fut une belle réussite et a confirmé la domination de trois nations: la Suisse, la France et l'Espagne. A voir si le format va évoluer dans quatre ans dans les Alpes françaises. (ats/yog)

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Ce Suisse milite pour sauver son sport aux JO
Ce Suisse milite pour sauver son sport aux JO
de Ralf Streule
Une patineuse blessée dans un effroyable accident aux JO
Une patineuse blessée dans un effroyable accident aux JO
Le hockey aux JO a un effet inattendu à Milan
Le hockey aux JO a un effet inattendu à Milan
Une actrice porno motive un skieur russe de façon inattendue
Une actrice porno motive un skieur russe de façon inattendue
Fanny Smith a bénéficié d’un petit coup de pouce pour sa médaille
Fanny Smith a bénéficié d’un petit coup de pouce pour sa médaille
de Jannik Meyer
Un détail crucial a changé dans la patinoire olympique
Un détail crucial a changé dans la patinoire olympique
Surexcité, le père de cet athlète aux JO commet une grosse gaffe
Surexcité, le père de cet athlète aux JO commet une grosse gaffe
de Florian Vonholdt
Elle ne voulait plus patiner, elle gagne les JO
Elle ne voulait plus patiner, elle gagne les JO
de Adrian Bürgler
Trump veut venir aux JO, mais il y a un problème
Trump veut venir aux JO, mais il y a un problème
de Nils Kögler
Voici ce que les Italiens pensent vraiment des JO
Voici ce que les Italiens pensent vraiment des JO
de Claudio Zanini, Martin Probst, Ralf Streule, Klaus Zaugg
Elle brise le tabou du poids en skeleton: certaines ne portent «qu’un slip»
Elle brise le tabou du poids en skeleton: certaines ne portent «qu’un slip»
La gardienne de la Nati a eu une intuition géniale avant la médaille
La gardienne de la Nati a eu une intuition géniale avant la médaille
de Klaus Zaugg
L'échec du ski suisse féminin aux JO cache un problème plus grave
L'échec du ski suisse féminin aux JO cache un problème plus grave
de Sven Papaux
La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon
La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon
de ralf streule, antholz
Les fans alémaniques de la Nati sont furieux
Les fans alémaniques de la Nati sont furieux
de Marcel Kuchta
Voici la vraie raison du cruel échec de la Nati aux JO
Voici la vraie raison du cruel échec de la Nati aux JO
de klaus zaugg, Milan
Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente
Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente
Loïc Meillard prend un virage crucial dans sa carrière
Loïc Meillard prend un virage crucial dans sa carrière
de martin probst
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO
de Romuald Cachod
Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»
Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»
de Julien Caloz
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
de Robin GREMMEL
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
de Sebastian Kunze
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
de Jérôme RASETTI
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
de Jérôme RASETTI
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
3
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
de Antoine Menusier
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
de Jannik Meyer
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
de Melanie Muschong, Benjamin Zurmühl
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
de Yoann Graber
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
de martin probst, bormio
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Lidl a désormais son sac de luxe
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les Clippers battus ++ Servette reçoit St-Gall
Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.
L’article